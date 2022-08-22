ежедневно в 08:00

Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе

Красивейшее побережье Сахалина, скалистые арки, птичьи базары… и дух приключений

4.8
8 отзывов
Мыс Великан – край Земли и сердце Сахалина, куда сложно добраться, но сделать это нужно непременно. В компании до 6 человек мы отправимся сюда по дорогам, песчаному побережью и горному перевалу.

Вы увидите причудливые арки у кромки моря, прогуляетесь под гомон птиц и шум волн и откроете настоящий Сахалин – тот самый, за которым сюда летят путешественники со всего мира.
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
27
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мчим вдоль Охотского моря. Стартуем из Южно-Сахалинска и первые 40 км держим путь по асфальтированной трассе до п. Охотское. После остановки в магазине немного проедем по грунтовой дороге, а дальше с ветерком прокатимся по песку вдоль моря, иногда разгоняя чаек!:) Еще один участок пути пройдет по лесному бездорожью: обязательно сделаем пару остановок на смотровых площадках с видами на озера Тунайча и Изменчивое.

Птичий: кекуры, волны и секретные точки. Мы почти у цели! Совершим небольшой треккинг с легкой ноткой экстрима мимо камня Пограничник — и вот перед нами знаменитая арка, кекуры и, конечно, громкие птичьи базары мыса Птичий. Здесь у вас будет пара часов, чтобы прогуляться, а с нас — секретные локации для фото и авторский чай.

Легендарный мыс Великан. Затем преодолеем крутой подъем с помощью каната и прогуляемся по живописному лесу к мысу Великан, еще одному заповедному уголку Сахалина. Обратный путь к машине проделаем по другой тропе, чтобы полюбоваться кекурами сверху и получить новую порцию вдохновляющих фото!

Организационные детали

  • Предпочтительно выбрать для поездки удобную треккинговую обувь. Также стоит позаботиться о перекусе (но будет возможность купить еду в пути).
  • Экскурсия может быть индивидуальной за дополнительную плату (уточняйте у гида)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
22 авг 2022
Очень понравилось путешествие. Замечательная организация, красивые места. Советую!
Евгения
21 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Дорога интересная, в течении дороги пейзажи меняются, абсолютно не скучно. Дорога ухабистая, но от этого веселее ехать!
Само место просто волшебное, самое то ходить, гулять, дышать и пить чай на берегу моря)
Спасибо большое Евгении, которая нас возила, все рассказывала и угощала чаем!
И
21 авг 2022
Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду.
P.s. Желательно все же брать многодневные туры на Великан-Аниву-Буссе, т. к. все в одной стороне находится и не придется каждый день ездить по одному направлению
Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду.Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду.Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду.Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду.Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду.
И
13 авг 2022
С командой Максима не в первый раз. Как всегда на высшем уровне, рекомендую!!!
Марина
7 авг 2022
У нас был экскурсов Александр, все понравилось, хорошая организация 👍
У нас был экскурсов Александр, все понравилось, хорошая организация 👍
А
3 авг 2022
Отличное путешествие с Максимом. Было просто невероятно красиво и интересно, очень рекомендую! Спасибо большое, Максим!
Олег
1 авг 2022
Место интересно, но абсолютно не обустроено, туалета нет, буфета нет., от ветра и дождя не укроешься. Организация хорошая. Гид хороший. Дорога ужасна, 1,5 часа по кочкам, В плохую погоду совсем плохо. Об этом ни кто не предупреждает.
А
21 июля 2022
Были с двумя детьми 8 и 11 лет- отличное путешествие и незабываемые впечатления. Да, дорога с детьми по грунтовке с ямами - тяжеловата, но когда попадаешь на столь живописную береговую линию, забываешь обо всех неудобствах. Доброжелательный открытый, разговорчивый гид, знающий маршруты, историю, готовый помочь в любую минуту, фантастические виды, дикая природа, крутой под’ем, мелкая горячая галька, холодное море, кому надоел город, хочется на край света- Реккомендуем!!!

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