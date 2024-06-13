Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Авторский тур на Сахалине

Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы

Острова Курильской гряды похожи на шкатулку с драгоценностями: тут и внеземные пейзажи, и пляжи из застывшей лавы, и кипящие озёра.

Вы полюбуетесь бескрайним океаном и его обитателями, мы поднимемся на действующий вулкан с фумарольными полями и погуляем по чёрному песку побережья.

Будем устраивать пикники в уединённых бухтах, готовить морепродукты на костре и расслабляться в горячих источниках.
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Ближайшие даты:
13
июн
12
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет224 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.
«Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек.
Переезды на островах — на джипах и/или вахтовках.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.

Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Белка» 3* в двухместных номерах с удобствами (4 ночи). Проживание в Курильске в гостинице «Томори» в двухместных номерах с удобствами. В Южно-Курильске в гостинице «Флагман» в двухместных номерах с частичными удобствами (5 ночей). В номере есть раковина и туалет, душ — на этаже (общий на 6 номеров). Горячая вода подаётся через бойлерную систему. Возможно проживание в гостинице «Энергия» в двухместных номерах (с общими удобствами на блок из двух номеров).
Также 2 ночи вы проведёте на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов» (билеты приобретаются дополнительно). При размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола. Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение в гостиницах либо постараться подобрать пару для проживания среди туристов группы.

Питание. В стоимость входят 11 завтраков, 10 обедов, 8 ужинов. Остальное питание, в том числе на теплоходе — самостоятельное.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску

После встречи разместимся в отеле и отправимся на обед в японский ресторан, где подают блюда из свежайших морепродуктов. Затем вас ждёт экскурсия по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест.

Вечером вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать — в Южно-Сахалинске много вариантов с кухней на любой вкус.

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Посёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережью

После завтрака направляемся в восточную часть Сахалина. По дороге остановимся, чтобы осмотреть ворота Тории, установленные в честь 2600-летия образования Великой Японской империи. Такие ворота обычно стоят перед синтоисткими храмами и указывают на начало священной территории. Посмотрим сквозь них на море, если повезёт, вы сможете найти кусочек янтаря на память. Заглянем в посёлок Взморье, где желающие попробуют варёных крабов.

Затем доедем до бухты Тихая и совершим треккинг по побережью. Вода здесь чистая и прозрачная. Вы рассмотрите морские водоросли, похожие на диковинные цветы, понаблюдаете за стайками разноцветных рыбок с блестящей чешуёй. Увидим нерп и длинноногих японских журавлей, обитающих в бухте. Вы прогуляетесь по многочисленным гротам, осмотрите ущелья, заберётесь на уютные морские террасы с мягкой травой. Насладитесь свежестью морского бриза и шумом волн. Пообедаем здесь же, а к вечеру вернёмся в гостиницу.

Посёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережью
3 день

На теплоходе по Охотскому морю

Утром переезжаем в порт Корсаков, откуда, разместившись на теплоходе, отправимся в морское путешествие. (Добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана.)

Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, одного из четырёх крупных полуостровов Сахалина. Он покрыт смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль него тянется горный хребет. Затем выйдем в открытое Охотское море! Вы насладитесь видом бесконечной глади воды и, если повезёт, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.

На теплоходе по Охотскому морюНа теплоходе по Охотскому морюНа теплоходе по Охотскому морюНа теплоходе по Охотскому морю
4 день

Треккинг: вулкан Менделеева и фумарольное поле

Утром после прибытия в Южно-Курильск и размещения в гостинице на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Сквозь заросли бамбука и елей дойдём до фумарольного поля, где устроим двухчасовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа — фумаролы. Желающие искупаются в термальных источниках.

Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.

Треккинг: вулкан Менделеева и фумарольное полеТреккинг: вулкан Менделеева и фумарольное полеТреккинг: вулкан Менделеева и фумарольное полеТреккинг: вулкан Менделеева и фумарольное поле
5 день

Вулкан Головнина, озёра Горячее и Кипящее

Сегодня совершим треккинг на вулкан Головнина, самый южный на Курилах. До отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца.

Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — четыре купола и два озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне озера множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем два озера канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.

Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, где ранее выпаривали добытую серу. После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

Вулкан Головнина, озёра Горячее и КипящееВулкан Головнина, озёра Горячее и КипящееВулкан Головнина, озёра Горячее и КипящееВулкан Головнина, озёра Горячее и Кипящее
6 день

Треккинг к мысу Столбчатый

В этот день совершим поход к мысу Столбчатый. Название говорящее: мыс состоит из столбов застывшей лавы, напоминающих музыкальный инструмент — орган. С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с трёх других омывается чистыми водами Охотского моря. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы — Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели. Приготовим на костре уху и пообедаем. После треккинга вернёмся в гостиницу.

Треккинг к мысу СтолбчатыйТреккинг к мысу СтолбчатыйТреккинг к мысу СтолбчатыйТреккинг к мысу Столбчатый
7 день

Головнинский клиф

Позавтракав, едем на полуостров Весловский, в Головнино. Погуляем, вы осмотрите местность, увидите знак, который свидетельствует о том, что здесь в 1778 году было основано русское поселение.

