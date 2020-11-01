Дмитров - Торжок. Дом-музей П.А. Кропоткина

Отъезд в 06:30 из г. Рязань (пл. Победы от Вечного Огня), в г. Дмитров (от Рязани 290 км).
Путевая экскурсия.
Каждое столетие существования Дмитрова, начавшееся с 1154 года, было наполнено событиями важными для истории города и его земли.
Дмитров переживал как богатство, так и полную разруху.
Стал центром примирения великих Русских князей.
Пешеходная обзорная экскурсия по территории Дмитровского кремля, знакомство с уникальным памятником оборонного зодчества XII-XVI вв. – Земляной вал, Успенский кафедральный собор XVI в., комплекс построек «Тюремного замка», скульптурная группа «Горожане разных сословий», установленная к 850-летию Дмитрова.
Обед в кафе города.
Экскурсия в дом-музей П. А. Кропоткина.
Единственный в мире музей князя П. А. Кропоткина находится в Дмитрове и располагается в доме, когда-то принадлежавшем графу Олсуфьеву, предводителю Дмитровского уездного дворянства.
Всемирно известный русский анархист, географ, историк и философ, писавший в британскую энциклопедию, в конце жизни в 1918 году случайно оказался в Дмитрове, стал главой местного общества кооператоров и краеведов. Маленький музей большого человека привлекает в Дмитров туристов со всего мира.
Переезд в г. Торжок (210 км).
Прибытие в Торжок.
Обзорная экскурсия по древнему городу (первоначальное название Новый Торг).
Здесь, как нигде, чувствуется связь времён прошлого и настоящего.
Ажурные колокольни и многочисленные купола храмов придают городу уникальный колорит.
Расцвет Торжка приходится на начало XIX века, когда этот уездный город и его окрестности были застроены со столичным размахом Николаем Львовым – выдающимся архитектором, художником и изобретателем, благодаря которому все здания в Торжке имеют неповторимые фасады.
В городе целые улицы и архитектурные комплексы воспринимаются как музеи под открытым небом.
Вы увидите действующий Борисо-Глебский монастырь (основан в 1010 г.), деревянную Старо-Вознесенскую церковь, городскую набережную, торговые ряды, памятники А. С. Пушкину и архитектору Н. А. Львову, здание Магистрата, Новоторжские храмы, мосты и набережные, здание Путевого дворца (работы М. Казакова), бульвар над Тверцой.
Ужин со знаменитыми «Пожарскими котлетами».
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле (шведский стол).
Переезд в г. Кувшиново (53 км).
На пути между Торжком и Осташковым стоит город Кувшиново.
Помещик В. П. Мусин-Пушкин создал в своем селе Каменном небольшую мануфактуру по производству бумаги для упаковки сахара, но вскоре, благодаря купцу 1 гильдии М. Г. Кувшинову, город становится центром бумажной промышленности.
Кувшинов выкупил мануфактуру, установил новейшее оборудование и концу XIX в. мануфактура стала первым в России целлюлозно-бумажным производством.
Экскурсия в музей Каменской бумажно-картонной фабрики.
В экспозиции уютного фабричного музея много уникальных документов и фотографий о жизни предприятия дореволюционного периода, военных лет и нашего времени, есть эксклюзивные художественные композиции из гофроматериала.
Вы узнаете об истории фабрики, увидите выпускаемую в разные периоды продукцию и, возможно, вспомните школьные тетради, на которых значился фамильный герб – буква «К».
Переезд в г. Осташков (75 км).
Обзорная экскурсия по Осташкову – столице Селигерского края.
Городу уже более шестисот лет, и находится он на полуострове в форме «итальянского сапожка».
Вы увидите изящную готическую Преображенскую колокольню середины XVIII века, пожарную каланчу XIX века, здесь когда-то была основана одна из первых пожарных команд нашего государства, величественные храмы середины XVII века.
В Осташкове полностью сохранилась городская планировка времён Екатерины Великой.
