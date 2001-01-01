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Ржев и мемориал Советскому солдату

Посетить первый город на Волге и увидеть его «визитные карточки» на авто-пешеходной экскурсии

Любовь
Любовь – Гид из Ржева
«Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте», — писал Твардовский.

Вы раскроете военную историю 📖 города и проедете по связанным с ней местам.

А также увидите другой Ржев, запечатленный на фотографиях Прокудина-Горского: уютный, купеческий и старообрядческий.

Отыщете сохранившиеся старинные дома и представите, как выглядел город 🏙️ несколько столетий назад.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 700 ₽ за экскурсию

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Ржев и мемориал Советскому солдату
Ржев и мемориал Советскому солдату

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по центру
На месте средневекового кремля вы увидите Обелиск освободителям Ржева, установленный почти 60 лет назад. Раскроете секрет названия города и узнаете, почему на его гербе изображен лев из Владимира. Далее аллея Славы и парк 🌳 Грацинский приведут нас к Советской площади. На ней вы увидите типовую стелу «Город 🏙️ воинской славы» и выясните, какие подвиги позволили Ржеву получить это почетное звание.

Ржев с другой стороны
На правом берегу Ржева вас ждут уцелевшие в военном месиве купеческие домики, храм Оковецкой иконы Божьей Матери и единственный в Тверской области старообрядческий храм. Кстати, он тоже вошел в хронику военных лет: именно здесь фашисты заминировали оставшихся в живых ржевитян.

Мемориал Советскому солдату и деревня Полунино
Вы посетите не только Ржев, но и печально известную «высоту 200» — деревню Полунино. А также открытый в июне 2020 года мемориал Советскому солдату. Если пожелаете, заедем на мемориальные кладбища или остановимся ненадолго в удивительно красивом городке Старица и заглянем в Свято-Успенский монастырь.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Твери
  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘 — стоимость составит 9600 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в Твери
Ржев и мемориал Советскому солдату
Ржев и мемориал Советскому солдату
Ржев и мемориал Советскому солдату
Ржев и мемориал Советскому солдату

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Работаю экскурсоводом с 2001 года и показываю свои любимые города – Тверь, Торжок, Старицу, Вышний Волочок и родной Углич. Увлекаюсь архитектурой, историей и искусством. Темы программ самые разнообразные: от духовных до культурно-развлекательных. Подача информации живая, эмоциональная, украшаю рассказ пословицами, поговорками и различными курьезными случаями из жизни горожан. Цель моей работы — пробудить любовь к нашей великой русской истории. Приезжайте! Буду очень рада. С уважением, Любовь.
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