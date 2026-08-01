Индивидуальная
до 10 чел.
Самоцветный пояс Уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день
Начало: По согласованию с заказчиком
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Режем начинается с его вкусов: экскурсии на шоколадную фабрику и сыроварню раскроют все тайны производства. Оцените качество и разнообразие продукции, узнайте цены и забронируйте посещение. Это идеальный способ провести время для любителей шоколада и сыра!