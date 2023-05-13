Квест экскурсия «Грибы с глазами»

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Ответы на вопросы
На квест-экскурсии мы найдём скульптуры и памятники, расположенные в центре города, посвящённые грибам, которые посмотрят на вас, а вы посмотрите на них.

Коллекция постоянно добавляется, так же мы узнаем историю появления короткого «стишка», который упоминают по всей России, если вдруг разговор заходит о рязанцах.

Маршрут составлен так, чтобы мы в процессе поиска «глазастых грибов», познакомились с огромным количеством памятников архитектуры разных веков.
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Квест экскурсия «Грибы с глазами»
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
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18
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Театр драмы
  • Театр кукол
  • Дворец пионеров
  • Ул. Салтыкова-Щедрина, Есенина, Свободы, Полонского, Почтовая, Лыбедский бульвар
  • Деревянная архитектура
  • Памятник Евпатия Коловрата
  • Памятник Пушкину
  • Скульптуры "Грибы с глазами"
  • Памятник "Грибы с глазами"
  • Нижний городской сад
  • Памятник Шурику и Лидочке
  • Костёл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут

Маршрут составлен так, чтобы мы в процессе поиска «глазастых грибов», познакомились с огромным количеством памятников архитектуры разных веком, это и монументальные советсткие «дворец и театр», уникальная улица Салтыкова-Щедрина состоящая по большей части деревянными резными домиками, западно-европейские «костёл и лютеранская церковь, губернские здания 18-19 веков, а также самую весёлую и живую улицу города «Почтовая», где посетим туристический центр, из которого без подарков ещё никто не уходил!
И на этом ещё не всё! По пути мы увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма, повстреаем памятник Пушкину, рязансому академику Павлову, Евпатию Коловрату и узнаем много других любопытных деталей об одном из самых старинных городов России.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Почтовая, 64
Завершение: Театральная, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные

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