Пионер и профессор, коробейник и рыбак - вот кто попадётся вам на улицах Рязани. А если я скажу, что все эти персонажи - грибы, гулять станет ещё интереснее.За пару часов

мы неторопливо обойдём самые грибные места, увидим колоритные талисманы и архитектурные памятники города. Главное - внимательно смотрите по сторонам! Маршрут составлен так, чтобы мы в поисках "глазастых грибов" успели ещё и познакомиться с памятниками архитектуры разных веков. Это монументальные "дворец и театр" советских времён, улица с деревянными резными домиками, костёл и лютеранская церковь, а также губернские здания 18-19 веков. Заглянем на самую весёлую и живую улицу города, посетим туристский центр, откуда без подарков ещё никто не уходил, увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма, сфотографируемся возле памятников Пушкину, академику Павлову и Евпатию Коловрату, узнаем множество любопытных деталей об одном из самых старинных городов России

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии-квеста «Грибы с глазами» - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для пеших прогулок, и вы сможете в полной мере насладиться всеми достопримечательностями Рязани.

Сейчас август — это идеальное время.