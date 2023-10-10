Отыскать «живые» талисманы Рязани и сыграть с ними в гляделки
Пионер и профессор, коробейник и рыбак — вот кто попадётся вам на улицах Рязани. А если я скажу, что все эти персонажи — грибы, гулять станет ещё интереснее.
За пару часов мы неторопливо обойдём самые грибные места, увидим колоритные талисманы и архитектурные памятники города. Главное — внимательно смотрите по сторонам!
За пару часов мы неторопливо обойдём самые грибные места, увидим колоритные талисманы и архитектурные памятники города. Главное — внимательно смотрите по сторонам!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Рай для грибников
В Рязани можно найти, пожалуй, самый необычный символ города — грибы с глазами. Те самые, которых по уверению местных жителей едят — а они глядят. На пешеходной экскурсии с элементами квеста мы пройдём по центру города и отыщем скульптуры и памятники, посвящённые грибам. Их там целое семейство! Вы узнаете, как пополняется коллекция и как рязанцы стали героями шутливого стихотворения.
По самым знаковым местам
Маршрут составлен так, чтобы мы в поисках «глазастых грибов» успели ещё и познакомиться с памятниками архитектуры разных веков. Это монументальные «дворец и театр» советских времён, улица с деревянными резными домиками, костёл и лютеранская церковь, а также губернские здания 18-19 веков.
А что ещё?
- Заглянем на самую весёлую и живую улицу города
- Посетим туристский центр, откуда без подарков ещё никто не уходил
- Увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма,
- Сфотографируемся возле памятников Пушкину, академику Павлову и Евпатию Коловрату
- Узнаем множество любопытных деталей об одном из самых старинных городов России
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Памятник ленину, площадь ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 392 туристов
Здравствуйте, я Александр. Я живу в городе Рязань с рождения и увлекаюсь её историей, сколько себя помню. Всегда, где бы я ни работал, у меня под рукой были книжки об истории города. Поэтому однажды я занялся по-настоящему любимым делом! Провожу экскурсии с горящими глазами и большим удовольствием. Увлекаюсь творчеством, написанием рэп-музыки и рассказов, люблю путешествовать, футбол и мороженое.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 окт 2023
Несмотря на холодный хмурый день, 3 часа гуляли с нашими шестиклассниками по городу. Александр сразу предупредил, что будет показывать нестандартные локации. Обошли центр, нашли много глазастых грибов, узнали много о городе и его жителях. Ни минуты не пожалели, что взяли именно эту экскурсию. Спасибо!
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