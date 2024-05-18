Режевский округ запомнится вам марсианскими пейзажами, сильными и процветающими крестьянскими хозяйствами, ухоженными полями и сосновыми лесами. Вы проедете по колоритным селам и деревням, раскроете их древние традиции и обычаи, услышите интересные факты о формировании Уральских гор и узнаете о коренных народах и культурах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Реж и его главные достопримечательности

Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.

Самобытные уральские села и деревни

Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.

Липовские карьеры и озеро

Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете отработанный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя. Раскроете историю этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир.

Организационные детали