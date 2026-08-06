ежедневно в 08:00

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Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе

Красивейшее побережье Сахалина, скалистые арки, птичьи базары… и дух приключений
Мыс Великан — край Земли и сердце Сахалина, куда сложно добраться, но сделать это нужно непременно. Мы отправимся сюда по грунтовым дорогам, песчаному побережью и горному перевалу.

Вы увидите завораживающие арки у кромки моря, прогуляетесь под гомон птиц и шум волн, и откроете настоящий Сахалин — тот самый, за которым сюда летят путешественники со всего мира.
5
161 отзыв
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе

Описание экскурсии

Мчим вдоль Охотского моря. Стартуем из Южно-Сахалинска и первые 40 км держим путь по асфальтированной трассе до п. Охотское. После короткой остановки у набережной и магазина проедем по грунтовой дороге, а дальше с ветерком прокатимся по песку вдоль моря, иногда разгоняя чаек!:) Ещё один участок пути пройдёт по лесному бездорожью: обязательно сделаем пару остановок на смотровых площадках с видами на озера Тунайча и Изменчивое.

Птичий: кекуры, волны и секретные точки. Мы почти у цели! Совершим небольшой треккинг с лёгкой ноткой экстрима мимо каменного исполина — и вот перед нами знаменитая арка, кекуры и, конечно, громкие птичьи базары мыса Птичий.

Легендарный мыс Великан. Затем преодолеем крутой подъём с помощью каната или разуемся и обойдём участок по воде. И прогуляемся по живописному лесу к мысу Великан, ещё одному заповедному уголку Сахалина. Обратный путь к машине проделаем по другой тропе, чтобы полюбоваться кекурами сверху и получить новую порцию вдохновляющих фото!

Организационные детали

  • Прогулка займёт около двух часов, протяжённость — 2 км в одну сторону
  • Предпочтительно выбрать удобную треккинговую обувь (кроссовки, ботинки)
  • Перекус включён в стоимость и отличается по сезону (круассаны с тихоокеанским лососем / бутерброды с красной рыбой или икрой / фаршированные блинчики / сахалинская уха)
  • Можем организовать поездку только для вашей компании — подробности в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Индивидуальное приключение 🔥🔥🔥36 000 ₽
Стандартный9600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 2816 туристов
Я организатор вашего, по-настоящему крутого времяпровождения на острове:) Морские прогулки, покатушки на внедорожниках, восхождения на вершины, рыбалка, гастрономия, сёрфинг и многие другие интересные активности ждут вас на острове Наша команда знает толк в путешествиях) поэтому, ни один любитель приключений не останется без своей порции положительных эмоций. До встречи на Сахалине!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
149
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5
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6
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Ольга
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой интересной, красивой, душевной и вообще лучшей. Огромное спасибо за это природе Сахалина и гиду
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Алексею! На фоне остальных просто водмтелей Алексей сам, добровольно, рассказывал нам об острове, его природе и обитателях. Никуда не торопились, вкусно перекусили, кто хотел искупался, а обратная дорога по пляжу под песни про остров, которых я раньше не слышала- отличный финал моего первого визита в регион 65.

Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой+2
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
Нас было шестеро незнакомых друг с другом женщин и мы все единогласно назвали эту экскурсию самой
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Настя
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это все об Алене) дороги местами были размыты, спасибо за комфортную и аккуратную езду! прогулка на мысы тоже прошла отлично - Алена много и интересно рассказывает, увлекательно преподносит историю острова! и спасибо за вкусный обед и местный мармелад)))
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это
очень довольна поездкой по маршруту с Аленой! замечательный рассказчик, отличный водитель и интересная собеседница - это
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Ольга
Отлично провели время, в прекрасном месте. Экскурсионного сопровождения ожидать не стоит, это действительно скорее заботливый трансфер. И он был прекрасный - быстро, без тряски. Лично меня этот факт никак не разочаровал, было достаточно времени изучить окресности самостоятельно с нужным временем в определенной точке. Гид провел по основному маршруту, на вопросы отвечал
Отлично провели время, в прекрасном месте. Экскурсионного сопровождения ожидать не стоит, это действительно скорее заботливый трансфер.
Отлично провели время, в прекрасном месте. Экскурсионного сопровождения ожидать не стоит, это действительно скорее заботливый трансфер.
Отлично провели время, в прекрасном месте. Экскурсионного сопровождения ожидать не стоит, это действительно скорее заботливый трансфер.
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Е
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе и местах. Определённо рекамендую этот тур! 😉
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе
Впечатления остались красочные, запоминающиеся, хотелось бы отметить гида Арсения. Замечательный человек, позитивный, интересно рассказывает о городе
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Сергей
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную организацию, заботу и массу ярких впечатлений. Искренне рекомендуем её всем путешественникам! С благодарностью, Сергей и Елена. Теперь будем знать что в конце мая Сахалин зажигает свечи!!!!
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
Экскурсия прошла на одном дыхании, всё было просто шикарно! Огромное спасибо нашему гиду Алёне за безупречную
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ЕКАТЕРИНА
экскурсия прошла отлично) все красоты мыса птичий и великан увидели.
экскурсия прошла отлично) все красоты мыса птичий и великан увидели.
экскурсия прошла отлично) все красоты мыса птичий и великан увидели.
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Входит в следующие категории Сахалина

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