Отправляемся на западный берег Сахалина: здесь находится 3-й по численности населения город острова — Холмск. Прогуляемся и найдём его главную достопримечательность — столетний японский Чёртов мост. Второй «нехороший» мост Сахалина, Ведьмин, тоже посетим. А затем поедем на два природных объекта — Тайное озеро и мыс Слепиковского с невероятными пейзажами и маяком.

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Описание

Какие места мы посетим

🌀 Холмск — город, который после Русско-японской войны принадлежал Японии, но был возвращён в 1945 г.

🌀 Чёртов мост — это японский инженерный шедевр возрастом 100 лет и самый высокий мост Сахалина, находится под защитой ЮНЕСКО. Его высота около 40 м, длина — 125 м, ширина — почти 9 м. Но не размеры впечатляют, а конструкция моста.

🌀 Ведьмин мост — пройдя по туннелю длиной 800 м, мы окажемся у ещё одного примера инженерного искусства Японии. Вы узнаете, почему эти мосты получили такие названия.

🌀 Озеро Тайное — искусственно созданный водоём с живописными холмистыми берегами.

🌀 Мыс Слепиковского — уникальный природный комплекс с флорой и фауной, которая встречается только здесь. Вы насладитесь пейзажами и атмосферным маяком 1934 года, а гид расскажет подробнее о всех местах.

Наша программа

08:00 — выезд из Южно-Сахалинска

10:00 — экскурсия по городу Холмск

11:30 — прибытие на станцию Николайчук. Пешая прогулка до Чёртова и Ведьминого моста (около часа в одну сторону).

13:30–14:30 — обед на озере Тайное

15:00–16:00 — прибытие на мыс Слепиковского

17:00 — отправление обратно в город

19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали