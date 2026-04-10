Пионер и профессор, коробейник и рыбак - вот кто попадётся вам на улицах Рязани. А если я скажу, что все эти персонажи - грибы, гулять станет ещё интереснее.
За пару часов
За пару часов
5 причин купить этот квест
- 🌟 Уникальные грибы с глазами
- 🏛️ Исторические памятники
- 🎭 Культурные достопримечательности
- 🎁 Подарки из туристского центра
- 📸 Фото с известными памятниками
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии-квеста «Грибы с глазами» - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для пеших прогулок, и вы сможете в полной мере насладиться всеми достопримечательностями Рязани.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец и театр
- Деревянные резные домики
- Костёл
- Лютеранская церковь
- Губернские здания
- Памятник Шурику и Лидочке
- Памятник Пушкину
- Памятник академику Павлову
- Памятник Евпатию Коловрату
Описание квеста
Рай для грибников
В Рязани можно найти, пожалуй, самый необычный символ города — грибы с глазами. Те самые, которых по уверению местных жителей едят — а они глядят. На пешеходной экскурсии с элементами квеста мы пройдём по центру города и отыщем скульптуры и памятники, посвящённые грибам. Их там целое семейство! Вы узнаете, как пополняется коллекция и как рязанцы стали героями шутливого стихотворения.
По самым знаковым местам
Маршрут составлен так, чтобы мы в поисках «глазастых грибов» успели ещё и познакомиться с памятниками архитектуры разных веков. Это монументальные «дворец и театр» советских времён, улица с деревянными резными домиками, костёл и лютеранская церковь, а также губернские здания 18-19 веков.
А что ещё?
- Заглянем на самую весёлую и живую улицу города
- Посетим туристский центр, откуда без подарков ещё никто не уходил
- Увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма,
- Сфотографируемся возле памятников Пушкину, академику Павлову и Евпатию Коловрату
- Узнаем множество любопытных деталей об одном из самых старинных городов России
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник ленину, площадь ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод категории А. Писатель, рэп-музыкант, стендап-комик (очень плохой). Мечтаю стать таксистом! Люблю путешествовать, футбол, мороженое, родителей, кота и Рязань. Холост, избавился от вредных привычек. Не гид, а мечта!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 3 апр 2026
Александр нам очень понравился. Рассказывает смешные истории, очень интересно ведет экскурсию, заводит в неожиданные места. Детям тоже очень понравилось. Александр отвечает на все вопросы и очень приятный в общении человек. Абсолютно рекомендую!
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Александр- великолепный рассказчик, который влюблен в свой город и готов бесконечно рассказывать о его прошлом, настоящем и будущем!
Экскурсия оказалась не только и даже не столько про грибы с глазами, она
Экскурсия оказалась не только и даже не столько про грибы с глазами, она
+2
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Самый лучший гид! Дети в восторге, взрослые тоже! время пролетело быстро и интересно! Очень познавательно, интересно, весело, необычно и не скучно! спасибо ВАМ огромное за отличные впечатления и новые знания!
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A
Отличная экскурсия!
Александр невероятно харизматичный и очень любит свой город.
Маршрут интересный, нестандартный. Нам очень понравилось!
Спасибо большое!
Александр невероятно харизматичный и очень любит свой город.
Маршрут интересный, нестандартный. Нам очень понравилось!
Спасибо большое!
+3
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Д
Большое спасибо Александру за новое прочтение Рязани. особенно важно то что это действительно было что-то новое … мы не просто собрали все грибы, но и послушали Есенина и спели вместе
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А
Отличная экскурсия! Александр классный расказчик! Слушать интересно и взрослым и детям! Необычный маршрут экскурсии - посетить показанные локации, если приезжаешь впервые, даже в голову не придет. А именно в этих локациях виден современный дух Рязани. Красивый ухоженный центр города запутанными тропами. Наша экскурсия получилась длиннее заявленного времени, но заканчивать ее совершенно не хотелось! Спасибо, Александр за потрясающий рассказ.
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