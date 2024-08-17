Чтобы увидеть настоящий, дикий, нетронутый человеком Сахалин, мы отправимся к труднодоступным мысам Птичий и Великан. Вы побываете в месте, где сошлись причудливые скалы, непроходимая тайга и суровое Охотское море. Встретите исполинские арки и кекуры, услышите птичьи базары, прикоснетесь к ледяным волнам — и бесповоротно влюбитесь в природу южного Сахалина.

Описание экскурсии

Сквозь дикую природу Сахалина

По асфальтированной, а затем грунтовой дороге из Южно-Сахалинска мы отправимся исследовать южную часть острова. Вы с разных ракурсов рассмотрите озеро Тунайча и проедете вдоль берега Охотского моря. Окажетесь в сказочном тысячелетнем лесу, который не знал ни пожара, ни топора, и с перевала полюбуетесь всеми озерами юга Сахалина. Природа здесь практически дикая, а местные обитатели не боятся людей: у берега моря мы сможем встретить даже орланов, лениво взлетающих перед джипом. По пути я поделюсь историями острова — от поселений айнов и до голландских мореплавателей. А еще открою секреты происхождения местных топонимов и посоветую места, блюда и маршруты Сахалина, которые нельзя обойти стороной.

Мыс Великан: птичьи базары, скалистые арки и море

Мыс Птичий и мыс Великан разделяют 500 метров дикого пляжа, и, без сомнения, это одно из красивейших побережий острова! Исполинские останцы и скалистые арки, шумные птичьи базары, чистейшее Охотское море — экосистема и ландшафты природного памятника без преувеличения уникальны. Сначала с высокой горной террасы мыса, а затем с пляжа вы рассмотрите скальные образования, созданные водой, ветром и временем. А еще сделаете сотни фантастических снимков, подберетесь к колониям чаек и бакланов и, если позволит погода, даже сможете искупаться в прозрачных холодных волнах.

В период с июля по август в пути мы сможем понаблюдать за одним из интереснейших природных явлений острова — нерестовым ходом тихоокеанского лосося, о котором я обязательно расскажу.

Организационные детали