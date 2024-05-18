Мои заказы

Самоцветный пояс Уральской глубинки (на вашем автомобиле)

Карьеры, изумрудное озеро, россыпи самоцветов и душевные рассказы о местной жизни за 1 день
Режевский округ запомнится вам марсианскими пейзажами, сильными и процветающими крестьянскими хозяйствами, ухоженными полями и сосновыми лесами.

Вы проедете по колоритным селам и деревням, раскроете их древние традиции и обычаи, услышите интересные факты о формировании Уральских гор и узнаете о коренных народах и культурах.
5
18 отзывов
Самоцветный пояс Уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Самоцветный пояс Уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Самоцветный пояс Уральской глубинки (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Реж и его главные достопримечательности

Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.

Самобытные уральские села и деревни

Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.

Липовские карьеры и озеро

Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете отработанный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя. Раскроете историю этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • Входные билеты и программа в музее Гвоздя (конкурсы, изготовление сувениров) не включены в стоимость — 800 рублей. Также дополнительно оплачивается посещение Липовского карьера: около 150 руб. /чел.
  • Возможно провести экскурсию для группы больше 10 человек. Доплата за каждого следующего участника — 500 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию с заказчиком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Реже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 439 туристов
Меня зовут Елена. Я родилась и выросла в городе Реж и очень его люблю. Была гидом и научным сотрудником в историческом музее, затем семь лет заведовала минералогическим музеем. С 2012 года работаю в туристической сфере. С радостью покажу вам Реж и его живописные окрестности!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
Елена
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным местам. Трипстер напомнил о том, чтобы за 2 минуты мы написали отзыв. Нет, двух
читать дальшеуменьшить

минут никак не хватит, но буду лаконична)1. Иформативность: Лена- носитель несметных знаний: история, краеведение, химия, металлургия, геология, экономика… Елена рассказывает об Урале, об этом уникальном месте- Реж и его окрестности- опираясь на глубокие и разнообразные знания. Это завораживает. Рассказывает интересно, эмоционально, легко, МОЛОДЕЦ! 2. Индивидуальный подход: мы это почувствовали сразу и страшно благодарны ей за это. Спасибо!! 3. Обаяние: под него попадаешь после первых минут и остаешься до конца экскурсии, а она у нас было многочасовая! 4. Любовь к своему делу: много было экскурсоводов в жизни, но Лена удивила и впечатлила, да так что до сих пор вспоминаем))) 5. Любовь к Уралу: Лена - уроженка этих мест и историю своего края подает как глубоко личную, это здорово. Мы узнали потрясающее количество не известных нам фактов!!! А красот насмотрелись- немерено! Наш Урал прекрасен: потрясающая природа (Изумрудное озеро - обыкновенное чудо) и уникальная порода людей- люди уральской национальности!!!! Лене огромная благодарность! В этой хрупкой женщине - уральская твердость и самоцветная красота)))) Рекомендуем погрузиться в историю Урала именно с Еленой, не пожалеете, еще и карман яшмы привезете с собой домой)))!

10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным+2
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
10 мая нам посчастливилось (именно так я оцениваю нашу встречу с экскурсоводом Еленой) погулять по самовоцветным
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на Урале, самоцветных камнях, истории жизни простых селян со стародавних времен по настоящее время! Незабываемая природа! Насобирали разных образцов горных пород для коллекции.
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на
Огромное спасибо за экскурсию по г. Реж и его окрестностям! Много информации о становлении металлургии на
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательный индивидуальный тур, всё что хотели увидели и узнали, познакомились с природой и историей Самоцветной полосы Урала, узнали про быт уральских деревушек. Прекрасный экскурсовод Елена, знаток своего района и области, рассказывала интересно, не ограничивала во времени. Выбрать можно любой день, даже будни, что важно для приезжих, так как групповые экскурсии проходят только в выходные дни.
Замечательный индивидуальный тур, всё что хотели увидели и узнали, познакомились с природой и историей Самоцветной полосы
Замечательный индивидуальный тур, всё что хотели увидели и узнали, познакомились с природой и историей Самоцветной полосы
Замечательный индивидуальный тур, всё что хотели увидели и узнали, познакомились с природой и историей Самоцветной полосы
Замечательный индивидуальный тур, всё что хотели увидели и узнали, познакомились с природой и историей Самоцветной полосы
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Огромное спасибо Елене - Профессионалу с большой буквы - за интереснейшую, познавательную, великолепную экскурсию- прогулку! Мы провели отличный день: узнали много нового о самоцветах, вкусно пообедали (булочки с черёмухой - ум отъешь!),полюбовались живописными видами и положили начало собственной коллекции минералов:) Отдельная благодарность за организацию транспортного сопровождения во время экскурсии. Время пролетело незаметно!
Огромное спасибо Елене - Профессионалу с большой буквы - за интереснейшую, познавательную, великолепную экскурсию- прогулку! Мы
Огромное спасибо Елене - Профессионалу с большой буквы - за интереснейшую, познавательную, великолепную экскурсию- прогулку! Мы
Огромное спасибо Елене - Профессионалу с большой буквы - за интереснейшую, познавательную, великолепную экскурсию- прогулку! Мы
Вам был полезен этот отзыв?
Чусов
Спасибо Елене за очень насыщенную и содержательную экскурсию! На знакомые вещи начинаешь смотреть совершенно по другому! За Уралом туристическим будущее!!! Рекомендую как маршрут выходного дня
Спасибо Елене за очень насыщенную и содержательную экскурсию! На знакомые вещи начинаешь смотреть совершенно по другому!
Спасибо Елене за очень насыщенную и содержательную экскурсию! На знакомые вещи начинаешь смотреть совершенно по другому!
Спасибо Елене за очень насыщенную и содержательную экскурсию! На знакомые вещи начинаешь смотреть совершенно по другому!
Спасибо Елене за очень насыщенную и содержательную экскурсию! На знакомые вещи начинаешь смотреть совершенно по другому!
Спасибо Елене за очень насыщенную и содержательную экскурсию! На знакомые вещи начинаешь смотреть совершенно по другому!
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий
6 сентября Елена провела для нас отличную экскурсию по г. Реж и окрестностям. Формат экскурсии на автомобиле позволяет постоянно общаться и узнать много нового и познавательного. Красота и богатство природы, трудолюбие Уральцев делают Урал одним из самых замечательных регионов России. Глубокие и обширные знания позволяют Елене показать все особенности и достижения г. Реж и окрестностей.
6 сентября Елена провела для нас отличную экскурсию по г. Реж и окрестностям. Формат экскурсии на
Вам был полезен этот отзыв?
от 8000 ₽ за экскурсию