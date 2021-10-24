Все экскурсии в Реже
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Реже на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Самоцветный пояс Уральской глубинки
Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день
Последние отзывы «Экскурсии Режа»
- ЕЕвгений24 октября 2021Елена показала места, где можно найти самоцветы - карьеры, отвалы - где просто идешь и под ногами лежат красивые камушки. Набрали в мешок опалов, кварца, нашли аметист, сердолик, руду. Испытали восторг грибника и кладоискателя. На пути узнали очень много про быт и уральский край, посмотрели множество разных деревень, в деревнях собирали змеевик и яшму. Елена очень доброжелательная и открытая, с удовольствием провели с ней целый день!
- ААлёна8 октября 2021Провели с Еленой прекрасный день! Продуманный по времени и по насыщенности маршрут! Удивлялись, как в одном месте сконцентрировано столько всего удивительного. Мне интересно было послушать о минералогии, посмотреть и пощупать в руках камни, узнать новые для себя виды растений. Было много и исторических мест. Экскурсия комплексная. Каждый в нашей компании нашел для себя что-то новое. В процессе экскурсии заехали в кафе, где Елена сделала заранее заказ. Бюджетные цены и вкусные блюда! Очень много выпечки. Однозначно рекомендую сходить на эту экскурсию! Елена - прекрасный специалист с большим стажем работы. Увлекательно рассказывает, любит свой край, отвечает на все вопросы. Мы же, хотим к ней еще на одну экскурсию - более узкую.
- ААнна5 августа 2021Большое спасибо Елене за очень интересную экскурсию! Маршрут составлен великолепно, объекты очень разнообразные: за время экскурсии мы познакомились с историей, природой, особенностями этой части Урала. Несмотря на то что мы катались около 6 часов, совершено не утомились Елена замечательно знает материал, живет этим. Также великолепно владеет и геологическим аспектом: рассказала нам и про все найденные с ее помощью "камушки", и ответила на все вопросы, возникшие у нас во время экскурсии.