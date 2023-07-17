Оказаться в самых живописных уголках Сахалина, насладиться озёрами с ярко-бирюзовой водой, видами Охотского моря и холмистых берегов — всё это вы сможете сделать, отправившись с нами в путешествие. Мыс Менацупы и мыс Евстафия, Птичье и Баргузинское озёра, а также город-порт Корсаков и необычный светящийся завод СПГ — в нашей программе, поехали!

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Описание

Что вас ожидает

Ориентировочное расписание

06:00 — выезжаем рано — день предстоит насыщенный. По пути гид расскажет вам о прошлом и настоящем острова, о его уникальной природе.

07:00 — сделаем остановку на 10 минут в городе Корсаков

07:40 — осмотр завода «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа. Это интересный индустриальный объект прямо на берегу моря.

08:40 — санитарная остановка в посёлке Береговое

10:00 — мы на Голубых озёрах! Цвет воды действительно впечатляет. За полчаса вы прогуляетесь, оцените пейзажи и сделаете фото на память.

12:00 — обед на мысе Евстафия: поставим шатёр и приготовим сами еду, например, шашлык. Здесь же вас ждёт прогулка на час-полтора по необычайно живописным местам.

14:00 — выезжаем обратно, дорога до второго мыса займёт где-то 3,5 часа

17:30 — остановка на озёрах Птичье и Баргузинское

18:00 — мыс Менапуцы. Ещё одна природная достопримечательность Сахалина, где вас ждёт прогулка на 1,5–2 часа.

00:00 — возвращение в город

Тайминг может меняться в зависимости от погоды и других факторов.

Организационные детали