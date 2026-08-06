ежедневно в 08:00

Мыс Великан — край Земли и сердце Сахалина, куда сложно добраться, но сделать это нужно непременно. Мы отправимся сюда по грунтовым дорогам, песчаному побережью и горному перевалу. Вы увидите завораживающие арки у кромки моря, прогуляетесь под гомон птиц и шум волн, и откроете настоящий Сахалин — тот самый, за которым сюда летят путешественники со всего мира.

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Описание экскурсии

Мчим вдоль Охотского моря. Стартуем из Южно-Сахалинска и первые 40 км держим путь по асфальтированной трассе до п. Охотское. После короткой остановки у набережной и магазина проедем по грунтовой дороге, а дальше с ветерком прокатимся по песку вдоль моря, иногда разгоняя чаек!:) Ещё один участок пути пройдёт по лесному бездорожью: обязательно сделаем пару остановок на смотровых площадках с видами на озера Тунайча и Изменчивое.

Птичий: кекуры, волны и секретные точки. Мы почти у цели! Совершим небольшой треккинг с лёгкой ноткой экстрима мимо каменного исполина — и вот перед нами знаменитая арка, кекуры и, конечно, громкие птичьи базары мыса Птичий.

Легендарный мыс Великан. Затем преодолеем крутой подъём с помощью каната или разуемся и обойдём участок по воде. И прогуляемся по живописному лесу к мысу Великан, ещё одному заповедному уголку Сахалина. Обратный путь к машине проделаем по другой тропе, чтобы полюбоваться кекурами сверху и получить новую порцию вдохновляющих фото!

Организационные детали