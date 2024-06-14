Перезагрузка и контакт с дикой природой — то, что подарит вам речной сплав. Этот день вы проведёте среди живописных пейзажей в уютной компании. Только вы, река, скалистые берега и зелень вокруг. В одном из мест сделаем остановку на привал, где можно будет попробовать порыбачить лосося. А после сплава приготовим на костре сытный обед — идеальное завершение активного дня.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Отправляемся на сплав по реке протяжённостью 45 км. (4 часа). На нашем пути будут отвесные скалы, железнодорожные мосты и небольшие перекаты. Размеренное течение безмятежной реки будет сменяться участками с быстрым течением. Вы насладитесь дикой природой во всей её первозданной красе.
- Мы сделаем несколько остановок, в том числе чтобы попробовать свои силы в рыбалке на лосося. Трофеи можно будет забрать с собой или приготовить по окончании маршрута.
- Во время сплава поговорим про обитателей реки. Мы расскажем вам интересные истории о хозяине тайги и значении реки Лютоги в жизни Южного Сахалина.
Организационные детали
- На сплав можно с детьми старше 7 лет.
- С нас — спасательные жилеты, каски, дождевики, инструктаж, сопровождение опытного гида, снасти для рыбалки; с вас — удобная одежда и готовность активно провести время.
- После сплава вас будет ждать вкусный ужин в шатре, приготовленный на костре.
- До места начала сплава и обратно мы организуем групповой трансфер. Дорога занимает 30–40 минут.
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 401 туриста
Команда первоклассных водителей с огромным опытом вождения по пересечённой местности. У нас подготовленные автомобили и подход к путешественникам как к дорогим друзьям. Дружные и профессиональные ребята расскажут и покажут много интересного!Задать вопрос
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