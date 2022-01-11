Восточное побережье Сахалина припрятало для вас самые мощные, красивые и уединенные природные сокровища острова. Именно к ним мы отправимся! Вы побываете у остатков старинного японского храма, заглянете на крабовый рынок и отдохнете у Клоковского водопада. А в Тихой бухте, любуясь отвесными скалами, водопадами и кекурами, проникнете в саму суть Сахалина.

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Что вас ожидает

Японские тории и рыбацкие поселки

Вдоль восточного побережья мы доберемся до приморского поселка Стародубское — здесь вы попробуете себя в роли искателей янтаря, а после отправитесь в Взморье с его знаменитым крабовым рынком. Перед тем, как взять курс к бухте Тихая, мы заедем на тории — сохранившиеся ворота японского храма, о символике и истории которых вы услышите.

Бухта Тихая и хребет Жданко: на краю света

По дороге в бухту Тихая вы увидите великолепный хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм. Вы послушаете птичьи базары, отдохнете у моря и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.

Поход к Клоковскому водопаду или подъем на пик Смелый

В зависимости от ваших пожеланий, мы либо поедем к самому высокому водопаду Сахалина, либо совершим подъем по щекочущей нервы тропе на пик Смелый и увидим скрытое побережье бухты Тихой с высоты птичьего полета. Вы сделаете потрясающие кадры у Клоковского, а на обратном пути мы заедем на рынок, где вы сможете прикупить морские деликатесы.

Организационные детали