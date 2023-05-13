Маршрут

Маршрут составлен так, чтобы мы в процессе поиска «глазастых грибов», познакомились с огромным количеством памятников архитектуры разных веком, это и монументальные советсткие «дворец и театр», уникальная улица Салтыкова-Щедрина состоящая по большей части деревянными резными домиками, западно-европейские «костёл и лютеранская церковь, губернские здания 18-19 веков, а также самую весёлую и живую улицу города «Почтовая», где посетим туристический центр, из которого без подарков ещё никто не уходил!

И на этом ещё не всё! По пути мы увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма, повстреаем памятник Пушкину, рязансому академику Павлову, Евпатию Коловрату и узнаем много других любопытных деталей об одном из самых старинных городов России.