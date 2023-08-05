Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты

Побывать в живописных местах Сахалина и оценить старинные инженерные сооружения

4.7
3 отзыва
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Отправляемся на западный берег Сахалина: здесь находится 3-й по численности населения город острова — Холмск. Прогуляемся и найдём его главную достопримечательность — столетний японский Чёртов мост. Второй «нехороший» мост Сахалина, Ведьмин, тоже посетим.

А затем поедем на два природных объекта — Тайное озеро и мыс Слепиковского с невероятными пейзажами и маяком.
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Путешествие к мысу Слепиковского + Чёртов и Ведьмин мосты
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Какие места мы посетим

🌀 Холмск — город, который после Русско-японской войны принадлежал Японии, но был возвращён в 1945 г.

🌀 Чёртов мост — это японский инженерный шедевр возрастом 100 лет и самый высокий мост Сахалина, находится под защитой ЮНЕСКО. Его высота около 40 м, длина — 125 м, ширина — почти 9 м. Но не размеры впечатляют, а конструкция моста.

🌀 Ведьмин мост — пройдя по туннелю длиной 800 м, мы окажемся у ещё одного примера инженерного искусства Японии. Вы узнаете, почему эти мосты получили такие названия.

🌀 Озеро Тайное — искусственно созданный водоём с живописными холмистыми берегами.

🌀 Мыс Слепиковского — уникальный природный комплекс с флорой и фауной, которая встречается только здесь. Вы насладитесь пейзажами и атмосферным маяком 1934 года, а гид расскажет подробнее о всех местах.

Наша программа

08:00 — выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — экскурсия по городу Холмск
11:30 — прибытие на станцию Николайчук. Пешая прогулка до Чёртова и Ведьминого моста (около часа в одну сторону).
13:30–14:30 — обед на озере Тайное
15:00–16:00 — прибытие на мыс Слепиковского
17:00 — отправление обратно в город
19:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на внедорожниках Mitsubishi Delica, Nissan Safari, Toyota Land Cruiser
  • В стоимость входит обед в ланч-боксе и туристическое снаряжение: столы, стулья, шатёр, мангал и т. д.
  • Дополнительно при желании оплачивается полноценное питание (уха, морепродукты, рыба или другие блюда местной кухни) — 1000 руб. /чел.
  • Продолжительность поездки от 8 до 11 часов в зависимости от физподготовки и скорости прохождения маршрута группой, а также от погодных условий

ежедневно в 08:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Оксана
5 авг 2023
Экскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человек место». Нам очень повезло, что у руля нашего маршрута были Андрей и Елена, которые задали ритм, настроение и выдавали фонарики. А какой был обед- это отдельный тост!
Спасибо за наш прекрасный день жизни на острове Сахалин!!!
Экскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человекЭкскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человекЭкскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человекЭкскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человекЭкскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человекЭкскурсия в Холмск очень понравилась, но не зря есть выражение «не место красит человека, а человек
А
3 авг 2023
Отлично организован тур. Даже если с погодой не повезёт смело бронируйте. Пикник с уровнем блюд как в ресторане на берегу моря полностью окупит всё! Огромное спасибо команде, водителю Андрею и повару! Тур гибко подстроили под все наши пожелания. Рекомендую!
Е
29 июля 2023
Экскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначно да. Отличные виды, прекрасно организованный обед у мыса Слепиковского, еды много и она вкусно приготовлена. Из минусов в машине не было кондиционера, в день экскурсии было достаточно жарко, и кондиционера не хватало. Организаторам настоятельно рекомендую дополнить продолжительную экскурсию рассказом о достопримечательностях.
Экскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначноЭкскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначноЭкскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначноЭкскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначноЭкскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначноЭкскурсия была интересной и активной, для тех кто любит много ходить и не боится высоты однозначно

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