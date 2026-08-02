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Экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 140 экскурсий в Ростове-на-Дону, цены от 899 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
158 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
Начало: На улице Московская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1990 ₽ за человека
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону откроет вам тайны купеческих особняков и памятников. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Советов
Расписание: в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1100 ₽ за человека
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Пешая
2 часа
57 отзывов
Групповая
до 20 чел.
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Отмотать время на 200 лет назад и познакомиться с городом купцов и торговцев
Начало: На Центральном рынке Ростова-на-Дону
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Сквозь столетия и города: обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону на трамвае
На трамвае
1.5 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Сквозь столетия и города: обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону на трамвае
Городские драмы, триумфы и маленькие чудеса - в путешествии под мерный стук колёс
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
1300 ₽ за человека
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
Начало: На Социалистической улице
15 авг в 14:00
22 авг в 14:00
2390 ₽ за человека
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ростов - город купцов
На машине
3.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9400 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
44 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У фонтана со львами напротив Госбанка
10 авг в 15:00
15 авг в 15:00
1400 ₽ за человека
Прогулка по ростовскому Бродвею
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по ростовскому Бродвею
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
Пешая
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Заветный Ростов-на-Дону: обзорная прогулка
Узнать культурный код города через его прошлое и настоящее
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5450 ₽ за всё до 7 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Интересные истории, древние памятники, дивные виды, гастрономические изыски и старинная архитектура
Начало: На Привокзальной площади
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 25 600 ₽ за всё до 4 чел.
Казачий Дон
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Казачий Дон
Взглянуть на историю казачества как на этносоциальный феномен и поразиться его роли в жизни России
Начало: На Привокзальной площади
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Погрузитесь в уникальное путешествие по историческим местам Ростова-на-Дону и окрестностей, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: На речном вокзале
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 12 400 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль дельты Дона - к побережью Азовского моря и Таганрогу
На машине
9 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль дельты Дона - к побережью Азовского моря и Таганрогу
От Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с природой, памятниками и историей края
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
Завтра в 09:30
23 авг в 09:30
от 12 400 ₽ за всё до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Пешая
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Основные достопримечательности Южной столицы на автомобиле за три часа
На машине
3 часа
-
20%
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Основные достопримечательности Южной столицы на автомобиле за три часа
Начало: Береговая 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7520 ₽9400 ₽ за всё до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
На машине
10 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск - под рассказы об истории края
Начало: У железнодорожного вокзала
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 28 800 ₽ за всё до 4 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Вся станица Старочеркасская за час
Из Ростова-на-Дону - в одну из старейших донских казачьих станиц
Начало: В ст. Старочеркасской
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 3 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Побывать в бывшей столице Донского казачества - Черкасске
Начало: На Ворошиловском проспекте
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудо Ростова: мозаика в подземных переходах
Индивидуальная экскурсия по мозаичным панно Ростова-на-Дону. Откройте для себя культурное наследие и яркие эпизоды донской истории
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
2 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в мастерскую художественного стекла в Ростове-на-Дону
Откройте для себя уникальные техники обработки стекла в единственной мастерской России. Погрузитесь в мир искусства и технологий
Начало: На ул. Волоколамская
Расписание: в четверг в 10:00, в субботу в 13:00
Сегодня в 13:00
13 авг в 10:00
1350 ₽ за человека
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
-
25%
389 отзывов
Групповая
до 20 чел.
«Все многообразие Ростова-на-Дону»: групповая обзорная экскурсия
Начало: Ул. Московская, 53
Расписание: См. календарь
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1989.80 ₽2653 ₽ за человека
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
На казачьей кухне: традиции чаепития на Дону
Познакомьтесь с уникальными традициями чаепития донских казаков, их культурой и историей на уютной казачьей кухне
Начало: В станице Старочеркасская
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5400 ₽ за всё до 5 чел.
Ростов - город на Дону, на Доне
На машине
3 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на катере в Ростове-на-Дону - с аудиогидом
На катере
1 час
3 отзыва
Аудиогид
Прогулка на катере в Ростове-на-Дону - с аудиогидом
Увидеть город с воды и услышать его историю
Начало: На набережной Ростова-на-Дону
12 авг в 13:00
15 авг в 13:00
2190 ₽ за человека
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Прогуляться по историческим локациям и получить атмосферные снимки на память
Завтра в 13:00
10 авг в 08:30
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Пешая
2.5 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 7500 ₽ за всё до 8 чел.
От Казанского до Газетного. Путешествие сквозь два с половиной века
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
От Казанского до Газетного. Путешествие сквозь два с половиной века
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону: от Дома Врангеля до арки «Табачки-Центра». Узнайте о жизни города сквозь века
Начало: На Газетном
15 авг в 18:00
16 авг в 18:00
1500 ₽ за человека
В парк «Лога» - из Ростова-на-Дону
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В парк «Лога» - из Ростова-на-Дону
Ваш день в самом сказочном уголке на юге России
Начало: На Московской улице
4490 ₽ за человека
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Квест
до 15 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Первый раз в Ростове-на-Дону? Узнайте город как административный центр и купеческий узел с интерактивными заданиями и головоломками
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от 5800 ₽ за всё до 15 чел.

