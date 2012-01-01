Что вас ожидает

Реж и его главные достопримечательности 🏛️

Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы ⛰️ — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь 👣 по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.

Самобытные уральские села и деревни

Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино 🎥 и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.

Липовские карьеры и озеро

Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей 🖼 Гвоздя. Раскроете историю 📖 этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир 🎁.

Организационные детали