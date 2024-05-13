Групповая гастроэкспедиция на озеро Буссе

Собрать устриц и морских ежей своими руками и устроить незабываемый обед на берегу
Это будет, пожалуй, самая удивительная и вкусная экскурсия на Сахалине.

Буссе — единственное озеро в России, где вы сможете сами наловить моллюсков! Естественно, под присмотром опытного гида.

Устричная банка, горячий обед и атмосферные фото — получить столько гастровпечатлений вам не удастся ни в одном ресторане мира!
5
1 отзыв
Групповая гастроэкспедиция на озеро Буссе
Групповая гастроэкспедиция на озеро Буссе
Групповая гастроэкспедиция на озеро Буссе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • По прибытии на озеро мы подберём для вас необходимое снаряжение — резиновые сапоги и перчатки. Установим закрытый шатёр со столами и стульями, чтобы вам было удобно обедать.
  • Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и отправитесь к устричное банке на бананах или лодках в зависимости от размера группы.
  • Гид покажет и расскажет, где найти устриц и морских ежей, поможет собрать улов и сделать красивые кадры.
  • Затем на берегу будут мастер-класс по открыванию и употреблению устриц и горячий обед. Приготовим уху из красной рыбы.
  • А после в свободное время вы сможете прогуляться и сделать фото.
  • Если не захотите отправиться за уловом, можете подождать группу на берегу. Вам в любом случае достанутся и горячий обед, и порция необычных впечатлений.

Тайминг экскурсии:

  • Время в дороге туда и обратно — 2–2,5 часа.
  • Установка шатра гидом — 30 минут.
  • Инструктаж и подготовка к сбору — 30 минут.
  • Сбор устриц — 30 минут.
  • Готовка и обед — 1 час.
  • Свободное время — 2–3 часа.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на Mitsubishi Delica или аналогичном транспорте, услуги гида, дегустация устриц и горячий обед.
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 5 лет.
  • Если вы едете с детьми, обязательно возьмите для них резиновые сапоги. Мы выдаём обувь от 36-го размера.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталия
13 мая 2024
Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.
Программа экскурсии содержательная и насыщенная, познавательная (Гид Александр- 5*)
Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.Отличный гастротур, наелись свежайших деликатесов.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеНа весь деньОзеро БуссеУникальный опытАктивностиНабережнаяПопулярные местаС обедом

Похожие экскурсии из Сахалина

Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
13 часов
41 отзыв
Мыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
Начало: Около жд вокзала в Южно-Сахалинске
Сегодня в 06:00
13 июня в 06:00
14 500 за человека
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Побывать в живописных местах Сахалина и оценить старинные инженерные сооружения
Начало: На площади Победы
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за человека
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
Путешествие в формате «всё включено» - к чарующим пейзажам на юго-восточном побережье острова
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 26 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Сахалине
ХорошоТам