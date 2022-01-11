Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад

Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей

5
1 отзыв
Восточное побережье Сахалина припрятало для вас самые мощные, красивые и уединенные природные сокровища острова.

Именно к ним мы отправимся! Вы побываете у остатков старинного японского храма, заглянете на крабовый рынок и отдохнете у Клоковского водопада. А в Тихой бухте, любуясь отвесными скалами, водопадами и кекурами, проникнете в саму суть Сахалина.
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
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Что вас ожидает

Японские тории и рыбацкие поселки

Вдоль восточного побережья мы доберемся до приморского поселка Стародубское — здесь вы попробуете себя в роли искателей янтаря, а после отправитесь в Взморье с его знаменитым крабовым рынком. Перед тем, как взять курс к бухте Тихая, мы заедем на тории — сохранившиеся ворота японского храма, о символике и истории которых вы услышите.

Бухта Тихая и хребет Жданко: на краю света

По дороге в бухту Тихая вы увидите великолепный хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм. Вы послушаете птичьи базары, отдохнете у моря и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.

Поход к Клоковскому водопаду или подъем на пик Смелый

В зависимости от ваших пожеланий, мы либо поедем к самому высокому водопаду Сахалина, либо совершим подъем по щекочущей нервы тропе на пик Смелый и увидим скрытое побережье бухты Тихой с высоты птичьего полета. Вы сделаете потрясающие кадры у Клоковского, а на обратном пути мы заедем на рынок, где вы сможете прикупить морские деликатесы.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии. Поездка несложная, при желании и в зависимости от вашей физической подготовки мы сможем показать показать места, куда не водят туристов!
  • С собой стоит взять перекус на день, крем от загара, куртку/штаны от ветра и дождя, обувь с хорошим протектором
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Во Взморье можно будет приобрести краба и устроить пикник на берегу моря — рассчитывайте на дополнительные расходы в этом случае

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Славы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 янв 2022
Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой, и она очень быстро все переиграла. Показала места, в которые мы бы сами никогда не добрались. Помогла в целом с организацией поездки и другими экскурсиями.
В общем, это было то путешествие, в котором не пришлось ни о чем думать)) спасибо!
Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой,Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой,Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой,Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой,Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой,Светлана потрясающий гид! Очень интересный, интеллигентный рассказчик. В назначенный день экскурсии нам не повезло с погодой,

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