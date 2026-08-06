Мчим вдоль Охотского моря. Стартуем из Южно-Сахалинска и первые 40 км держим путь по асфальтированной трассе до п. Охотское. После короткой остановки у набережной и магазина проедем по грунтовой дороге, а дальше с ветерком прокатимся по песку вдоль моря, иногда разгоняя чаек!:) Ещё один участок пути пройдёт по лесному бездорожью: обязательно сделаем пару остановок на смотровых площадках с видами на озера Тунайча и Изменчивое.
Птичий: кекуры, волны и секретные точки. Мы почти у цели! Совершим небольшой треккинг с лёгкой ноткой экстрима мимо каменного исполина — и вот перед нами знаменитая арка, кекуры и, конечно, громкие птичьи базары мыса Птичий.
Легендарный мыс Великан. Затем преодолеем крутой подъём с помощью каната или разуемся и обойдём участок по воде. И прогуляемся по живописному лесу к мысу Великан, ещё одному заповедному уголку Сахалина. Обратный путь к машине проделаем по другой тропе, чтобы полюбоваться кекурами сверху и получить новую порцию вдохновляющих фото!
Организационные детали
Прогулка займёт около двух часов, протяжённость — 2 км в одну сторону
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 2816 туристов
Я организатор вашего, по-настоящему крутого времяпровождения на острове:) Морские прогулки, покатушки на внедорожниках, восхождения на вершины, рыбалка, гастрономия, сёрфинг и многие другие интересные активности ждут вас на острове
Наша команда знает толк в путешествиях) поэтому, ни один любитель приключений не останется без своей порции положительных эмоций. До встречи на Сахалине!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой интересной, красивой, душевной и вообще лучшей. Огромное спасибо за это природе Сахалина и гиду читать дальшеуменьшить
Алексею! На фоне остальных просто водмтелей Алексей сам, добровольно, рассказывал нам об острове, его природе и обитателях. Никуда не торопились, вкусно перекусили, кто хотел искупался, а обратная дорога по пляжу под песни про остров, которых я раньше не слышала- отличный финал моего первого визита в регион 65.
+2
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Настя
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это все об Алене) дороги местами были размыты, спасибо за комфортную и аккуратную езду! прогулка на мысы тоже прошла отлично - Алена много и интересно рассказывает, увлекательно преподносит историю острова! и спасибо за вкусный обед и местный мармелад)))
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Ольга
Отлично провели время, в прекрасном месте. Экскурсионного сопровождения ожидать не стоит, это действительно скорее заботливый трансфер. И он был прекрасный - быстро, без тряски. Лично меня этот факт никак не разочаровал, было достаточно времени изучить окресности самостоятельно с нужным временем в определенной точке. Гид провел по основному маршруту, на вопросы отвечал
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Е
Евгений
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе и местах. Определённо рекамендую этот тур! 😉
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Сергей
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную организацию, заботу и массу ярких впечатлений. Искренне рекомендуем её всем путешественникам! С благодарностью, Сергей и Елена. Теперь будем знать что в конце мая Сахалин зажигает свечи!!!!
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ЕКАТЕРИНА
экскурсия прошла отлично) все красоты мыса птичий и великан увидели.
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