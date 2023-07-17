Побывать на мысах Евстафия и Менапуцы и полюбоваться невероятными пейзажами
Мыс Менацупы и мыс Евстафия, Птичье и Баргузинское озёра, а также город-порт Корсаков и необычный светящийся завод СПГ — в нашей программе, поехали!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Ориентировочное расписание
06:00 — выезжаем рано — день предстоит насыщенный. По пути гид расскажет вам о прошлом и настоящем острова, о его уникальной природе.
07:00 — сделаем остановку на 10 минут в городе Корсаков
07:40 — осмотр завода «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа. Это интересный индустриальный объект прямо на берегу моря.
08:40 — санитарная остановка в посёлке Береговое
10:00 — мы на Голубых озёрах! Цвет воды действительно впечатляет. За полчаса вы прогуляетесь, оцените пейзажи и сделаете фото на память.
12:00 — обед на мысе Евстафия: поставим шатёр и приготовим сами еду, например, шашлык. Здесь же вас ждёт прогулка на час-полтора по необычайно живописным местам.
14:00 — выезжаем обратно, дорога до второго мыса займёт где-то 3,5 часа
17:30 — остановка на озёрах Птичье и Баргузинское
18:00 — мыс Менапуцы. Ещё одна природная достопримечательность Сахалина, где вас ждёт прогулка на 1,5–2 часа.
00:00 — возвращение в город
Тайминг может меняться в зависимости от погоды и других факторов.
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленных внедорожниках
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит обед — обычно это шашлык, но, если вы не едите мясо, мы можем договориться о другой еде
- Если вы путешествуете с детьми, просьба предупредить нас заранее, чтобы мы обеспечили вам детское кресло
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4. На против исторического парка Моя История. (большая парковка)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Юрий накормил нас вкусным шашлыком и на обратном пути показал тоннель, пробитый в скале на берегу моря
Юрий - очень компетентный и внимательный гид, всю дорогу рассказывал нам об истории, природе и жизни на острове, а также накормил вкусным обедом.
Однозначно рекомендую!