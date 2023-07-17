Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское

Побывать на мысах Евстафия и Менапуцы и полюбоваться невероятными пейзажами

5
3 отзыва
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Оказаться в самых живописных уголках Сахалина, насладиться озёрами с ярко-бирюзовой водой, видами Охотского моря и холмистых берегов — всё это вы сможете сделать, отправившись с нами в путешествие.

Мыс Менацупы и мыс Евстафия, Птичье и Баргузинское озёра, а также город-порт Корсаков и необычный светящийся завод СПГ — в нашей программе, поехали!
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
Два мыса Сахалина + озёра Голубые, Птичье и Баргузинское
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ориентировочное расписание

06:00 — выезжаем рано — день предстоит насыщенный. По пути гид расскажет вам о прошлом и настоящем острова, о его уникальной природе.
07:00 — сделаем остановку на 10 минут в городе Корсаков
07:40 — осмотр завода «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа. Это интересный индустриальный объект прямо на берегу моря.
08:40 — санитарная остановка в посёлке Береговое
10:00 — мы на Голубых озёрах! Цвет воды действительно впечатляет. За полчаса вы прогуляетесь, оцените пейзажи и сделаете фото на память.
12:00 — обед на мысе Евстафия: поставим шатёр и приготовим сами еду, например, шашлык. Здесь же вас ждёт прогулка на час-полтора по необычайно живописным местам.
14:00 — выезжаем обратно, дорога до второго мыса займёт где-то 3,5 часа
17:30 — остановка на озёрах Птичье и Баргузинское
18:00 — мыс Менапуцы. Ещё одна природная достопримечательность Сахалина, где вас ждёт прогулка на 1,5–2 часа.
00:00 — возвращение в город

Тайминг может меняться в зависимости от погоды и других факторов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит обед — обычно это шашлык, но, если вы не едите мясо, мы можем договориться о другой еде
  • Если вы путешествуете с детьми, просьба предупредить нас заранее, чтобы мы обеспечили вам детское кресло

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4. На против исторического парка Моя История. (большая парковка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июля 2023
Поездка оказалась очень интересной, природа необыкновенная! Дорога была с экстримом, но профессионализм водителя сделал её захватывающей! На маршруте водитель накормил нас очень вкусным шашлыком - он оказался не только профессиональным водителем, но и классным шеф- поваром. Получили массу приятных впечатлений! Все очень здорово! Юрию, большое спасибо!
Ирина
16 июля 2023
Мыс Менапуцы очень редко посещаем туристами из-за сложной дороги сюда: временами дорога на многие сотни метров представляет собой обычную реку, временами- просто берег моря. Зато вам будет обеспечен выброс адреналина после преодоления сложного бездорожья и чувство полного единения с природой на побережье, где вероятность встретить медведя лишь немного меньше, чем вероятность встретить других людей.
Юрий накормил нас вкусным шашлыком и на обратном пути показал тоннель, пробитый в скале на берегу моря
В
15 июля 2023
Насыщенная и интересная программа: мы успели посмотреть бирюзовые озёра, спокойно погулять по мысу Евстафия до приезда других туристических групп, а также посетить мыс Менапуцы - очень красивое и уединённое место с нетронутой природой.
Юрий - очень компетентный и внимательный гид, всю дорогу рассказывал нам об истории, природе и жизни на острове, а также накормил вкусным обедом.
Однозначно рекомендую!
Насыщенная и интересная программа: мы успели посмотреть бирюзовые озёра, спокойно погулять по мысу Евстафия до приездаНасыщенная и интересная программа: мы успели посмотреть бирюзовые озёра, спокойно погулять по мысу Евстафия до приездаНасыщенная и интересная программа: мы успели посмотреть бирюзовые озёра, спокойно погулять по мысу Евстафия до приездаНасыщенная и интересная программа: мы успели посмотреть бирюзовые озёра, спокойно погулять по мысу Евстафия до приезда

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Джиппинг
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Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Выездные
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