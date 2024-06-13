Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы
Вы полюбуетесь бескрайним океаном и его обитателями, мы поднимемся на действующий вулкан с фумарольными полями и погуляем по чёрному песку побережья.
Будем устраивать пикники в уединённых бухтах, готовить морепродукты на костре и расслабляться в горячих источниках.
июн
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|224 000 ₽
Описание
Организационные детали
Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.
«Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек.
Переезды на островах — на джипах и/или вахтовках.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.
Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Белка» 3* в двухместных номерах с удобствами (4 ночи). Проживание в Курильске в гостинице «Томори» в двухместных номерах с удобствами. В Южно-Курильске в гостинице «Флагман» в двухместных номерах с частичными удобствами (5 ночей). В номере есть раковина и туалет, душ — на этаже (общий на 6 номеров). Горячая вода подаётся через бойлерную систему. Возможно проживание в гостинице «Энергия» в двухместных номерах (с общими удобствами на блок из двух номеров).
Также 2 ночи вы проведёте на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов» (билеты приобретаются дополнительно). При размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола. Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее.
Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение в гостиницах либо постараться подобрать пару для проживания среди туристов группы.
Питание. В стоимость входят 11 завтраков, 10 обедов, 8 ужинов. Остальное питание, в том числе на теплоходе — самостоятельное.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
После встречи разместимся в отеле и отправимся на обед в японский ресторан, где подают блюда из свежайших морепродуктов. Затем вас ждёт экскурсия по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест.
Вечером вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать — в Южно-Сахалинске много вариантов с кухней на любой вкус.
Посёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережью
После завтрака направляемся в восточную часть Сахалина. По дороге остановимся, чтобы осмотреть ворота Тории, установленные в честь 2600-летия образования Великой Японской империи. Такие ворота обычно стоят перед синтоисткими храмами и указывают на начало священной территории. Посмотрим сквозь них на море, если повезёт, вы сможете найти кусочек янтаря на память. Заглянем в посёлок Взморье, где желающие попробуют варёных крабов.
Затем доедем до бухты Тихая и совершим треккинг по побережью. Вода здесь чистая и прозрачная. Вы рассмотрите морские водоросли, похожие на диковинные цветы, понаблюдаете за стайками разноцветных рыбок с блестящей чешуёй. Увидим нерп и длинноногих японских журавлей, обитающих в бухте. Вы прогуляетесь по многочисленным гротам, осмотрите ущелья, заберётесь на уютные морские террасы с мягкой травой. Насладитесь свежестью морского бриза и шумом волн. Пообедаем здесь же, а к вечеру вернёмся в гостиницу.
На теплоходе по Охотскому морю
Утром переезжаем в порт Корсаков, откуда, разместившись на теплоходе, отправимся в морское путешествие. (Добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана.)
Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, одного из четырёх крупных полуостровов Сахалина. Он покрыт смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль него тянется горный хребет. Затем выйдем в открытое Охотское море! Вы насладитесь видом бесконечной глади воды и, если повезёт, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.
Треккинг: вулкан Менделеева и фумарольное поле
Утром после прибытия в Южно-Курильск и размещения в гостинице на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Сквозь заросли бамбука и елей дойдём до фумарольного поля, где устроим двухчасовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа — фумаролы. Желающие искупаются в термальных источниках.
Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.
Вулкан Головнина, озёра Горячее и Кипящее
Сегодня совершим треккинг на вулкан Головнина, самый южный на Курилах. До отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца.
Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — четыре купола и два озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне озера множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем два озера канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.
Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, где ранее выпаривали добытую серу. После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Треккинг к мысу Столбчатый
В этот день совершим поход к мысу Столбчатый. Название говорящее: мыс состоит из столбов застывшей лавы, напоминающих музыкальный инструмент — орган. С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с трёх других омывается чистыми водами Охотского моря. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы — Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели. Приготовим на костре уху и пообедаем. После треккинга вернёмся в гостиницу.
Головнинский клиф
Позавтракав, едем на полуостров Весловский, в Головнино. Погуляем, вы осмотрите местность, увидите знак, который свидетельствует о том, что здесь в 1778 году было основано русское поселение.