Затем прогуляемся по Головнинскому клифу — береговому обрыву. Это длинная стена, сложенная морскими террасами. Скалы клифа хранят следы активности вулкана Головнина и всех природных изменений последних двух миллионов лет.

Важно! Пройти по маршруту можно только в период сильного отлива. Если условия будут неблагоприятные, программа может быть перенесена на другой день или заменена альтернативным путешествием.

Головнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клиф
8 день

Отдых в бухтах, подъём на гору Собачка, отправление на Итуруп

Сегодня заключительный день на Кунашире — проведём его расслабленно, чтобы успеть насладиться его атмосферой. Вы поплаваете, позагораете, пообедаете ухой из свежей дальневосточной рыбы. Желающие поднимутся на гору Собачка, чтобы полюбоваться панорамой острова и Охотского моря. Вечером — трансфер в порт и отправление на Итуруп.

Отдых в бухтах, подъём на гору Собачка, отправление на ИтурупОтдых в бухтах, подъём на гору Собачка, отправление на ИтурупОтдых в бухтах, подъём на гору Собачка, отправление на ИтурупОтдых в бухтах, подъём на гору Собачка, отправление на Итуруп
9 день

Вулкан Баранского, горячие источники

Сегодня утром по прибытии на Итуруп разместимся в гостинице и прогуляемся к вулкану Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. По дороге остановимся на панорамной площадке «Волчки», чтобы полюбоваться завораживающей панорамой города.

Посмотрим на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар. Увидим два кипящих озёра, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «ванночками Баранского». Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C.

Вулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источники
10 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексе

В первой половине дня отправимся на морскую прогулку на лодках. Вы увидите живописные пейзажи полуострова Чирип, берега которого состоят из лавы. Сможете понаблюдать за лежбищами сивучей и суетливыми и шумными птичьими базарами.

Затем сойдём на берег и дойдём до уникальных Белых скал, чей ландшафт постоянно меняется из-за того, что они сложены из мягкой породы — вулканического стекла и пемзы. А сам пляж покрыт белым кварцевым и чёрным песком. Пообедаем здесь же, на побережье, а на обратном пути можно будет посетить термальный комплекс «Жаркие воды».

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексе
11 день

Прогулка по бухте Касатка

Сегодня исследуем бухту Касатка. В её скалах в прошлом веке японцы прорубили туннели в военных целях. Именно отсюда в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Несмотря на историю, бухта очень живописна. Прогуляемся здесь, заглянем в гроты и поужинаем на побережье, наслаждаясь красками заката, морскими деликатесами и ароматным чаем у костра.

Прогулка по бухте КасаткаПрогулка по бухте КасаткаПрогулка по бухте КасаткаПрогулка по бухте Касатка
12 день

Плато Янкито, возвращение в Южно-Сахалинск

В заключительный день на Итурупе вас ждёт прогулка по плато Янкито. Вы посмотрите на причудливо застывшую вулканическую лаву в виде нагромождения скал на берегу моря. Затем — трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск.

Плато Янкито, возвращение в Южно-СахалинскПлато Янкито, возвращение в Южно-СахалинскПлато Янкито, возвращение в Южно-СахалинскПлато Янкито, возвращение в Южно-Сахалинск
13 день

День отдыха

Сегодня свободный день. Можно посетить военный музейно-мемориальный комплекс «Победа» или краеведческий музей, расположенный в здании в национальном японском стиле. Его экспозиция знакомит с природным миром региона, историей и этнографией. Приятно прогуляться по парку им. Ю. А. Гагарина, где в японский период был разбит живописный сад и созданы несколько водоёмов. Советуем посетить и местный рыбный рынок, где продаются морепродукты и деликатесы.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
14 день

Отъезд

После завтрака — сбор вещей и переезд в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
  • Групповые переезды по программе
  • 12 завтраков, 12 обедов-перекусов, 8 ужинов
  • Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице 3*, 2-местное размещение (4 ночи)
  • Проживание в гостинице в Южно-Курильске (5 ночей)
  • Проживание в гостинице в Курильске, 2-местное размещение (3 ночи)
  • Сопровождение группы в течение всего тура
  • Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску
  • Портовые сборы
  • Постельное бельё на теплоходе
  • Аренда снастей для рыбалки во время морской прогулки на Итурупе
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Итуруп и о. Шикотан
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Входные билеты в термальные комплексы
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт Москва - Южно-Сахалинск - Москва
  • Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск (4-местная каюта) - 5400 руб. с человека
  • Билет на теплоход Южно-Курильск - Курильск (4-местная каюта) - 2500 руб. с человека
  • Авиаперелёт Курильск - Южно-Сахалинск - 7500 руб
  • Питание на теплоходе и ужины в Южно-Сахалинске
  • Доплата за одноместное размещение - 26 800 руб. Одноместное размещение возможно только в гостиницах
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время будет сообщено дополнительно). Вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель (входит в стоимость)
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт. Групповой трансфер в аэропорт входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыБухта ТихаяПопулярные местаПрирода и пейзажиПляжиВулканы

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