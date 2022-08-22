ежедневно в 08:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мчим вдоль Охотского моря. Стартуем из Южно-Сахалинска и первые 40 км держим путь по асфальтированной трассе до п. Охотское. После остановки в магазине немного проедем по грунтовой дороге, а дальше с ветерком прокатимся по песку вдоль моря, иногда разгоняя чаек!:) Еще один участок пути пройдет по лесному бездорожью: обязательно сделаем пару остановок на смотровых площадках с видами на озера Тунайча и Изменчивое.
Птичий: кекуры, волны и секретные точки. Мы почти у цели! Совершим небольшой треккинг с легкой ноткой экстрима мимо камня Пограничник — и вот перед нами знаменитая арка, кекуры и, конечно, громкие птичьи базары мыса Птичий. Здесь у вас будет пара часов, чтобы прогуляться, а с нас — секретные локации для фото и авторский чай.
Легендарный мыс Великан. Затем преодолеем крутой подъем с помощью каната и прогуляемся по живописному лесу к мысу Великан, еще одному заповедному уголку Сахалина. Обратный путь к машине проделаем по другой тропе, чтобы полюбоваться кекурами сверху и получить новую порцию вдохновляющих фото!
Организационные детали
Предпочтительно выбрать для поездки удобную треккинговую обувь. Также стоит позаботиться о перекусе (но будет возможность купить еду в пути).
Экскурсия может быть индивидуальной за дополнительную плату (уточняйте у гида)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Сахалине
Провели 283 экскурсии для 239 туристов
Всем привет! Меня зовут Макс, и я ваш специалист по приключениям:) Морские прогулки, джип-покатушки, восхождения на вершины, фрирайд, сёрфинг и прочие активности: все это близко мне по духу, поэтому ни один любитель приключений не останется без своей порции положительных эмоций. Имею высшее образование в сфере туризма. Экскурсии провожу совместно с командой единомышленников. До встречи на Сахалине! 🤗
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
22 авг 2022
Очень понравилось путешествие. Замечательная организация, красивые места. Советую!
Евгения
21 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Дорога интересная, в течении дороги пейзажи меняются, абсолютно не скучно. Дорога ухабистая, но от этого веселее ехать! Само место просто волшебное, самое то ходить, гулять, дышать и пить чай на берегу моря) Спасибо большое Евгении, которая нас возила, все рассказывала и угощала чаем!
И
Игорь
21 авг 2022
Рекомендую гида и сам мыс к посещению, даже в пасмурную погоду. P.s. Желательно все же брать многодневные туры на Великан-Аниву-Буссе, т. к. все в одной стороне находится и не придется каждый день ездить по одному направлению
И
Иван
13 авг 2022
С командой Максима не в первый раз. Как всегда на высшем уровне, рекомендую!!!
Марина
7 авг 2022
У нас был экскурсов Александр, все понравилось, хорошая организация 👍
А
Анастасия
3 авг 2022
Отличное путешествие с Максимом. Было просто невероятно красиво и интересно, очень рекомендую! Спасибо большое, Максим!
Олег
1 авг 2022
Место интересно, но абсолютно не обустроено, туалета нет, буфета нет., от ветра и дождя не укроешься. Организация хорошая. Гид хороший. Дорога ужасна, 1,5 часа по кочкам, В плохую погоду совсем плохо. Об этом ни кто не предупреждает.
А
Алена
21 июля 2022
Были с двумя детьми 8 и 11 лет- отличное путешествие и незабываемые впечатления. Да, дорога с детьми по грунтовке с ямами - тяжеловата, но когда попадаешь на столь живописную береговую линию, забываешь обо всех неудобствах. Доброжелательный открытый, разговорчивый гид, знающий маршруты, историю, готовый помочь в любую минуту, фантастические виды, дикая природа, крутой под’ем, мелкая горячая галька, холодное море, кому надоел город, хочется на край света- Реккомендуем!!!
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