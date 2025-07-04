«Бои за Ржев» - экскурсия по городу и Тверской области (на вашем авто)
Рассказ о событиях времён войны, посещение музеев и мемориалов
Эта программа о людях и событиях до, во время и после Великой Отечественной войны. Ржевская битва стала одной из самых больших по потерям в XX столетии. Многих коснулась эта трагедия. Но теперь здесь снова строятся дома, возделываются поля и чтятся традиции. Вы узнаете об этих и многих других особенностях нашей родной земли.
Описание экскурсии
Обзор памятных мест города
Ржев почти не сохранил следов войны, его перестроили в 1958 году. Но в нём много памятных мест и символов, именно к ним мы и обратимся за историей. Вы увидите несколько мемориалов и панорамную площадку в следующем порядке:
стела «Город воинской славы» на площади Ленина — Ржев долго боролся за данный статус;
памятник казнённым подпольщикам;
памятник погибшим детям во время перегона жителей города из Ржева в Германию;
стела им. В. В. Грацинского в парке — она сохранила следы от снарядов и осколков;
Соборная гора — самая высокая точка города, откуда можно наблюдать Ржев как на ладони.
После отправляемся к советско-немецкому захоронению, где ожидается небольшая экскурсия по мемориальному комплексу. По возможности посещаем музей «Память 29-ой армии», если открыт — и прерываемся на обед.
Музей и мемориал под Ржевом
Вторую часть поездки открывает один из старейших музеев Тверской области — краеведческий. Гордость музея — диорама «Ржевская битва 1942-1943 годов». Подобных картин в России около 40, оттого ценность полотна ещё выше для путешественника. И последний объект, который важно увидеть в контексте нашей экскурсии, мемориальный комплекс Советскому Солдату под Ржевом. Это 25-метровая фигура бойца, глядя на которую на ум тут же приходят строки из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли».
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).
Дорогие путешественники! Не ожидайте траншей и противотанковых ежей на улицах. Мы рассказываем историю города эпохи Великой Отечественной войны, которую сложно найти, и самое главное в ней, конечно, эмоции. Ржев — место по-настоящему запоминающееся, место поклонения всем погибшим солдатам.
Дополнительные расходы: билеты в краеведческий музей города, обед
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советская площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Ржеве
Провели экскурсии для 1107 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Ярослав, я возглавляю группу гидов-экскурсоводов, которых объединяет любовь к родному краю. Наша команда — профессионалы своего дела (у всех гидов историческое, философское или языковедческое образование).
образование). Будем рады провести для вас авторские экскурсии по Твери и Тверской области.
Во время экскурсий вы погрузитесь в удивительную атмосферу древней Твери, услышите исторические факты и легенды, которые перенесут вас в события прошедших эпох. Наши гиды познакомят вас и с новейшими страницами истории нашей области. Порекомендуют лучшие рестораны и кафе нашего города, ответят на любые вопросы. Администратор проекта всегда готова прийти на помощь и проконсультировать по инфраструктуре города, отелям и музейно-выставочным комплексам. Приезжайте! Это будет ЯрКО!
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Елена
4 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Ярославом. Информативно, интересно, познавательно. Мы остались в восторге! Спасибо большое еще раз, однозначно к посещению и именно с Ярославом!
Вера
20 июн 2025
Дорогие россияне, и вообще все гости нашей прекрасной страны!! Это экскурссия, которая отражает наши страдания, нашу доблесть нашу память! Мне кажется, что это не просто познавательная экскурссия, это путешествие в читать дальше
священную память нашего народа! И я горжусь знакомством с прекрасным Человеком, с Ярославом и не побоюсь написать именно Человек с большой буквы! Членом отряда поисковиков, кто поднимает десятками погибших бойцов, восстанавливает их имена, их подвиг и доносит информацию о них их Подвиге близким и всем людям!
Ольга
16 июн 2025
Ярослав -великолепный разбирающийся в теме рассказчик. Очень умело на фактах подает такую сложную тему. Подстроился под все дополнительные хотелки по маршруту экскурсии.
Анна
28 мая 2025
Ярослав супер креативный экскурсовод со своей индивидуальной, заготовленной программой экскурсии, организовано провел для нас, взрослых людей, интересную экскурсию. Человек, обладающий высоким мастерством ораторского искусства, доступно проводил параллели, легко и с юмором прошлись по истории гражданской. Все остались довольны, чувствуется человек, живет своим творчеством!
Юлия
29 мар 2025
Великолепная экскурсия, трогает душу и заставляет еще раз задуматься. Прекрасный, любящий и знающий историю гид, интересный, эрудированный собеседник. Познавательно и профессионально, сложный материал простым языком. Однозначно рекомендуем!
