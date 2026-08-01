Найдено 1 экскурсия в Реже , цена 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

7 часов 18 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Самоцветный пояс Уральской глубинки (на вашем автомобиле) Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день Начало: По согласованию с заказчиком от 8000 ₽ за всё до 10 чел.

Знакомство с Режем начинается с его вкусов: экскурсии на шоколадную фабрику и сыроварню раскроют все тайны производства. Оцените качество и разнообразие продукции, узнайте цены и забронируйте посещение. Это идеальный способ провести время для любителей шоколада и сыра!