Увидеть природные жемчужины Сахалина и памятники архитектуры японского периода в мини-группе
Мы преодолеем более 500 км по восточному побережью, чтобы за 1 день посетить самые популярные достопримечательности.
Вы изучите руины синтоистского храма и высеченные на камнях японские иероглифы, полюбуетесь водопадами и порогами и поищите сахалинит в бухте Тихой. А мы расскажем вам историю острова времён первооткрывателей, японского периода и послевоенных лет.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Руины синтоистского храма. Храмовый комплекс Сиритору Дзиндзя был основан в 1925 году. До наших дней сохранились фундаменты-основания главного зала, церемониального помещения и зала для подношений. Неподалёку в лесу установлены поминальные камни с высеченными на них японскими иероглифами.
Клоковский водопад. Второй по высоте и первый по красоте водопад на острове. Вода набирает разгон с высокой скалы, скрытой за густыми ветвями деревьев, омывает три ступени и формируется в единый широкий поток.
Бухта Тихая. К её берегам практически никогда не подходят большие волны. Основную часть бухты образуют вулканические скалы, на которых растут морской шиповник, брусника, курильский бамбук, аралия. А на берегу, особенно после штормов, можно найти янтарь тёмного цвета — сахалинит.
Арка (ворота) тории. Мраморные церемониальные ворота, в прошлом предваряющие вход в синтоистский храм — ещё одно историческое сооружения японского периода. Величественно стоят на сопке, с которой открывается вид на морские просторы.
Быковские пороги. Водные каскады бурной горной реки, переходящие в водопад, завораживают своим видом. На берегах можно найти окаменевшие останки доисторической фауны — аммониты.
Также вас ждёт полноценный обед в кафе и посещение краеведческого музея города Макарова.
Организационные детали
Программа подходит взрослым и детям с 7 лет и не требует физической подготовки
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Hilux. Время в пути до первой локации — 2,5 ч
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, обед в кафе
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Сахалине
Здравствуйте! Всю жизнь проживаю на Сахалине, занимаюсь путешествиями, интересуюсь историей родного края. С командой таких же увлечённых товарищей провожу эксклюзивные увлекательные экскурсии.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анна
16 авг 2024
Прекрасно организованная, чрезвычайно (!) комфортная поездка по самому красивому побережью! Ехали и наслаждались видами, останавливались в самых интересных и красивых местах, вкусно обедали. Программа составлена идеально: поездка-небольшая физическая нагрузка (прогулка читать дальше
по бухте и подъем на мыс)-посещение музея и достаточное количество санитарных остановок между переездами. Алексей - хороший гид и прекрасный рассказчик, ответственный и надежный человек. Это была одна из самых запоминающихся авторских экскурсий! Фото, к сожалению, не передают реальной красоты и зрелищности водопада и порогов.