Все экскурсии в Ростов-на-Дону
Доступно 76 экскурсий 🚌 в Ростов-на-Дону на 2021 год, 534 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
1 290₽
за 1 чел.
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Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Ростов-на-Дону - колоритный южный город
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Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Южный город Ростов-на-Дону
Обзорная экскурсия познакомит вас со столицей Донского края и ЮФО, с его достопримечательностями,...
Под Ваш запрос
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Весь Ростов за 3 часа
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 890₽
за 1-19 чел.
Любой день, любое время;)
3ч
1 290₽
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-6 чел.
"Старый и новый Ростов-на-Дону" - автомобильная экскурсия по городу
Мы проедем по центральным улицам и прогуляемся в парках
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 100₽
за 1-10 чел.
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Главные локации старинного мегаполиса на динамичной прогулке
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 990₽
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков
Любой день, любое время
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-15 чел.
Ростов — город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
2ч
890₽
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова»
Групповая автобусная экскурсия по таинственным местам Ростова-на-Дону
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Индивидуальная экскурсия
8ч
5 900₽
за 1-4 чел.
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Проехать от Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с памятниками и историей края
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-6 чел.
Путешествие в станицу Старочерскасскую
В часе езды от Ростова, на правом берегу реки Дон расположилась бывшая столица донского казачества
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов!
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск — под рассказы об истории края
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Русский Чикаго
Ростов-папа - наверное, вы не раз слышали эту фразу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200₽
за 1-10 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Открыть своеобразие города на насыщенной и вдохновляющей прогулке по историческому центру
5ч
1 590₽
за 1 чел.
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Приглашаем вас посетить Старочеркасский музей-заповедник - крупнейший музейный комплекс на Юге...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
5 900₽
за 1-4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Живописная автопешеходная экскурсия по местам военных походов: крепости, станицы и старинные города
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 290₽
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX-XX веков, его парадные...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
Открыть самое колоритное и калорийное, популярное и атмосферное место города — Соборный переулок
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 500₽
за 1-15 чел.
От Базара до Базара
Журнал GQ, подводя гастрономические итоги-2019, назвал Ростов-на-Дону Городом года
Любой день под ваш запрос
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Проследить связь эпох и послушать ростовские байки в памятном районе южной столицы
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 490₽
за 1-15 чел.
Любой день, любое время;)
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 500₽
за 1-20 чел.
Купеческий город и казачий колорит
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Индивидуальная экскурсия
30м
4 200₽
за 1-11 чел.
Аренда яхты для прогулки по Дону
Если вы хотите разбавить рутинные будни или отпраздновать какое-либо событие с друзьями, родными, коллегами...
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Ростов-на-Дону»
- ССветлана26 октября 2021Были в Ростове на Дону проездом, взяла экскурсию Даниила и ни капли не пожалела. Очень эрудированный молодой человек, приятен в общении и интересный собеседник и конечно рассказчик. Экскурсию ведет в виде диалога, что очень приятно. Спасибо Даниил за хорошо проведенное время. Светлана и Дмитрий. г. Москва
- ВВячеслав25 октября 2021Спасибо всем сопричастным, к организации просвещения. Наполнение обзорной экскурсии очень интересное и позновательное. Экскурсовод провёл через века истории города всю группу без исключения, подарив массу эмоций.
- ССветлана25 октября 2021Спасибо! Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод Наталья культурная, грамотная, тактичная. Очень интересно донесла до нас главное о Ростове. Автобус комфортный, водитель внимательный, в общем экскурсией очень довольна. \\\\\\\\\\\спасибо огромное.
- Отзыв на: Многоликий Ростов-на-ДонуССветлана22 октября 2021Экскурсия понравилась. Гид рассказывал увлекательно. Интересно было узнать об истории города с момента его основания, о фактах времен ВОВ, о современном Ростове-на-Дону и его предпринимателях. Могу порекомендовать.
- ДДмитрий21 октября 2021Экскурсия вышла увлекательной и время пролетело мигом. Стоит отметить, что Даниил уделил нам гораздо больше заявленных 3 часов. Гид очень любит и многое знает о родном городе… Могу рекомендовать. P.S. За вкусный и душистый чай отдельное спасибо;)
- ИИрина18 октября 2021Экскурсия очень понравилось. Все на отлично, интересно, комфортно, гид умничка, спасибо ему!
- Отзыв на: Ростов-на-Дону: коротко о главномЕЕлена17 октября 2021Прогулялись прекрасно, познавательно. Экскурсовод Инна интересно провела экскурсию, спасибо! Однако, я бы порекомендовала дополнить небольшим объемом «изюминок « информации из истории города, буквально несколько предложений. Например, откуда взялись купцы на Руси, как сословие, откуда у них деньги и как они ими распоряжались в разные периоды времени. Но в целом мы довольны, спасибо.
- ДДарья11 октября 2021Эксукрсия прекрасная! Наш гид Ирина Рясная провела идеальную экскурсию, у нас осталось невероятное послевкусие от города, и мы обязательно приедем еще! Всем рекомендую, особенно опытным экскурсантам)
- Отзыв на: Вдоль Дона — к побережью Азовского моряААртур8 октября 2021Очень интересный человек. грамотнейший гид и суперский мужик. Умничка. спасибо, Александр. Артур и Таня. Приезжайте ещё раз в Калугу.
- ССветлана7 октября 2021Гид Римма Борисовна - потрясающий профессионал, интеллектуал, кладезь информации, а также красивая, умная и эффектная женщина, по-настоящему заинтересованная в том, чем занимается! Я слушала, не отрываясь и не отвлекаясь ни на что! Очень интересный и подробный рассказ о городе, столько событий, людей, дат - я думаю, даже большинство ростовчан очень много нового бы узнали о своём городе. Спасибо большое за отлично проведённое время!