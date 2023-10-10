Пионер и профессор, коробейник и рыбак — вот кто попадётся вам на улицах Рязани. А если я скажу, что все эти персонажи — грибы, гулять станет ещё интереснее. За пару часов мы неторопливо обойдём самые грибные места, увидим колоритные талисманы и архитектурные памятники города. Главное — внимательно смотрите по сторонам!

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Описание

Что вас ожидает

Рай для грибников

В Рязани можно найти, пожалуй, самый необычный символ города — грибы с глазами. Те самые, которых по уверению местных жителей едят — а они глядят. На пешеходной экскурсии с элементами квеста мы пройдём по центру города и отыщем скульптуры и памятники, посвящённые грибам. Их там целое семейство! Вы узнаете, как пополняется коллекция и как рязанцы стали героями шутливого стихотворения.

По самым знаковым местам

Маршрут составлен так, чтобы мы в поисках «глазастых грибов» успели ещё и познакомиться с памятниками архитектуры разных веков. Это монументальные «дворец и театр» советских времён, улица с деревянными резными домиками, костёл и лютеранская церковь, а также губернские здания 18-19 веков.

А что ещё?

Заглянем на самую весёлую и живую улицу города

Посетим туристский центр, откуда без подарков ещё никто не уходил

Увидим очень милый памятник Шурику и Лидочке из известного советского фильма,

Сфотографируемся возле памятников Пушкину, академику Павлову и Евпатию Коловрату

Узнаем множество любопытных деталей об одном из самых старинных городов России

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.