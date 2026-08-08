Перед отплытием — инструктаж по технике безопасности.
8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов (3,5–4 ч) Местный гид познакомит вас с историей и расскажет, какие загадки хранят северные земли. Экскурсия включает подъём на высшую точку острова, откуда открываются потрясающие виды на архипелаг. Если вы не решитесь подниматься, то отдохнёте внизу в ожидании группы.
12:00–12:30 — свободное время на острове
12:30–13:10 — остров Большой Топ
Капитан расскажет о лежбище тюленей в Белом море, а вы понаблюдаете за животными в их естественной среде.
13:10–13:30 — переход к Соловецкому острову
13:30–13:50 — Соловецкий остров (санитарная остановка, 15–20 мин) Капитан коротко расскажет об историческом наследии и освоении Русского Севера.
13:50–15:50 — Белужий мыс (1,5–2 ч) Вы с воды понаблюдаете за величественными беломорскими белухами, узнаете об их повадках, особенностях поведения и значении для экосистемы региона.
15:50 — Прибытие на остров Соловецкий (конечная остановка)
Организационные детали
Поездка проходит на крытом катере на 11 мест (без туалета). Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Время отправления катера может быть скорректировано или перенесено по техническим причинам, погодным условиям, а также в случае задержки предыдущего рейса
Обратный катер в Рабочеостровск стоит 3000 ₽ за чел.
Дополнительно оплачивается посещение заказника «Кузова» — 200 ₽ за чел.
Обед не предусмотрен программой — возьмите перекус с собой
Маршрут включает умеренную физическую активность и не подойдёт путешественникам с серьёзными заболеваниями сердца и опорно-двигательного аппарата
С вами будет опытный капитан из нашей команды, экскурсию на острове Немецкий кузов проведёт местный гид
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин — Организатор на Рабочеостровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 177 туристов
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря.
Я родился и вырос в южных краях и никогда не читать дальшеуменьшить
думал, что найду свой дом там, где небо сливается с морем в бесконечной северной дали. Но именно здесь я ощутил полноту бытия — и захотел делиться этим ощущением с другими.
Сегодня наша туристическая компания растёт — пополняется флот, приходит новая команда. Каждый год приносит нам новые маршруты, новых гостей и новые истории.
Миссия нашей компании — обеспечить каждому путешественнику качественный отдых, наполненный яркими впечатлениями, положительными эмоциями и новыми знаниями. Мы верим, что путешествие должно не только радовать, но и расширять горизонты, открывая мир с неожиданных сторон.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная поездка! Комфортный и безопасный сервис,доброжелательные капитаны и любящие свое дело экскурсоводы! Все очень понравилось! Впечатляющие локации по Кузовам,интересные рассказы,красивая природа и пейзажи! Увидели и тюленей и белух! Спасибо организаторам!
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Андрей
впечатления остались исключительно великолепные! виды непередаваемые словами!!! организация поездки на высоте! отдельное огромное спасибо гиду Арине!!! от ее горящих глаз можно разжечь огонь:))) видно, что она искренне любит свое дело и места о которых рассказывает!!
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и
ирина
Плюсы: Хороший гид Арина, красивые виды Тюленей видно из далека, Белуги кувыркались в дали. Капитан про них много рассказывал, спасибо Ивану. Остров Соловки только остановка в туалет.
Минус: Было указано в информации, что можно читать дальшеуменьшить
остаться в соловках или вернуться обратно. Мне нужно обратно, оказалось что это за дополнительную плату. О чем не сказано было в туре! я же не знаю какие варианты вернуться домой есть и какие цены, я турист. Это большое упушение организатора, не ставить туриста в известность. Тогда пишите что остановка на острове, путь обратно стоит 3 тыс с человека. Иначе получается дезинформация.
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Ольга
Отличная экскурсия! Кэп Сергей и гид Арина просто великолепны! Узнали много интересных фактов, увидели необыкновенные места, экскурсия интересна как взрослым так и детям, максимально продумана программа и подача материала. Прям 5 из 5. Отдельное спасибо Сергею: увидели и тюленей и белушек, просто восторг. Этот день мы положим в свою копилочку ярких эмоций. Спасибо и хороших гостей вам!
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Tania
Идеальный маршрут на день для тех, кто потом остаётся на Соловках: утром на красивейшие острова с фантастической природой, потом на Белужий мыс, а вечером спокойно заночевать на Соловецком. Наш гид Арина просто восхитительный гид и приятнейший человек! С удовольствием прогулялись по береговой линии, поднялись на высшую точку, узнали много нового, настоятельно рекомендую!
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