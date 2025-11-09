Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Автотур на один день по 7 городам нашего Заветного Края — это захватывающее путешествие, полное новых впечатлений и неожиданных открытий.

Дионис Ваш гид в Ростове-на-Дону Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-5 человек Когда Бронирование по согласованию 35 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Представьте себе утро, когда первые лучи солнца проникают сквозь окна нашего автомобиля, создавая уютную атмосферу. Мы направляемся в путь, вооружившись классным гидом, уютным авто и списком мест для посещения. Вас ожидает: 1. Свобода выбора маршрута, Одной из главных особенностей автотура является свобода (Сакральное у казаков). Вы можете самостоятельно выбирать, куда ехать, остановиться в любом живописном уголке, сделать запоминающиеся фотографии, насладиться природными красотами и местной культурой. 2. Донские Пейзажи и Ландшафты, Каждые несколько километров открываются новый ландшафт: холмистые бугры, зелёные поля, таинственные леса и живописные озёра и Таганрогский Залив Каждый поворот дороги приносит новые невероятные впечатления, вдохновение и ощущения. 3. Гастрономические открытия, По пути мы сможем попробовать местные деликатесы в небольших кафе и ресторанах, окунуться в атмосферу традиционных блюд, которые часто готовятся по семейным рецептам, а также продегустировать самые элитные сорта Донских вин (побываем на Дегустации?) 4. Культурное обогащение, В автотуре есть возможность посетить маленькие города и деревни, знакомясь с их историей и традициями. Вы сможете увидеть уникальные крупнейшие памятники архитектуры на Дону, посетить местные ремесленные мастерские и, возможно, даже пообщаться с местными жителями. 5. Комфорт и удобство, Вы сами контролируете темп с путешествия. Не нужно спешить, остановки, чтобы насладиться чашечкой кофе или просто перевести дух на берегу Залива или разлива Дона. 6. Друзья в дороге, Путешествуя с близкими или друзьями, вы создаете незабываемые моменты и делитесь впечатлениями от увиденного. Каждый смех и обсуждение станет частью общей истории навсегда 7. Ночные приключения, Мы застанем путь и в вечернее время, поэтому Вы увидите, как закат окутывает природу мягким светом, а ночное небо дарит бесконечные звёзды, создавая атмосферу магии и романтики Вашего путешествия. Мой авторский Автотур за один день — это не просто поездка, а настоящее путешествие в мир эмоций, открытий и уникальных моментов, которое останется в вашей памяти на всю жизнь!

Бронирование по согласованию Выбрать дату