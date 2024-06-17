Увидеть маяк Анива, побывать на знаменитом острове Монерон и поискать янтарь на пляже Взморья
Приглашаем вас проникнуться атмосферой острова! Мы посетим самые захватывающие и известные места, отправимся в треккинг до вершины горы, успеем попутешествовать на джипах, моторной лодке и яхте и попробуем местные деликатесы.
Вы узнаете историю невероятного сооружения — маяка Анива, сможете покататься на лодке вокруг острова Монерон, увидите Южно-Сахалинск с высоты птичьего полёта и отведаете местных морепродуктов, приготовленных по японским рецептам.
июн
июл
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сен
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Небольшой рюкзак (20 литров)
Спальник
Пенополиуретановый коврик
Непромокаемая куртка
Флисовая кофта или свитер
Походные штаны с ремнём и подсумком для документов и денег
Треккинговая обувь
Лёгкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА
Футболки и водолазки
Шорты
Плавки/купальник
Треккинговые или спортивные носки 3 пары
Головной убор (шапка, панама или бафф)
Термобельё и тёплые носки для сна
Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Налобный фонарик
Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Спички, свисток, блокнот, карандаш
Для посещения острова Монерон необходимо оформлять разрешение. Для иностранных граждан оформить разрешение необходимо за месяц до поездки. Попадание на остров Монерон зависит от погоды в море, которая на Сахалине очень непредсказуема. В случае невозможности путешествия на Монерон в течение всего нашего путешествия вместо него мы отправимся в двухдневную экспедицию на знаменитый мыс Крильон — самую южную точку Сахалина, где сохранилось много японских военных сооружений, на остров Камень Опасности и в заповедник «Мыс Кузнецова» с круглогодичным лежбищем ластоногих.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск: Музей истории Сахалинской железной дороги, знакомство с нивхами и катание по канатной дороге
Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска, поедем в отель на заселение, а затем отправимся исследовать достопримечательности города. Первым делом проследуем к музейно-мемориальному комплексу «Победа», а после посетим Музей истории Сахалинской железной дороги и осмотрим его увлекательную экспозицию.
Далее отправимся в гости к коренному народу Сахалина — нивхам. Они покажут нам национальные танцы, сыграют на музыкальных инструментах и научат нивхским играм. У вас также будет возможность поучаствовать в мастер-классе по созданию сувениров из рыбьей кожи.
Вечером заглянем на горнолыжный курорт «Горный воздух»: покатаемся по канатной дороге и полюбуемся Южно-Сахалинском с высоты птичьего полёта. Поужинать зайдём в ресторан, где сахалинские морепродукты готовят по японским рецептам.
По экотропе на гору Лягушка
После завтрака поедем наслаждаться природой к горе Лягушка. Местные жители верят в то, что вершина исполняет желания. Проверим это! По экотропе поднимемся вверх и увидим лес, носящий название «страна Он». Насладимся открывающимися видами, зарядимся энергией и вернёмся в город.
Желающие смогут посетить местный знаменитый SPA-центр и расслабиться после треккинга.
На юг Сахалина: маяк Анива и мыс Мраморный
Встаём рано, завтракаем и выезжаем на юг острова. Цель нашего маршрута — известный маяк Анива, расположенный на вершине скалы Сивучья. До этого интереснейшего технического сооружения мы будем добираться сначала на машине, а затем на моторной лодке. Маяк был построен японцами в 1939 году, и сейчас считается одним из самых загадочных объектов на Земле.
На обратном пути в Южно-Сахалинск заглянем на мыс Мраморный. Здесь устроим небольшой привал на перекус.
Вечером вернёмся в город, переночуем в отеле.
На джипах к мысу Великан и озеру Буссе
Позавтракав, отправляемся к мысу Великан — одному из символов Сахалина. Сегодня будем путешествовать на джипах. По пути к первой точке нашего маршрута полюбуемся гротами и морскими пейзажами.
Далее переместимся к озеру Буссе — лагуне, которая отделена от моря песчаной косой. Здесь обитают морские ежи, креветки, гребешки и гигантские устрицы, благодаря которым это место стало популярным. Понаблюдав за фауной озера, мы пообедаем на берегу лагуны, попробуем знаменитые устрицы и другие морепродукты.
Вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Дорога к острову Монерон
Этот и следующий дни посвятим знакомству с заповедным островом Монерон — излюбленным местом тех, кто стремится воссоединиться с природой. Татарский пролив отделяет Монерон от материка, и сейчас остров не имеет постоянного населения. Немногие туристы имеют возможность побывать здесь из-за труднодоступности. Мы добираться до Монерона будем на парусно-моторной яхте, чтобы в полной мере насладиться окружающей природой и морскими пейзажами.
По прибытии заселимся в коттеджи или оборудованные палатки на территории туристического центра.
Активный отдых на Монероне
Сегодня берём от отдыха на острове максимум! Вы сможете прогуляться по экотропе, увидеть археологические памятники и полюбоваться флорой. Также желающие могут отправиться на лодочную прогулку вокруг острова, ощутить все прелести дайвинга (под руководством инструктора), осуществить сплав на каяке или пойти на экскурсию до бухты Кологераса.
После обеда выезжаем в Южно-Сахалинск на яхте, прибудем в город поздно вечером.
Чёртов мост и знакомство с Холмском
После завтрака едем к Чёртову мосту. Движение по нему прекратилось ещё в 1994 году, но путешественники стремятся увидеть эту конструкцию, которая прячется в густом лесу. Именно поэтому из Холмска до Чёртова моста ходит туристический поезд, на котором мы поедем обратно и заглянем в Холмск, который некогда был центром рыболовства, судоремонта и целлюлозной промышленности. Здесь располагался крупнейший синтоистский храм. Погуляем по набережной города и вернёмся в Южно-Сахалинск.
На север Сахалина: село Взморье, Клоковский водопад и бухта Тихая
Сегодня едем к северу Сахалина вдоль восточного побережья. Сделаем остановку в селе Взморье: увидим тории — ворота синтоистского храма, погуляем по местному пляжу, где можно найти янтарь, и заглянем на рынок, чтобы приобрести свежайших крабов, креветки или попробовать пянсе — корейские паровые булочки.
Затем доберёмся до Клоковского водопада, который считается самым высоким на острове. Его высота составляет 48 метров. Полюбовавшись им, проследуем в бухту Тихую. Своё название место получило благодаря безопасному расположению: бухта защищена от тайфунов. А ещё она входит в пятёрку легендарных пляжей России по версии «Russia Travel».
Ближе к вечеру вернёмся в Южно-Сахалинск.
Окончание тура
После завтрака мы отвезём вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч на Сахалине!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, около 13:00 (ко времени прилёта рейса Аэрофлота, 12:35)Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, к рейсу Аэрофлота в 11:45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.