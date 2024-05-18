Вы проедете по колоритным селам и деревням, раскроете их древние традиции и обычаи, услышите интересные факты о формировании Уральских гор и узнаете о коренных народах и культурах.
Описание экскурсии
Реж и его главные достопримечательности
Вы насладитесь панорамой города с его самой высокой точки — Орловой горы — полюбуетесь храмом Иоанна Предтечи, увидите россыпи камня Змеевик и прогуляетесь по Першинским скалам. А также услышите о заводе, положившем начало развитию Режа, упадке и расцвете уральской металлургии и огромной заводской империи Яковлевых, уступающей по размаху только Демидовской.
Самобытные уральские села и деревни
Старейшее село округа Глинское встретит вас ароматом домашней выпечки и рукотворными водопадами. Далее мы проедем через села Голендухино, Клевакино и Точильный ключ. В каждом из них есть что-то интересное. Вы узнаете о местных промыслах и ремеслах, оцените месторождение горнового и точильного камня, насладитесь прохладой целебного родника и прикоснетесь к алатырь-камню у Соколовского мемориала.
Липовские карьеры и озеро
Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете отработанный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет. По возвращении в Реж, если пожелаете, посетите необычный музей Гвоздя. Раскроете историю этого полезного изобретения, научитесь отличать ухналь от нагеля и самостоятельно изготовите тематический сувенир.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Входные билеты и программа в музее Гвоздя (конкурсы, изготовление сувениров) не включены в стоимость — 800 рублей. Также дополнительно оплачивается посещение Липовского карьера: около 150 руб. /чел.
- Возможно провести экскурсию для группы больше 10 человек. Доплата за каждого следующего участника — 500 руб.