Экскурсия-квест «Грибы с глазами»

Отыскать «живые» талисманы Рязани и сыграть с ними в гляделки

5
1 отзыв
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Пионер и профессор, коробейник и рыбак — вот кто попадётся вам на улицах Рязани. А если я скажу, что все эти персонажи — грибы, гулять станет ещё интереснее.

За пару часов мы неторопливо обойдём самые грибные места, увидим колоритные талисманы и архитектурные памятники города. Главное — внимательно смотрите по сторонам!
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Рай для грибников

В Рязани можно найти, пожалуй, самый необычный символ города — грибы с глазами. Те самые, которых по уверению местных жителей едят — а они глядят. На пешеходной экскурсии с элементами квеста мы пройдём по центру города и отыщем скульптуры и памятники, посвящённые грибам. Их там целое семейство! Вы узнаете, как пополняется коллекция и как рязанцы стали героями шутливого стихотворения.

По самым знаковым местам

Маршрут составлен так, чтобы мы в поисках «глазастых грибов» успели ещё и познакомиться с памятниками архитектуры разных веков. Это монументальные «дворец и театр» советских времён, улица с деревянными резными домиками, костёл и лютеранская церковь, а также губернские здания 18-19 веков.

А что ещё?

  • Заглянем на самую весёлую и живую улицу города
  • Посетим туристский центр, откуда без подарков ещё никто не уходил
  • Увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма,
  • Сфотографируемся возле памятников Пушкину, академику Павлову и Евпатию Коловрату
  • Узнаем множество любопытных деталей об одном из самых старинных городов России

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Памятник ленину, площадь ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 окт 2023
Несмотря на холодный хмурый день, 3 часа гуляли с нашими шестиклассниками по городу. Александр сразу предупредил, что будет показывать нестандартные локации. Обошли центр, нашли много глазастых грибов, узнали много о городе и его жителях. Ни минуты не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. Спасибо!

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