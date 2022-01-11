Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Японские тории и рыбацкие поселки
Вдоль восточного побережья мы доберемся до приморского поселка Стародубское — здесь вы попробуете себя в роли искателей янтаря, а после отправитесь в Взморье с его знаменитым крабовым рынком. Перед тем, как взять курс к бухте Тихая, мы заедем на тории — сохранившиеся ворота японского храма, о символике и истории которых вы услышите.
Бухта Тихая и хребет Жданко: на краю света
По дороге в бухту Тихая вы увидите великолепный хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм. Вы послушаете птичьи базары, отдохнете у моря и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.
Поход к Клоковскому водопаду или подъем на пик Смелый
В зависимости от ваших пожеланий, мы либо поедем к самому высокому водопаду Сахалина, либо совершим подъем по щекочущей нервы тропе на пик Смелый и увидим скрытое побережье бухты Тихой с высоты птичьего полета. Вы сделаете потрясающие кадры у Клоковского, а на обратном пути мы заедем на рынок, где вы сможете прикупить морские деликатесы.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии. Поездка несложная, при желании и в зависимости от вашей физической подготовки мы сможем показать показать места, куда не водят туристов!
С собой стоит взять перекус на день, крем от загара, куртку/штаны от ветра и дождя, обувь с хорошим протектором
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Во Взморье можно будет приобрести краба и устроить пикник на берегу моря — рассчитывайте на дополнительные расходы в этом случае
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Славы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Светлана — ваша команда гидов в Сахалине
Провели 46 экскурсий для 17 туристов
Я живу на Сахалине уже 13 лет, половину из них я путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 7 лет, альпинизмом 5 лет. Жданко я прошла вдоль и насквозь множество раз, даже участвовала в открытии новых альпинистских маршрутов вместе с Денисом Урубко. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!
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Светлана
11 янв 2022
Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой, и она очень быстро все переиграла. Показала места, в которые мы бы сами никогда не добрались. Помогла в целом с организацией поездки и другими экскурсиями. В общем, это было то путешествие, в котором не пришлось ни о чем думать)) спасибо!
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