Затем прогуляемся по Головнинскому клифу — береговому обрыву. Это длинная стена, сложенная морскими террасами. Скалы клифа хранят следы активности вулкана Головнина и всех природных изменений последних двух миллионов лет.
Важно! Пройти по маршруту можно только в период сильного отлива. Если условия будут неблагоприятные, программа может быть перенесена на другой день или заменена альтернативным путешествием.
Отдых в бухтах, подъём на гору Собачка, отправление на Итуруп
Сегодня заключительный день на Кунашире — проведём его расслабленно, чтобы успеть насладиться его атмосферой. Вы поплаваете, позагораете, пообедаете ухой из свежей дальневосточной рыбы. Желающие поднимутся на гору Собачка, чтобы полюбоваться панорамой острова и Охотского моря. Вечером — трансфер в порт и отправление на Итуруп.
Вулкан Баранского, горячие источники
Сегодня утром по прибытии на Итуруп разместимся в гостинице и прогуляемся к вулкану Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. По дороге остановимся на панорамной площадке «Волчки», чтобы полюбоваться завораживающей панорамой города.
Посмотрим на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар. Увидим два кипящих озёра, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «ванночками Баранского». Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексе
В первой половине дня отправимся на морскую прогулку на лодках. Вы увидите живописные пейзажи полуострова Чирип, берега которого состоят из лавы. Сможете понаблюдать за лежбищами сивучей и суетливыми и шумными птичьими базарами.
Затем сойдём на берег и дойдём до уникальных Белых скал, чей ландшафт постоянно меняется из-за того, что они сложены из мягкой породы — вулканического стекла и пемзы. А сам пляж покрыт белым кварцевым и чёрным песком. Пообедаем здесь же, на побережье, а на обратном пути можно будет посетить термальный комплекс «Жаркие воды».
Прогулка по бухте Касатка
Сегодня исследуем бухту Касатка. В её скалах в прошлом веке японцы прорубили туннели в военных целях. Именно отсюда в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Несмотря на историю, бухта очень живописна. Прогуляемся здесь, заглянем в гроты и поужинаем на побережье, наслаждаясь красками заката, морскими деликатесами и ароматным чаем у костра.
Плато Янкито, возвращение в Южно-Сахалинск
В заключительный день на Итурупе вас ждёт прогулка по плато Янкито. Вы посмотрите на причудливо застывшую вулканическую лаву в виде нагромождения скал на берегу моря. Затем — трансфер в аэропорт и вылет в Южно-Сахалинск.
День отдыха
Сегодня свободный день. Можно посетить военный музейно-мемориальный комплекс «Победа» или краеведческий музей, расположенный в здании в национальном японском стиле. Его экспозиция знакомит с природным миром региона, историей и этнографией. Приятно прогуляться по парку им. Ю. А. Гагарина, где в японский период был разбит живописный сад и созданы несколько водоёмов. Советуем посетить и местный рыбный рынок, где продаются морепродукты и деликатесы.
Отъезд
После завтрака — сбор вещей и переезд в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Групповые переезды по программе
- 12 завтраков, 12 обедов-перекусов, 8 ужинов
- Проживание в Южно-Сахалинске в гостинице 3*, 2-местное размещение (4 ночи)
- Проживание в гостинице в Южно-Курильске (5 ночей)
- Проживание в гостинице в Курильске, 2-местное размещение (3 ночи)
- Сопровождение группы в течение всего тура
- Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску
- Портовые сборы
- Постельное бельё на теплоходе
- Аренда снастей для рыбалки во время морской прогулки на Итурупе
- Погранпропуск на о. Кунашир, о. Итуруп и о. Шикотан
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Входные билеты в термальные комплексы
Что не входит в цену
- Авиаперелёт Москва - Южно-Сахалинск - Москва
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск (4-местная каюта) - 5400 руб. с человека
- Билет на теплоход Южно-Курильск - Курильск (4-местная каюта) - 2500 руб. с человека
- Авиаперелёт Курильск - Южно-Сахалинск - 7500 руб
- Питание на теплоходе и ужины в Южно-Сахалинске
- Доплата за одноместное размещение - 26 800 руб. Одноместное размещение возможно только в гостиницах