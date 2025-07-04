«Бои за Ржев» - экскурсия по городу и Тверской области (на вашем авто)

Эта программа о людях и событиях до, во время и после Великой Отечественной войны. Ржевская битва стала одной из самых больших по потерям в XX столетии. Многих коснулась эта трагедия. Но теперь здесь снова строятся дома, возделываются поля и чтятся традиции. Вы узнаете об этих и многих других особенностях нашей родной земли.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Обзор памятных мест города

Ржев почти не сохранил следов войны, его перестроили в 1958 году. Но в нём много памятных мест и символов, именно к ним мы и обратимся за историей. Вы увидите несколько мемориалов и панорамную площадку в следующем порядке:

стела «Город воинской славы» на площади Ленина — Ржев долго боролся за данный статус;

памятник казнённым подпольщикам;

памятник погибшим детям во время перегона жителей города из Ржева в Германию;

стела им. В. В. Грацинского в парке — она сохранила следы от снарядов и осколков;

Соборная гора — самая высокая точка города, откуда можно наблюдать Ржев как на ладони.

После отправляемся к советско-немецкому захоронению, где ожидается небольшая экскурсия по мемориальному комплексу. По возможности посещаем музей «Память 29-ой армии», если открыт — и прерываемся на обед.

Музей и мемориал под Ржевом

Вторую часть поездки открывает один из старейших музеев Тверской области — краеведческий. Гордость музея — диорама «Ржевская битва 1942-1943 годов». Подобных картин в России около 40, оттого ценность полотна ещё выше для путешественника. И последний объект, который важно увидеть в контексте нашей экскурсии, мемориальный комплекс Советскому Солдату под Ржевом. Это 25-метровая фигура бойца, глядя на которую на ум тут же приходят строки из стихотворения Расула Гамзатова «Журавли».

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).