Первый раз в Ростове-на-Дону? Узнайте город как административный центр и купеческий узел с интерактивными заданиями и головоломками
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от 5800 ₽ за всё до 15 чел.
Что посмотреть в Ростове-на-Дону на экскурсиях?
В Ростове-на-Дону сосредоточенно достаточно много достопримечательностей, это и исторический центр города и знаменитая местная набережная, интересная архитектура домов царской эпохи, многочисленные музеи, живописные парки и даже Ливенцовская крепость расположенная на окраине города
Местные экскурсоводы
Ростов-на-Дону прекрасный город, здесь расположено множество достопримечательностей и интересных мест. Чтобы не пропустить самые важные точки, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, ведь это прекрасный способ освободить себя от организационных моментов и в то же время намного лучше узнать город и его окрестности. Найти подходящую можно в нашем каталоге 😉
Отличная экскурсия. Елена очень приятный и много знающий экскурсовод. С удовольствием походили по улочкам старого центра и дворикам домов, построенных до 1900года Не парадная сторона, а реальная жизнь и история. Рекомендую у посещению 100%!!!!!
В Ростове-на-Дону впервые. 21.02.2026 отправились на автобусную экскурсию, благодаря которой восхитились, удивились и полюбили этот город. Обязательно постараемся приехать еще раз в теплый сезон! Спасибо за организацию и проведение экскурсии.
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2026
Сейчас в Ростове-на-Дону можно забронировать 140 экскурсий и билетов от 899 до 63 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2714 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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