Что посмотреть в Ростове-на-Дону на экскурсиях?

В Ростове-на-Дону сосредоточенно достаточно много достопримечательностей, это и исторический центр города и знаменитая местная набережная, интересная архитектура домов царской эпохи, многочисленные музеи, живописные парки и даже Ливенцовская крепость расположенная на окраине города

Местные экскурсоводы

Ростов-на-Дону прекрасный город, здесь расположено множество достопримечательностей и интересных мест. Чтобы не пропустить самые важные точки, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, ведь это прекрасный способ освободить себя от организационных моментов и в то же время намного лучше узнать город и его окрестности. Найти подходящую можно в нашем каталоге 😉

Последние отзывы на экскурсии

Е
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Дата посещения: 2 авг 2026
Замечательная экскурсия,очень информативная! Рекомендую!
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Е
Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Дата посещения: 1 авг 2026
Прекрасная экскурсия,рекомендую!
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С
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Дата посещения: 24 июн 2026
Интересная экскурсия, комфортабельный автобус, замечательный гид
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Н
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Дата посещения: 29 мая 2026
Экскурсия, которую проводила Елена очень понравилась. Елена интересно рассказывает, много деталей и подробностей об истории города и его жителях. Елена очень приятная в общении. Спасибо за экскурсию!
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О
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Дата посещения: 11 апр 2026
Отличная экскурсия. Елена очень приятный и много знающий экскурсовод. С удовольствием походили по улочкам старого центра и дворикам домов, построенных до 1900года Не парадная сторона, а реальная жизнь и история. Рекомендую у посещению 100%!!!!!
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С
Вдоль дельты Дона - к побережью Азовского моря и Таганрогу
Дата посещения: 4 апр 2026
Ездили всей семьёй. Посмотрели много интересных локаций. Все наши пожелания относительно организации и программы были учтены. Вождение комфортное.
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Д
Весь Ростов за 3 часа
Дата посещения: 17 мар 2026
Были на экскурсии с Даниилом «Ростов за 3 часа». В компании были разновозрастные гости. От 15 до 70 лет. Всем очень понравилось! Время пролетело незаметно. Но весело и познавательно. Рекомендую
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Н
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Дата посещения: 28 фев 2026
Просто суппеееррр! Анастасия-большая умничка! Все доходчиво и интересно было рассказано и показано. Приедем летом, обязательно к ней обратимся, спасибо!!!
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И
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Дата посещения: 21 фев 2026
В Ростове-на-Дону впервые. 21.02.2026 отправились на автобусную экскурсию, благодаря которой восхитились, удивились и полюбили этот город. Обязательно постараемся приехать еще раз в теплый сезон! Спасибо за организацию и проведение экскурсии.
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И
От базара до базара - прогулка по старому Ростову
Дата посещения: 20 фев 2026
19.02.2026. Были на отличной пешеходной экскурсии с прекрасным гидом. Рекомендуем всем!
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Всего 2714 отзывов в Ростове-на-Дону

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Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону

Самые популярные экскурсии в Ростове-на-Дону
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону;
  2. Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону;
  3. От базара до базара - прогулка по старому Ростову;
  4. Сквозь столетия и города: обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону на трамвае;
  5. Донские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено).
Что посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Набережная Ростова-на-Дону;
  3. Парамоновские Склады;
  4. Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
  5. Фонтан Атланты;
  6. Линия «Миус-фронта»;
  7. Район Нахичевань;
  8. Музей железнодорожной техники;
  9. Археологический заповедник Танаис;
  10. Покровский сквер.
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2026
Сейчас в Ростове-на-Дону можно забронировать 140 экскурсий и билетов от 899 до 63 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2714 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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