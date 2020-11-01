Путешествие на Селигер

Уникальная, трехдневная автобусная экскурсия по Тверской земле

5
1 отзыв
Уникальная, трехдневная автобусная экскурсия по Тверской земле, в которой Вас ждут удивительные встречи и открытия! Вы побываете в доме-музее гениального русского композитора Петра Ильича Чайковского, познакомитесь с красавицей-Тверью, «столицей озерного края» Осташковом и ярким и неповторимым Торжком. Вы насладитесь красотой и необъятностью Селигера.

Те, кто хоть раз побывает на Селигере, навсегда остаются его пленниками, и будут стремиться вновь и вновь вернуться на его берега.
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Путешествие на Селигер
Ближайшие даты:
15
июл

Программа тура по дням

1 день

Дмитров - Торжок. Дом-музей П.А. Кропоткина

Отъезд в 06:30 из г. Рязань (пл. Победы от Вечного Огня), в г. Дмитров (от Рязани 290 км).

Путевая экскурсия.

Каждое столетие существования Дмитрова, начавшееся с 1154 года, было наполнено событиями важными для истории города и его земли.

Дмитров переживал как богатство, так и полную разруху.

Стал центром примирения великих Русских князей.

Пешеходная обзорная экскурсия по территории Дмитровского кремля, знакомство с уникальным памятником оборонного зодчества XII-XVI вв. – Земляной вал, Успенский кафедральный собор XVI в., комплекс построек «Тюремного замка», скульптурная группа «Горожане разных сословий», установленная к 850-летию Дмитрова.

Обед в кафе города.

Экскурсия в дом-музей П. А. Кропоткина.

Единственный в мире музей князя П. А. Кропоткина находится в Дмитрове и располагается в доме, когда-то принадлежавшем графу Олсуфьеву, предводителю Дмитровского уездного дворянства.

Всемирно известный русский анархист, географ, историк и философ, писавший в британскую энциклопедию, в конце жизни в 1918 году случайно оказался в Дмитрове, стал главой местного общества кооператоров и краеведов. Маленький музей большого человека привлекает в Дмитров туристов со всего мира.

Переезд в г. Торжок (210 км).

Прибытие в Торжок.

Обзорная экскурсия по древнему городу (первоначальное название Новый Торг).

Здесь, как нигде, чувствуется связь времён прошлого и настоящего.

Ажурные колокольни и многочисленные купола храмов придают городу уникальный колорит.

Расцвет Торжка приходится на начало XIX века, когда этот уездный город и его окрестности были застроены со столичным размахом Николаем Львовым – выдающимся архитектором, художником и изобретателем, благодаря которому все здания в Торжке имеют неповторимые фасады.

В городе целые улицы и архитектурные комплексы воспринимаются как музеи под открытым небом.

Вы увидите действующий Борисо-Глебский монастырь (основан в 1010 г.), деревянную Старо-Вознесенскую церковь, городскую набережную, торговые ряды, памятники А. С. Пушкину и архитектору Н. А. Львову, здание Магистрата, Новоторжские храмы, мосты и набережные, здание Путевого дворца (работы М. Казакова), бульвар над Тверцой.

Ужин со знаменитыми «Пожарскими котлетами».

Размещение в отеле.

Свободное время.

2 день

Теплоходная экскурсия на Нилову Пустынь, г. Кувшиново, г. Осташков

Завтрак в отеле (шведский стол).

Переезд в г. Кувшиново (53 км).

На пути между Торжком и Осташковым стоит город Кувшиново.

Помещик В. П. Мусин-Пушкин создал в своем селе Каменном небольшую мануфактуру по производству бумаги для упаковки сахара, но вскоре, благодаря купцу 1 гильдии М. Г. Кувшинову, город становится центром бумажной промышленности.

Кувшинов выкупил мануфактуру, установил новейшее оборудование и концу XIX в. мануфактура стала первым в России целлюлозно-бумажным производством.

Экскурсия в музей Каменской бумажно-картонной фабрики.

В экспозиции уютного фабричного музея много уникальных документов и фотографий о жизни предприятия дореволюционного периода, военных лет и нашего времени, есть эксклюзивные художественные композиции из гофроматериала.

Вы узнаете об истории фабрики, увидите выпускаемую в разные периоды продукцию и, возможно, вспомните школьные тетради, на которых значился фамильный герб – буква «К».

Переезд в г. Осташков (75 км).

Обзорная экскурсия по Осташкову – столице Селигерского края.

Городу уже более шестисот лет, и находится он на полуострове в форме «итальянского сапожка».

Вы увидите изящную готическую Преображенскую колокольню середины XVIII века, пожарную каланчу XIX века, здесь когда-то была основана одна из первых пожарных команд нашего государства, величественные храмы середины XVII века.

В Осташкове полностью сохранилась городская планировка времён Екатерины Великой.

Обед в кафе.

Теплоходная экскурсия на Нилову Пустынь (действующий мужской монастырь) – главное сокровище Селигера.

Почти 500 лет назад сюда, на остров Столбный, пришел монах-отшельник по имени Нил, получивший от бога великий дар: и при жизни, и после смерти, помогая людям, он творил чудеса.

Отшельник прожил на острове 23 года, ни ночью, ни днем не прерывая молитвы о спасении Мира.

Он не позволял себе спать, не садился и не ложился; отдыхал, опираясь на костыли, вбитые в стену.

Центром монастырского ансамбля является величественный Богоявленский собор (1821-1833 гг.), где покоятся мощи преподобного Нила.

До нашего времени сохранились: Колокольня, Петропавловская церковь (1764 г.), Церковь Нила (1755 г.), Всехсвятская церковь (1701 г.), корпуса братских келий и казенная палата.

Частично сохранился сад и роща, конюшенный и конный дворы.

Возвращение в Осташков.

Ужин в кафе.

Отъезд в г. Тверь (190 км).

Размещение в гостинице.

3 день

Экскурсия по Твери, Путевой Императорский Дворец

Завтрак.

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Твери.

Расположившись меж двух столиц, Тверь гармонично объединяет в себе и самобытность Москвы, и европейский облик Санкт-Петербурга.

Вы познакомитесь со знаменитой трехлучевой системой планировки города – «Версальский трезубец», памятниками Афанасию Никитину – купцу и путешественнику XVв., И. А. Крылову, А. С. Пушкину, М. Я. Тверскому; М. Кругу, полюбуетесь красивейшей набережной Степана Разина, прекрасными площадями, словно нанизанными на главную улицу города и, конечно, одним из символов Твери – Старым Волжским кружевным мостом.

Вы узнаете: почему Новый мост старше Старого моста, как появилось выражение «Филькина грамота», как Петр I строил мост в Твери, услышите много других тайн и легенд.

Экскурсия в Путевой Императорский Дворец.

Построенный для императрицы Екатерины II в XVIII веке по проекту великого русского градостроителя Петра Романовича Никитина Тверской Императорский Дворец за более чем двухвековую историю неоднократно менял свой облик, отражая стили и вкусы эпох.

Сегодня собрание Тверской областной картинной галереи включает в себя ценнейшие коллекции живописи различных школ и декоративно-прикладного искусства, с которыми можно будет ознакомиться во время экскурсии в отреставрированном Дворце.

Обед в кафе.

Посещение магазина-музея ТД «Русь».

Вы познакомитесь с работами новоторжских золотошвей, сможете приобрести разнообразные изделия, выполненные позолоченными и посеребряными нитями на коже, замше, бархате, шёлке и др. материалах.

Отъезд в г. Рязань (400 км).

Возможна посадка туристов по пути следования – в г. Луховицы и г. Коломна.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Селигер» и «Торжок».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Тип размещенияЦена за человека
Двухместный номер16 350
Двухместный номер стандарт с доп. местом15 950

Доплата за одноместное размещение – 2000 рублей. Скидка при размещении на доп. месте 400 руб.

Скидка школьникам до 16 лет – 350 рублей, школьникам 16 лет и старше, студентам и пенсионерам – 250 руб.

Отель "Селигер"

Гостиница «Селигер» с сауной расположена в центре Твери.

К услугам гостей номера с кондиционером, телевизором и холодильником.

В отеле работают ресторан европейской кухни и бар. По запросу производится доставка еды и напитков, а также завтрака в номер.

Отель «Селигер» находится в 3 минутах ходьбы от набережной Волги и в 3,3 км от железнодорожного вокзала Твери.

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Варианты проживания

Отель «Торжок»

2 ночи

Отель «Торжок» разместился в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Торжка. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная парковка.

Все номера оснащены телевизором, в каждом есть собственная ванная комната. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок.

Гости могут посещать ресторан отеля либо различные кафе и рестораны неподалеку от здания.

Международный аэропорт Мигалово находится в 63 км от отеля «Торжок».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Селигер» и «Торжок»
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами в музеи по программе
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Страховка
  • Работа гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Рязань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
1 ноя 2020
Продолжаем открывать новые места. На этот раз были очень рады посетить в новогодние каникулы г. Кострому. Получили массу положительных эмоций! Хотим выразить благодарность за грамотно составленный маршрут поездки, прекрасный подбор экскурсоводов, как сопровождающего нас из Рязани, так и экскурсовода Костромы. Всё было очень хорошо. Спасибо за прекрасную поездку.

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