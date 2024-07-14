2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия в Музей-квартиру: Путешествие в мир дореволюционной России
Погрузитесь в мир дореволюционной России, посетив музей-квартиру в Ростове-на-Дону. Насладитесь чаепитием и узнайте о быте 19 века
Начало: Переулок Соборный 17/53
10 авг в 11:30
11 авг в 16:30
2 653₽ за человека
скидка
20%
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Музей Донской казачьей гвардии и кофе по донским обычаям
Посетите уникальный музей в Ростове-на-Дону и узнайте о донских казаках, охранявших императоров. Завершите экскурсию дегустацией традиционного кофе
Начало: Улица Социалистическая, 162
Расписание: по субботам и воскресеньям в 14:00
11 авг в 14:00
18 авг в 14:00
2362.51 890₽ за человека
6 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия в Азовский Краеведческий музей и крепость в Ростове-на-Дону
Путешествие в Азов - это возможность увидеть древний город, его музеи и крепости, узнать о Золотой Орде и Петровских походах
Начало: Ул. Московская, д. 53
10 авг в 10:30
24 авг в 10:30
2 890₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в стеклодувную мастерскую
Начало: Улица Волоколамская 3 корпус 4
Расписание: по субботам в 13:00
10 авг в 13:00
17 авг в 13:00
2 653₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила14 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Впечатляющий краеведческий музей. Ввиду ограниченности времени не было возможности подробнее все рассмотреть, но для обзорной экскурсии очень хороший формат. Спасибо экскурсоводам, водителю.
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия атмосферная, с погруженим в быт и обычаи прошлых времен. Ходила с дочерью 10 лет, ей тоже очень понравилось. Хозяйка музея рассказывает интересно, эмоции положительные однозначно получите
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Однодневные»
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