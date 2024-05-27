Экскурсии на автобусе в Рязани

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Рязани, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450 за человека
В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
61 отзыв
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750 за человека
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
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    стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам.

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
    Все великолепно!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Отличный гид, есть что плсмотреть.
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
    Спасибо большое за хороший день! В целом от экскурсии впечатление приятное. Очень хорошая и милая гид-сопровождающий. Места красивые. Думали будет
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    больше остановок с выходом из автобуса в самой Рязани. В Рыбацкой деревне времени практически нет, хорошие фотографии успеть сделать нереально. А вообще - узнавайте точнее по самой программе, вдруг для Вас что-то важно. Программа не соответствует - например на маяк Вы подняться не успеете. И по Почтовой улице мы гуляли уже сами.

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
    Добрый день! Экскурсия нам понравилась) приятно было посмотреть на город с исторической точки зрения! Кто приезжает в город без автомобиля, очень удобный формат. Много времени провели у Рязанского Кремля, но там есть о чем поговорить и рассказать
  • П
    Плевалова
    2 апреля 2024
    Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
    Были в Рязани 30 марта. Заказывали групповую экскурсию, но кроме нас, двоих челочек, ни кого не было. Приятно отметили для
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    себя, что экскурсию не отменили. Как и объявлено встретили на вокзале. Прекрасный водитель, по ходу маршрута притормаживал у объектов, про которые рассказывала экскурсовод. Вторая половина экскурсии была пешком. Гид Наталья интересно повествовала про свой город. После прогулки еще и показала ресторанчик, где мы пообедали.

  • S
    Sedin_an
    3 декабря 2023
    «Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
    Андрей показал волшебные места, там были лошади и замки. Всю дорогу рассказывал интересные рассказы об истории Рязани. Очень рекомендуем Андрея! Антон и Галя
  • К
    Ксения
    17 сентября 2023
    «Потерянная Россия»: усадьбы Рязани
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Сожаление вызывает только, что такие необычные усадьбы и храмы не восстанавливаются и не становятся местами
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    притяжения туристов. Андрей - опытный и знающий экскурсовод, всем было интересно, в том числе и детям. Рекомендую Андрея, т. к. помимо экскурсионной программы, дополнительно помог с организацией микроавтобуса, а также все четко по таймингу.

  • Ю
    Юлия
    1 ноября 2020
    Путешествие на Селигер
    Продолжаем открывать новые места. На этот раз были очень рады посетить в новогодние каникулы г. Кострому. Получили массу положительных эмоций!
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    Хотим выразить благодарность за грамотно составленный маршрут поездки, прекрасный подбор экскурсоводов, как сопровождающего нас из Рязани, так и экскурсовода Костромы. Всё было очень хорошо. Спасибо за прекрасную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На автобусе»

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  1. Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
  2. В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
  3. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
  4. Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 1 500 до 4 750. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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