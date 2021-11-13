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Что вас ожидает
Сквозь дикую природу Сахалина
По асфальтированной, а затем грунтовой дороге из Южно-Сахалинска мы отправимся исследовать южную часть острова. Вы с разных ракурсов рассмотрите озеро Тунайча и проедете вдоль берега Охотского моря. Окажетесь в сказочном тысячелетнем лесу, который не знал ни пожара, ни топора, и с перевала полюбуетесь всеми озерами юга Сахалина. Природа здесь практически дикая, а местные обитатели не боятся людей: у берега моря мы сможем встретить даже орланов, лениво взлетающих перед джипом. По пути я поделюсь историями острова — от поселений айнов и до голландских мореплавателей. А еще открою секреты происхождения местных топонимов и посоветую места, блюда и маршруты Сахалина, которые нельзя обойти стороной.
Мыс Великан: птичьи базары, скалистые арки и море
Мыс Птичий и мыс Великан разделяют 500 метров дикого пляжа, и, без сомнения, это одно из красивейших побережий острова! Исполинские останцы и скалистые арки, шумные птичьи базары, чистейшее Охотское море — экосистема и ландшафты природного памятника без преувеличения уникальны. Сначала с высокой горной террасы мыса, а затем с пляжа вы рассмотрите скальные образования, созданные водой, ветром и временем. А еще сделаете сотни фантастических снимков, подберетесь к колониям чаек и бакланов и, если позволит погода, даже сможете искупаться в прозрачных холодных волнах.
В период с июля по август в пути мы сможем понаблюдать за одним из интереснейших природных явлений острова — нерестовым ходом тихоокеанского лосося, о котором я обязательно расскажу.
Организационные детали
Экскурсия пройдет на комфортабельном подготовленном джипе с опытным водителем-гидом из нашей команды
Поездка на мыс Великан недоступна в холодное время года (о доступности на конкретную дату уточняйте в переписке к заказу)
Советую взять с собой перекус, выбрать удобную одежду и обувь
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Анна — ваш гид в Сахалине
Провела 111 экскурсий для 85 туристов
Меня зовут Анна. Я родилась и живу на Сахалине. Очень люблю путешествовать по острову. В 2020 году решила, что хочу показывать нашу островную природу путешественникам: ведь кто, как не человек, который любит Сахалин с детства, сможет лучше всего рассказать о нем и показать его красоты. Мне нравится знакомиться с новыми людьми и открывать для них далекий, незнакомый, прекрасный и загадочный остров Сахалин.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Василий
13 ноя 2021
Спасибо Александру!
Андрей
7 ноя 2021
С гидом Анней было все прекрасно. Более 4 часов мы добирались до к мысам Великан и Птичий. Была пасмурная погода и немного холодно,но то что мы увидели на берегу Охотского моря,привело всех в восторг. Кстати наша дорога из Москвы в Южно-Сахалинск,потом на Курилы и заканчивая свое путешествие на Камчатке не очень дорогая. Всего 200 000 рублей на человека (считая все экскурсии!)
Дмитрий
13 окт 2021
Отличная поездка, которая превзошла наши ожидания. Спасибо Анне! Мои настоятельные рекомендации! Прекрасный гид. Планирую вернуться.
М
Мария
3 окт 2021
От всей души благодарим Анну за прекрасную экскурсию! Анна прекрасный рассказчик, интересный собеседник и приятный человек во всех отношениях! Интересный маршрут и необычная подача материала, то что надо! Впечатления на всю жизнь мы увезли с собой! Спасибо большое за Ваш труд, Вы делаете людей счастливее 😊😊😊
Анатолий
24 сен 2021
Ездили на мыс Птичий и Великан с Александром. Потрясающие виды острова, Тихого океана, аутентичный лес и скалы. Все очень понравилось и восхитило. Было немного скалолазания, помочили ноги в океане, полюбовались на виды со смотровых площадок вверху мыса. Также проезжали прям по берегу моря и вдоль озер. Александр много рассказал про Сахалин, историю и современность, также много узнал про местную флору и фауну, собирали краснику и костянку, также попробовал местный лиммоник в меду к чаю. День, полный впечатлений, однозначно рекоменую эту экскурсию.
Александр
14 сен 2021
Огромное спасибо Александру. Узнали очень много нового и интересного об острове и не только! Профессиональный гид и великолепный человек!
А
Андрей
31 июля 2021
Все было хорошо. Единственное замечание по питанию. Хотелось бы более интересное чем булки и пирожки. На обратной дороге мы купили краба, но ели его уже в гостинице, а было бы так здорово на берегу моря.
Olga
25 июля 2021
Спасибо! Экскурсия была незабываемая! Анне большая благодарность за внимание, профессионализм и любовь к своему краю! Весьма рекомендую и обязательно вернусь!
С
Светлана
22 июня 2021
Спасибо огромное за великолепную экскурсию! Такие виды, как в кино! А еще к нам пришла дикая лиса, она совсем не боится людей и мы видели, как она поднялась на скалу, искать гнезда чаек. А потом спустилась к нам и пришла к машинам выпрашивать еду) Впечатления незабываемые. Спасибо Ане за прекрасное сопровождение, вкусный чай на природе, за увиденную красоту!!!
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Вера
8 мая 2021
Нам очень понравилось! Огромное спасибо Александру и всей команде за интересную экскурсию, веселую подачу и авторский чай как бонус. Ездили на 2 экскурсии, очень рекомендуем. Ребята скрасили даже отсутствие везения в погодных условиях
Дмитрий
29 апр 2021
Нам с женой всё очень понравилось - и маршрут, и, естественно, сам Сахалин. И никакой циклон не был тут помехой. Мы довольно быстро впали в медитативное состояние, и здорово, что гид не стремился нас из него выводить. Как, увы, часто бывает, если вместо тонкости и точности индивидуального подхода выбираются привычные, многократно отработанные приёмы с нагромождением ненужных фактов… . Здесь было не так, и это усиливало впечатления. Ведь мы путешествуем не в поисках чудес света и каких-то там красот, а в поисках себя… Так что спасибо - и сердцем и рукой)
Д
Дмитрий
9 мар 2021
Огромное спасибо Александру за чудесный день! Все было просто замечательно. Александр отличный гид и прекрасный человек. Узнал много интересного о Сахалине и вдовольналубовался потрясающими пейзажами!!!!
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