Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа С Светлана 5 Были в Ростове на Дону проездом, взяла экскурсию Даниила и ни капли не пожалела. Очень эрудированный молодой человек, приятен в общении и интересный собеседник и конечно рассказчик. Экскурсию ведет в виде диалога, что очень приятно. Спасибо Даниил за хорошо проведенное время. Светлана и Дмитрий. г. Москва

Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону В Вячеслав 5 Спасибо всем сопричастным, к организации просвещения. Наполнение обзорной экскурсии очень интересное и позновательное. Экскурсовод провёл через века истории города всю группу без исключения, подарив массу эмоций.

Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону С Светлана 5 Спасибо! Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод Наталья культурная, грамотная, тактичная. Очень интересно донесла до нас главное о Ростове. Автобус комфортный, водитель внимательный, в общем экскурсией очень довольна. \\\\\\\\\\\спасибо огромное.

Отзыв на: Многоликий Ростов-на-Дону С Светлана 5 Экскурсия понравилась. Гид рассказывал увлекательно. Интересно было узнать об истории города с момента его основания, о фактах времен ВОВ, о современном Ростове-на-Дону и его предпринимателях. Могу порекомендовать.

Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа Д Дмитрий 5 Экскурсия вышла увлекательной и время пролетело мигом. Стоит отметить, что Даниил уделил нам гораздо больше заявленных 3 часов. Гид очень любит и многое знает о родном городе… Могу рекомендовать. P.S. За вкусный и душистый чай отдельное спасибо;)

Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа И Ирина 5 Экскурсия очень понравилось. Все на отлично, интересно, комфортно, гид умничка, спасибо ему!

Отзыв на: Ростов-на-Дону: коротко о главном Е Елена 5 Прогулялись прекрасно, познавательно. Экскурсовод Инна интересно провела экскурсию, спасибо! Однако, я бы порекомендовала дополнить небольшим объемом «изюминок « информации из истории города, буквально несколько предложений. Например, откуда взялись купцы на Руси, как сословие, откуда у них деньги и как они ими распоряжались в разные периоды времени. Но в целом мы довольны, спасибо.

Д Дарья 5 Эксукрсия прекрасная! Наш гид Ирина Рясная провела идеальную экскурсию, у нас осталось невероятное послевкусие от города, и мы обязательно приедем еще! Всем рекомендую, особенно опытным экскурсантам)

Отзыв на: Вдоль Дона — к побережью Азовского моря А Артур 5 Очень интересный человек. грамотнейший гид и суперский мужик. Умничка. спасибо, Александр. Артур и Таня. Приезжайте ещё раз в Калугу.