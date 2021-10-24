Отзыв на: Самоцветный пояс Уральской глубинки Е Евгений 5 Елена показала места, где можно найти самоцветы - карьеры, отвалы - где просто идешь и под ногами лежат красивые камушки. Набрали в мешок опалов, кварца, нашли аметист, сердолик, руду. Испытали восторг грибника и кладоискателя. На пути узнали очень много про быт и уральский край, посмотрели множество разных деревень, в деревнях собирали змеевик и яшму. Елена очень доброжелательная и открытая, с удовольствием провели с ней целый день!

Отзыв на: Самоцветный пояс Уральской глубинки А Алёна 5 Провели с Еленой прекрасный день! Продуманный по времени и по насыщенности маршрут! Удивлялись, как в одном месте сконцентрировано столько всего удивительного. Мне интересно было послушать о минералогии, посмотреть и пощупать в руках камни, узнать новые для себя виды растений. Было много и исторических мест. Экскурсия комплексная. Каждый в нашей компании нашел для себя что-то новое. В процессе экскурсии заехали в кафе, где Елена сделала заранее заказ. Бюджетные цены и вкусные блюда! Очень много выпечки. Однозначно рекомендую сходить на эту экскурсию! Елена - прекрасный специалист с большим стажем работы. Увлекательно рассказывает, любит свой край, отвечает на все вопросы. Мы же, хотим к ней еще на одну экскурсию - более узкую.