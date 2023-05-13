На квест-экскурсии мы найдём скульптуры и памятники, расположенные в центре города, посвящённые грибам, которые посмотрят на вас, а вы посмотрите на них.
Коллекция постоянно добавляется, так же мы узнаем историю появления короткого «стишка», который упоминают по всей России, если вдруг разговор заходит о рязанцах.
Маршрут составлен так, чтобы мы в процессе поиска «глазастых грибов», познакомились с огромным количеством памятников архитектуры разных веков.
Коллекция постоянно добавляется, так же мы узнаем историю появления короткого «стишка», который упоминают по всей России, если вдруг разговор заходит о рязанцах.
Маршрут составлен так, чтобы мы в процессе поиска «глазастых грибов», познакомились с огромным количеством памятников архитектуры разных веков.
Ближайшие даты:
13
мая
мая
14
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Театр драмы
- Театр кукол
- Дворец пионеров
- Ул. Салтыкова-Щедрина, Есенина, Свободы, Полонского, Почтовая, Лыбедский бульвар
- Деревянная архитектура
- Памятник Евпатия Коловрата
- Памятник Пушкину
- Скульптуры "Грибы с глазами"
- Памятник "Грибы с глазами"
- Нижний городской сад
- Памятник Шурику и Лидочке
- Костёл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут
Маршрут составлен так, чтобы мы в процессе поиска «глазастых грибов», познакомились с огромным количеством памятников архитектуры разных веком, это и монументальные советсткие «дворец и театр», уникальная улица Салтыкова-Щедрина состоящая по большей части деревянными резными домиками, западно-европейские «костёл и лютеранская церковь, губернские здания 18-19 веков, а также самую весёлую и живую улицу города «Почтовая», где посетим туристический центр, из которого без подарков ещё никто не уходил!
И на этом ещё не всё! По пути мы увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма, повстреаем памятник Пушкину, рязансому академику Павлову, Евпатию Коловрату и узнаем много других любопытных деталей об одном из самых старинных городов России.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Почтовая, 64Завершение: Театральная, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании