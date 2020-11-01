1 день

Дмитров - Торжок. Дом-музей П.А. Кропоткина

Отъезд в 06:30 из г. Рязань (пл. Победы от Вечного Огня), в г. Дмитров (от Рязани 290 км).

Путевая экскурсия.

Каждое столетие существования Дмитрова, начавшееся с 1154 года, было наполнено событиями важными для истории города и его земли.

Дмитров переживал как богатство, так и полную разруху.

Стал центром примирения великих Русских князей.

Пешеходная обзорная экскурсия по территории Дмитровского кремля, знакомство с уникальным памятником оборонного зодчества XII-XVI вв. – Земляной вал, Успенский кафедральный собор XVI в., комплекс построек «Тюремного замка», скульптурная группа «Горожане разных сословий», установленная к 850-летию Дмитрова.

Обед в кафе города.

Экскурсия в дом-музей П. А. Кропоткина.

Единственный в мире музей князя П. А. Кропоткина находится в Дмитрове и располагается в доме, когда-то принадлежавшем графу Олсуфьеву, предводителю Дмитровского уездного дворянства.

Всемирно известный русский анархист, географ, историк и философ, писавший в британскую энциклопедию, в конце жизни в 1918 году случайно оказался в Дмитрове, стал главой местного общества кооператоров и краеведов. Маленький музей большого человека привлекает в Дмитров туристов со всего мира.

Переезд в г. Торжок (210 км).

Прибытие в Торжок.

Обзорная экскурсия по древнему городу (первоначальное название Новый Торг).

Здесь, как нигде, чувствуется связь времён прошлого и настоящего.

Ажурные колокольни и многочисленные купола храмов придают городу уникальный колорит.

Расцвет Торжка приходится на начало XIX века, когда этот уездный город и его окрестности были застроены со столичным размахом Николаем Львовым – выдающимся архитектором, художником и изобретателем, благодаря которому все здания в Торжке имеют неповторимые фасады.

В городе целые улицы и архитектурные комплексы воспринимаются как музеи под открытым небом.

Вы увидите действующий Борисо-Глебский монастырь (основан в 1010 г.), деревянную Старо-Вознесенскую церковь, городскую набережную, торговые ряды, памятники А. С. Пушкину и архитектору Н. А. Львову, здание Магистрата, Новоторжские храмы, мосты и набережные, здание Путевого дворца (работы М. Казакова), бульвар над Тверцой.

Ужин со знаменитыми «Пожарскими котлетами».

Размещение в отеле.

Свободное время.