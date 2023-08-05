Побывать в живописных местах Сахалина и оценить старинные инженерные сооружения
А затем поедем на два природных объекта — Тайное озеро и мыс Слепиковского с невероятными пейзажами и маяком.
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даты
Описание
Какие места мы посетим
🌀 Холмск — город, который после Русско-японской войны принадлежал Японии, но был возвращён в 1945 г.
🌀 Чёртов мост — это японский инженерный шедевр возрастом 100 лет и самый высокий мост Сахалина, находится под защитой ЮНЕСКО. Его высота около 40 м, длина — 125 м, ширина — почти 9 м. Но не размеры впечатляют, а конструкция моста.
🌀 Ведьмин мост — пройдя по туннелю длиной 800 м, мы окажемся у ещё одного примера инженерного искусства Японии. Вы узнаете, почему эти мосты получили такие названия.
🌀 Озеро Тайное — искусственно созданный водоём с живописными холмистыми берегами.
🌀 Мыс Слепиковского — уникальный природный комплекс с флорой и фауной, которая встречается только здесь. Вы насладитесь пейзажами и атмосферным маяком 1934 года, а гид расскажет подробнее о всех местах.
Наша программа
08:00 — выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — экскурсия по городу Холмск
11:30 — прибытие на станцию Николайчук. Пешая прогулка до Чёртова и Ведьминого моста (около часа в одну сторону).
13:30–14:30 — обед на озере Тайное
15:00–16:00 — прибытие на мыс Слепиковского
17:00 — отправление обратно в город
19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на внедорожниках Mitsubishi Delica, Nissan Safari, Toyota Land Cruiser
- В стоимость входит обед в ланч-боксе и туристическое снаряжение: столы, стулья, шатёр, мангал и т. д.
- Дополнительно при желании оплачивается полноценное питание (уха, морепродукты, рыба или другие блюда местной кухни) — 1000 руб. /чел.
- Продолжительность поездки от 8 до 11 часов в зависимости от физподготовки и скорости прохождения маршрута группой, а также от погодных условий
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за наш прекрасный день жизни на острове Сахалин!!!