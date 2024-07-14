Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 890 до 2 890 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5