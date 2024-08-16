Мы преодолеем более 500 км по восточному побережью, чтобы за 1 день посетить самые популярные достопримечательности. Вы изучите руины синтоистского храма и высеченные на камнях японские иероглифы, полюбуетесь водопадами и порогами и поищите сахалинит в бухте Тихой. А мы расскажем вам историю острова времён первооткрывателей, японского периода и послевоенных лет.

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Описание экскурсии

Руины синтоистского храма. Храмовый комплекс Сиритору Дзиндзя был основан в 1925 году. До наших дней сохранились фундаменты-основания главного зала, церемониального помещения и зала для подношений. Неподалёку в лесу установлены поминальные камни с высеченными на них японскими иероглифами.

Клоковский водопад. Второй по высоте и первый по красоте водопад на острове. Вода набирает разгон с высокой скалы, скрытой за густыми ветвями деревьев, омывает три ступени и формируется в единый широкий поток.

Бухта Тихая. К её берегам практически никогда не подходят большие волны. Основную часть бухты образуют вулканические скалы, на которых растут морской шиповник, брусника, курильский бамбук, аралия. А на берегу, особенно после штормов, можно найти янтарь тёмного цвета — сахалинит.

Арка (ворота) тории. Мраморные церемониальные ворота, в прошлом предваряющие вход в синтоистский храм — ещё одно историческое сооружения японского периода. Величественно стоят на сопке, с которой открывается вид на морские просторы.

Быковские пороги. Водные каскады бурной горной реки, переходящие в водопад, завораживают своим видом. На берегах можно найти окаменевшие останки доисторической фауны — аммониты.

Также вас ждёт полноценный обед в кафе и посещение краеведческого музея города Макарова.

Организационные детали