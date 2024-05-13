Это будет, пожалуй, самая удивительная и вкусная экскурсия на Сахалине.
Буссе — единственное озеро в России, где вы сможете сами наловить моллюсков! Естественно, под присмотром опытного гида.
Устричная банка, горячий обед и атмосферные фото — получить столько гастровпечатлений вам не удастся ни в одном ресторане мира!
Буссе — единственное озеро в России, где вы сможете сами наловить моллюсков! Естественно, под присмотром опытного гида.
Устричная банка, горячий обед и атмосферные фото — получить столько гастровпечатлений вам не удастся ни в одном ресторане мира!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По прибытии на озеро мы подберём для вас необходимое снаряжение — резиновые сапоги и перчатки. Установим закрытый шатёр со столами и стульями, чтобы вам было удобно обедать.
- Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и отправитесь к устричное банке на бананах или лодках в зависимости от размера группы.
- Гид покажет и расскажет, где найти устриц и морских ежей, поможет собрать улов и сделать красивые кадры.
- Затем на берегу будут мастер-класс по открыванию и употреблению устриц и горячий обед. Приготовим уху из красной рыбы.
- А после в свободное время вы сможете прогуляться и сделать фото.
- Если не захотите отправиться за уловом, можете подождать группу на берегу. Вам в любом случае достанутся и горячий обед, и порция необычных впечатлений.
Тайминг экскурсии:
- Время в дороге туда и обратно — 2–2,5 часа.
- Установка шатра гидом — 30 минут.
- Инструктаж и подготовка к сбору — 30 минут.
- Сбор устриц — 30 минут.
- Готовка и обед — 1 час.
- Свободное время — 2–3 часа.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на Mitsubishi Delica или аналогичном транспорте, услуги гида, дегустация устриц и горячий обед.
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 5 лет.
- Если вы едете с детьми, обязательно возьмите для них резиновые сапоги. Мы выдаём обувь от 36-го размера.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — Организатор на Сахалине
Мы являемся туроператором по Сахалину и Курильским островам. Наши опытные гиды расскажут историю края и сделают вашу поездку ещё насыщенней! С нами вам не придётся ни о чём беспокоиться. МыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
13 мая 2024
Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.
Программа экскурсии содержательная и насыщенная, познавательная (Гид Александр- 5*)
Программа экскурсии содержательная и насыщенная, познавательная (Гид Александр- 5*)
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