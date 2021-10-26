Экскурсии Ростов-на-Дону

Все экскурсии в Ростов-на-Дону

Доступно 76 экскурсий 🚌 в Ростов-на-Дону на 2021 год, 534 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
4.7
30
1 290
за 1 чел.
Часто заказывают
Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Ростов-на-Дону - колоритный южный город
См. календарь
Южный город Ростов-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
5
4
4 000
за 1-7 чел.
Южный город Ростов-на-Дону
Обзорная экскурсия познакомит вас со столицей Донского края и ЮФО, с его достопримечательностями,...
Под Ваш запрос
Весь Ростов за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
100
4 000
за 1-5 чел.
Весь Ростов за 3 часа
От города с криминальным прошлым до «южной столицы»
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
5
16
3 890
за 1-19 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Любой день, любое время;)
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
4.5
34
1 290
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
"Старый и новый Ростов-на-Дону" - автомобильная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 000
за 1-6 чел.
"Старый и новый Ростов-на-Дону" - автомобильная экскурсия по городу
Мы проедем по центральным улицам и прогуляемся в парках
По договоренности
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Индивидуальная экскурсия
4.9
30
1ч 30м
2 100
за 1-10 чел.
Ростов-на-Дону: коротко о главном
Главные локации старинного мегаполиса на динамичной прогулке
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 990
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков
Любой день, любое время
Ростов — город солнца и цветов
Индивидуальная экскурсия
5
8
3 900
за 1-15 чел.
Ростов — город солнца и цветов
Посетить главные достопримечательности и услышать о местных традициях, обычаях и менталитете
Пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова»
5
9
890
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова»
Групповая автобусная экскурсия по таинственным местам Ростова-на-Дону
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Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Индивидуальная экскурсия
4.8
18
5 900
за 1-4 чел.
Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
Проехать от Ростова-на-Дону к берегу Таганрогского залива, знакомясь с памятниками и историей края
Путешествие в станицу Старочерскасскую
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-6 чел.
Путешествие в станицу Старочерскасскую
В часе езды от Ростова, на правом берегу реки Дон расположилась бывшая столица донского казачества
По договоренности
Шесть городов: из Ростова в Азов!
Индивидуальная экскурсия
5
28
10ч
10 000
за 1-4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов!
Ростов-на-Дону, Аксай, Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, Батайск — под рассказы об истории края
Русский Чикаго
Индивидуальная экскурсия
4.8
18
4 000
за 1-5 чел.
Русский Чикаго
Ростов-папа - наверное, вы не раз слышали эту фразу
По договоренности
Многоликий Ростов-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
5
13
2ч 30м
3 200
за 1-10 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Открыть своеобразие города на насыщенной и вдохновляющей прогулке по историческому центру
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
5
8
1 590
за 1 чел.
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Приглашаем вас посетить Старочеркасский музей-заповедник - крупнейший музейный комплекс на Юге...
По договоренности
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
5 900
за 1-4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Живописная автопешеходная экскурсия по местам военных походов: крепости, станицы и старинные города
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 290
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX-XX веков, его парадные...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
Индивидуальная фото-прогулка
4.8
8
3 000
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
Открыть самое колоритное и калорийное, популярное и атмосферное место города — Соборный переулок
От Базара до Базара
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-15 чел.
От Базара до Базара
Журнал GQ, подводя гастрономические итоги-2019, назвал Ростов-на-Дону Городом года
Любой день под ваш запрос
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
3 000
за 1-4 чел.
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Проследить связь эпох и послушать ростовские байки в памятном районе южной столицы
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуальная экскурсия
5
6
4 490
за 1-15 чел.
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Любой день, любое время;)
Купеческий город и казачий колорит
Индивидуальная экскурсия
4.7
35
3 500
за 1-20 чел.
Купеческий город и казачий колорит
Прогулка по самым интересным местам и посещение музея Донской казачьей гвардии
Аренда яхты для прогулки по Дону
Индивидуальная экскурсия
30м
4 200
за 1-11 чел.
Аренда яхты для прогулки по Дону
Если вы хотите разбавить рутинные будни или отпраздновать какое-либо событие с друзьями, родными, коллегами...
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Ростов-на-Дону»

  • Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    С
    Светлана
    26 октября 2021
    5
    Были в Ростове на Дону проездом, взяла экскурсию Даниила и ни капли не пожалела. Очень эрудированный молодой человек, приятен в общении и интересный собеседник и конечно рассказчик. Экскурсию ведет в виде диалога, что очень приятно. Спасибо Даниил за хорошо проведенное время. Светлана и Дмитрий. г. Москва
  • Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    В
    Вячеслав
    25 октября 2021
    5
    Спасибо всем сопричастным, к организации просвещения. Наполнение обзорной экскурсии очень интересное и позновательное. Экскурсовод провёл через века истории города всю группу без исключения, подарив массу эмоций.
  • Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    С
    Светлана
    25 октября 2021
    5
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая. Экскурсовод Наталья культурная, грамотная, тактичная. Очень интересно донесла до нас главное о Ростове. Автобус комфортный, водитель внимательный, в общем экскурсией очень довольна. \\\\\\\\\\\спасибо огромное.
  • Отзыв на: Многоликий Ростов-на-Дону
    С
    Светлана
    22 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась. Гид рассказывал увлекательно. Интересно было узнать об истории города с момента его основания, о фактах времен ВОВ, о современном Ростове-на-Дону и его предпринимателях. Могу порекомендовать.
  • Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    Д
    Дмитрий
    21 октября 2021
    5
    Экскурсия вышла увлекательной и время пролетело мигом. Стоит отметить, что Даниил уделил нам гораздо больше заявленных 3 часов. Гид очень любит и многое знает о родном городе… Могу рекомендовать. P.S. За вкусный и душистый чай отдельное спасибо;)
  • Отзыв на: Весь Ростов за 3 часа
    И
    Ирина
    18 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилось. Все на отлично, интересно, комфортно, гид умничка, спасибо ему!
  • Отзыв на: Ростов-на-Дону: коротко о главном
    Е
    Елена
    17 октября 2021
    5
    Прогулялись прекрасно, познавательно. Экскурсовод Инна интересно провела экскурсию, спасибо! Однако, я бы порекомендовала дополнить небольшим объемом «изюминок « информации из истории города, буквально несколько предложений. Например, откуда взялись купцы на Руси, как сословие, откуда у них деньги и как они ими распоряжались в разные периоды времени. Но в целом мы довольны, спасибо.
  • Д
    Дарья
    11 октября 2021
    5
    Эксукрсия прекрасная! Наш гид Ирина Рясная провела идеальную экскурсию, у нас осталось невероятное послевкусие от города, и мы обязательно приедем еще! Всем рекомендую, особенно опытным экскурсантам)
  • Отзыв на: Вдоль Дона — к побережью Азовского моря
    А
    Артур
    8 октября 2021
    5
    Очень интересный человек. грамотнейший гид и суперский мужик. Умничка. спасибо, Александр. Артур и Таня. Приезжайте ещё раз в Калугу.
  • Отзыв на: Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
    С
    Светлана
    7 октября 2021
    5
    Гид Римма Борисовна - потрясающий профессионал, интеллектуал, кладезь информации, а также красивая, умная и эффектная женщина, по-настоящему заинтересованная в том, чем занимается! Я слушала, не отрываясь и не отвлекаясь ни на что! Очень интересный и подробный рассказ о городе, столько событий, людей, дат - я думаю, даже большинство ростовчан очень много нового бы узнали о своём городе. Спасибо большое за отлично проведённое время!
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