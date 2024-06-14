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Перезагрузка и контакт с дикой природой — то, что подарит вам речной сплав. Этот день вы проведёте среди живописных пейзажей в уютной компании. Только вы, река, скалистые берега и зелень вокруг. В одном из мест сделаем остановку на привал, где можно будет попробовать порыбачить лосося. А после сплава приготовим на костре сытный обед — идеальное завершение активного дня.