Вера
4 мая 2024
Находимся под большим впечатлением от полученной информации и увиденного на экскурсии с Ярославом. Материал хронологически подан очень понятно и интересно, о многом ранее и не знали. Его отношение к этой теме патриотично и воспринимается эмоционально. Нам повезло, что мы встретили такого образованного и неравнодушного экскурсовода.
Александр
24 ноя 2023
Огромная благодарность Ярославу! Очень много эмоций, на некоторые вещи смотрим теперь совершенно по-другому. Терпения и настойчивости поисковикам!
Ирина
27 окт 2023
Это было потрясающе! Ярослав поразил объëмом знаний, увлечëнностью, вовлечëнностью в тему. Мы столько увидели и услышали нового о ВОВ, прошли путями наших воинов-освободителей. Ярослав-прирождëнный экскурсовод, историк и просветитель! Спасибо ему большое!
Светлана
13 авг 2023
Идея посетить Ржев возникла именно после того как я увидела эту экскурсию. Честно были некоторые переживания насчет длительности, но день за рассказом Ярослава прошел очень увлекательно и интересно. Хочется отметить читать дальше
что Ярослав очень погружен в тему о которой рассказывает, теоретик и практик. Думаю, именно в таком формате можно понять масштаб и сложность той войны, и конечно же подвиг нашего народа в ВОВ. Было очень много интересной информации. Мы ездили семьей из 4 человек (2 взрослых и дети 8 и 14) понравилось всем. Поэтому однозначно рекомендую к посещению. Сам город Ржев удивил своей красотой и опрятностью, и конечно видами с берега Волги.
Яна
11 авг 2023
Познавательно, интересно и больно до слез, когда чувствуешь цену победы. Ярослав - потрясающий экскурсовод!
Ольга
4 июн 2023
Хочу выразить благодарность Ярославу за прекрасную экскурсию «Бои за Ржев». Ярослав прекрасно владеет материалом, он потрясающие грамотный и неравнодушный человек. День был чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений! Рассказ Ярослава позволил узнать читать дальше
много интересного про героизм людей, кто стоял на смерть и не дал врагу пройти к Москве. Мы увлеченно слушали военные истории и время пролетело незаметно. Ярослав, пусть в Вашей жизни всегда присутствуют то, что будет Вас радовать, вдохновлять и дарить отличное настроение. Желаю достигать всех поставленных целей, стремиться только вверх и шагать вперед уверенно и легко! Ольга г. Санкт-Петербург.
Юлия
12 мая 2023
Приезжали в Ржев на 9 мая, Ярослав для нашей группы проводил экскурсию по памятным и историческим местам города, где в военные годы происходили сражения. Его экскурс в историю с многочисленными читать дальше
фактами о различных событиях, которые были в Ржеве и его окрестностях, настолько оказались увлекательными и захватывающими дух, что никто даже и не заметил, как пролетел весь день. Мы благодарны Ярославу за этот замечательный день.
Жанна
9 мая 2023
Великолепный гид, поисковик к тому же, что придает его прекрасно структурированному рассказу особую окраску.
Оксана
23 апр 2023
Спешу поделиться сегодняшней чудесной экскурсией… просто так я никогда отзыв не пишу. Если не понравилось или я осталась равнодушна, меня не заставишь написать ни слова (если я, конечно, не в читать дальше
ярости). Я давно не встречала на столько увлеченного своим делом человека как экскурсовод Ярослав. Он знает, о чем говорит. Эта экскурсия была рассчитана на моих спутников, горячо увлеченных темой Великой победы, но даже меня Ярослав увлек в свой рассказ про город и про находки времен Великой Отечественной войны. Наша группа на столько заинтересовалась повествованием, что забыла про обед 😂 и очнулись мы, когда дети валились с ног. Подведу итог. Чудесная погода, отличное настроение и интересная речь экскурсовода взахлеб от желания поделиться знаниями, помогли нам с пользой и интересом провести выходной день. Очень рекомендую экскурсовода, с удовольствием послушала бы еще раз и уверенна, что Ярослав, если обладал бы возможностью и временем, поделился бы с нами большей информацией. Спасибо!
Евгения
3 окт 2022
Ярослав - мастер своего дела!!! Невероятно интересная и очень мощная экскурсия. Очень приятно общаться с человеком, который по-настоящему любит своё дело. Даже ребёнок 9 лет остался под большим впечатлением, и сказал, что Ярослав - лучший гид! Целый день - на одном дыхании.