ежедневно в 08:00

Мыс Великан – край Земли и сердце Сахалина, куда сложно добраться, но сделать это нужно непременно. В компании до 6 человек мы отправимся сюда по дорогам, песчаному побережью и горному перевалу. Вы увидите причудливые арки у кромки моря, прогуляетесь под гомон птиц и шум волн и откроете настоящий Сахалин – тот самый, за которым сюда летят путешественники со всего мира.

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Описание

Что вас ожидает

Мчим вдоль Охотского моря. Стартуем из Южно-Сахалинска и первые 40 км держим путь по асфальтированной трассе до п. Охотское. После остановки в магазине немного проедем по грунтовой дороге, а дальше с ветерком прокатимся по песку вдоль моря, иногда разгоняя чаек!:) Еще один участок пути пройдет по лесному бездорожью: обязательно сделаем пару остановок на смотровых площадках с видами на озера Тунайча и Изменчивое.

Птичий: кекуры, волны и секретные точки. Мы почти у цели! Совершим небольшой треккинг с легкой ноткой экстрима мимо камня Пограничник — и вот перед нами знаменитая арка, кекуры и, конечно, громкие птичьи базары мыса Птичий. Здесь у вас будет пара часов, чтобы прогуляться, а с нас — секретные локации для фото и авторский чай.

Легендарный мыс Великан. Затем преодолеем крутой подъем с помощью каната и прогуляемся по живописному лесу к мысу Великан, еще одному заповедному уголку Сахалина. Обратный путь к машине проделаем по другой тропе, чтобы полюбоваться кекурами сверху и получить новую порцию вдохновляющих фото!

Организационные детали