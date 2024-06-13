Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.

«Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек.

Переезды на островах — на джипах и/или вахтовках.

Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.

Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Белка» 3* в двухместных номерах с удобствами (4 ночи). Проживание в Курильске в гостинице «Томори» в двухместных номерах с удобствами. В Южно-Курильске в гостинице «Флагман» в двухместных номерах с частичными удобствами (5 ночей). В номере есть раковина и туалет, душ — на этаже (общий на 6 номеров). Горячая вода подаётся через бойлерную систему. Возможно проживание в гостинице «Энергия» в двухместных номерах (с общими удобствами на блок из двух номеров).

Также 2 ночи вы проведёте на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов» (билеты приобретаются дополнительно). При размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола. Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее.

Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение в гостиницах либо постараться подобрать пару для проживания среди туристов группы.

Питание. В стоимость входят 11 завтраков, 10 обедов, 8 ужинов. Остальное питание, в том числе на теплоходе — самостоятельное.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.