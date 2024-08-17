Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
Чтобы увидеть настоящий, дикий, нетронутый человеком Сахалин, мы отправимся к труднодоступным мысам Птичий и Великан. Вы побываете в месте, где сошлись причудливые скалы, непроходимая тайга и суровое Охотское море.
Встретите исполинские арки и кекуры, услышите птичьи базары, прикоснетесь к ледяным волнам — и бесповоротно влюбитесь в природу южного Сахалина.
По асфальтированной, а затем грунтовой дороге из Южно-Сахалинска мы отправимся исследовать южную часть острова. Вы с разных ракурсов рассмотрите озеро Тунайча и проедете вдоль берега Охотского моря. Окажетесь в сказочном тысячелетнем лесу, который не знал ни пожара, ни топора, и с перевала полюбуетесь всеми озерами юга Сахалина. Природа здесь практически дикая, а местные обитатели не боятся людей: у берега моря мы сможем встретить даже орланов, лениво взлетающих перед джипом. По пути я поделюсь историями острова — от поселений айнов и до голландских мореплавателей. А еще открою секреты происхождения местных топонимов и посоветую места, блюда и маршруты Сахалина, которые нельзя обойти стороной.
Мыс Великан: птичьи базары, скалистые арки и море
Мыс Птичий и мыс Великан разделяют 500 метров дикого пляжа, и, без сомнения, это одно из красивейших побережий острова! Исполинские останцы и скалистые арки, шумные птичьи базары, чистейшее Охотское море — экосистема и ландшафты природного памятника без преувеличения уникальны. Сначала с высокой горной террасы мыса, а затем с пляжа вы рассмотрите скальные образования, созданные водой, ветром и временем. А еще сделаете сотни фантастических снимков, подберетесь к колониям чаек и бакланов и, если позволит погода, даже сможете искупаться в прозрачных холодных волнах.
В период с июля по август в пути мы сможем понаблюдать за одним из интереснейших природных явлений острова — нерестовым ходом тихоокеанского лосося, о котором я обязательно расскажу.
Организационные детали
Экскурсия пройдет на комфортабельном подготовленном джипе с опытным водителем-гидом из нашей команды
Поездка на мыс Великан недоступна в холодное время года (о доступности на конкретную дату уточняйте в переписке к заказу)
Советую взять с собой перекус, выбрать удобную одежду и обувь
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 596 туристов
Наша команда работает с 2020 года, мы любим знакомиться с новыми людьми и открывать для них далёкий, незнакомый, прекрасный и загадочный остров Сахалин. Наши гости чувствуют себя уютно и по-домашнему. Мы не собираем большие группы, и к каждому путешественнику у нас индивидуальный подход.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алевтина
Благодарим Александра и Анну за воплощение в жизнь нашей волшебной поездки! Потрясающий опыт с первоклассным вождением по таким дорогам, которых и не видели! Вдоль моря, вверх, вниз, лужи, песок, отсутствие читать дальшеуменьшить
дороги - везде чувствовали себя в безопасности с Александром. Очень красивые места, нагулялись, надышались, чай, перекус, интересная и познавательная информация от гида. Видели орлана поедавшего выброшенную на берег нерпу, лисёнка ожидавшего на дороге перекус из машин, коаснику (клоповку) поели. Красота! Спали без задних ног все))) Спасибо большое! Очень красивые места, обязательно посетите!
+1
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О
Олег
Незабываемое путешествие на мыс Великан! Спасибо Анне и Александру за это приключение, они отличная компания, проведут небольшой экскурс в историю освоения Дальнего Востока и острова Сахалин! Кому-то может показаться дорога читать дальшеуменьшить
к мысу и обратно немного утомительной из-за трясучки, но это того стоит, особенно в межсезонье, когда нет толп туристов, и можно в одиночестве прогуляться по побережью. Даже небольшая морозь не испортила впечатление, а наоборот, налетевшие тучи дополнили палитру красок в открывшийся пейзаж.
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Екатерина
Путешествие с Анной это не просто красоты, но и огромные знания!!! Когда человек любит свой край, любит свое дело это всегда замечательно! А тем более ещё и с удовольствием делиться читать дальшеуменьшить
с окружающими. Очень комфортная поездка. Так как мастерство Анны в вождении по тем дебрям это просто высший класс! Пикник на берегу моря с чаем и рыбкой наверно Я отнесу к отдельному виду гурманства. Прекрасная подача информации о крае. Я была очень рада знакомству с таким прекрасным человеком. Ну а красота природы она впринципе наверно не может оставить кого бы то ни было равнодушным. Я не приспособлена к лазаньям по склонам, огромное спасибо Анне за понимание и тактичность.
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Ирина
Поездка с Анной была просто шикарна! Анна очень общительный и душевный человек, прекрасно и непринужденно рассказывает о Сахалине, обращает внимание на красивые виды и места. Сама поездка доставила огромное удовольствие читать дальшеуменьшить
и затмила все остальные мои путешествия. Мы побывали на мысе Птичий и Великан. Природа Сахалина величественна, Охотское море - величайшая сила и мощь! После такого путешествия невозможно не полюбить Сахалин! Спасибо огромное, Анна! ❤️
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Е
Елена
Замечательный тур! У нас гидом был Александр. И здесь все совпало: то, что мы этот тур выбрали в качестве первого на Сахалине, и то, что в этот день была нереально читать дальшеуменьшить
летняя погода (солнце, +25, штиль. .), и то, что гидом у нас был Александр - обаятельный,энергичный, любящий свой край человек. Мы приехали раньше, чем основной поток туристов и имели возможность без суеты прогуляться по пляжу, сделать фото, полюбоваться останцами. В одном месте мы обошли скалу вброд (глубина - до колена). Вода - кристально чистая и - холодная! Вопреки моим опасениям -. это было здорово. Обратно мы возвращались по тропе, которая идет сверху. Мы получили огромное удовольствие от такого знакомства с Островом.
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Екатерина
29 июня у нас с Анной состоялась прекрасная индивидуальная поездка на мысы Птичий и Великан. Несмотря на то, что погода подвела (мелкий дождик и горизонт в тумане), и мы решили читать дальшеуменьшить
не идти на Великан. Осмотрели весь мыс Птичий, ближайший водопад и мыс Великан с берега Птичьего. Дополнительно, Анна устроила нам пикник в беседке с горячим чаем, местными вкусняшками и теплой беседой. Анна забрала нас от места проживания и после путешествия привезла обратно. Время поездки пролетело незаметно за интересными красочными рассказами про историю Сахалина и местных жителей. Было очень познавательно и увлекательно для всей нашей семьи (двое взрослых и дочка 10 лет). Отдельное спасибо Анне за наводки по местам для дальнейшего посещения. Всё было очень душевно.
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