Обед в кафе.
Теплоходная экскурсия на Нилову Пустынь (действующий мужской монастырь) – главное сокровище Селигера.
Почти 500 лет назад сюда, на остров Столбный, пришел монах-отшельник по имени Нил, получивший от бога великий дар: и при жизни, и после смерти, помогая людям, он творил чудеса.
Отшельник прожил на острове 23 года, ни ночью, ни днем не прерывая молитвы о спасении Мира.
Он не позволял себе спать, не садился и не ложился; отдыхал, опираясь на костыли, вбитые в стену.
Центром монастырского ансамбля является величественный Богоявленский собор (1821-1833 гг.), где покоятся мощи преподобного Нила.
До нашего времени сохранились: Колокольня, Петропавловская церковь (1764 г.), Церковь Нила (1755 г.), Всехсвятская церковь (1701 г.), корпуса братских келий и казенная палата.
Частично сохранился сад и роща, конюшенный и конный дворы.
Возвращение в Осташков.
Ужин в кафе.
Отъезд в г. Тверь (190 км).
Размещение в гостинице.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Твери.
Расположившись меж двух столиц, Тверь гармонично объединяет в себе и самобытность Москвы, и европейский облик Санкт-Петербурга.
Вы познакомитесь со знаменитой трехлучевой системой планировки города – «Версальский трезубец», памятниками Афанасию Никитину – купцу и путешественнику XVв., И. А. Крылову, А. С. Пушкину, М. Я. Тверскому; М. Кругу, полюбуетесь красивейшей набережной Степана Разина, прекрасными площадями, словно нанизанными на главную улицу города и, конечно, одним из символов Твери – Старым Волжским кружевным мостом.
Вы узнаете: почему Новый мост старше Старого моста, как появилось выражение «Филькина грамота», как Петр I строил мост в Твери, услышите много других тайн и легенд.
Экскурсия в Путевой Императорский Дворец.
Построенный для императрицы Екатерины II в XVIII веке по проекту великого русского градостроителя Петра Романовича Никитина Тверской Императорский Дворец за более чем двухвековую историю неоднократно менял свой облик, отражая стили и вкусы эпох.
Сегодня собрание Тверской областной картинной галереи включает в себя ценнейшие коллекции живописи различных школ и декоративно-прикладного искусства, с которыми можно будет ознакомиться во время экскурсии в отреставрированном Дворце.
Обед в кафе.
Посещение магазина-музея ТД «Русь».
Вы познакомитесь с работами новоторжских золотошвей, сможете приобрести разнообразные изделия, выполненные позолоченными и посеребряными нитями на коже, замше, бархате, шёлке и др. материалах.
Отъезд в г. Рязань (400 км).
Возможна посадка туристов по пути следования – в г. Луховицы и г. Коломна.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Селигер» и «Торжок».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Тип размещения
|Цена за человека
|Двухместный номер
|16 350
|Двухместный номер стандарт с доп. местом
|15 950
Доплата за одноместное размещение – 2000 рублей. Скидка при размещении на доп. месте 400 руб.
Скидка школьникам до 16 лет – 350 рублей, школьникам 16 лет и старше, студентам и пенсионерам – 250 руб.
Отель "Селигер"
Гостиница «Селигер» с сауной расположена в центре Твери.
К услугам гостей номера с кондиционером, телевизором и холодильником.
В отеле работают ресторан европейской кухни и бар. По запросу производится доставка еды и напитков, а также завтрака в номер.
Отель «Селигер» находится в 3 минутах ходьбы от набережной Волги и в 3,3 км от железнодорожного вокзала Твери.
Отель «Торжок» разместился в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Торжка. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная парковка.
Все номера оснащены телевизором, в каждом есть собственная ванная комната. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок.
Гости могут посещать ресторан отеля либо различные кафе и рестораны неподалеку от здания.
Международный аэропорт Мигалово находится в 63 км от отеля «Торжок».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.