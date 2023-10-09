Отыскать осколки периода Карафуто и взглянуть на японскую культуру глазами русских островитян
В течение 40 лет юг Сахалина носил звучное имя Карафуто — но что, кроме названия, оставил после себя японский период в жизни острова? Мы проедем по сохранившимся японским объектам Южно-Сахалинска, поговорим о религии синто и буддизме, представим быт японцев начала 20 века. А главное — попробуем разобраться, как японское прошлое влияет на культуру острова сегодня.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Переносимся на 100 лет назад — и перед нами уже не Южно-Сахалинск, а японский город Тойохара. Выясним, как японцы осваивали южную часть острова, каким был Карафуто с 1905 по 1945 год. И конечно, посмотрим на сохранившиеся японские постройки:
- мосты, некоторые из которых ещё функционируют
- руины храма Гококу дзиндзя, прославлявшего японских воинов
- сокровищницу синтоистского храма Карафуто дзиндзя
- японский военный госпиталь
- бывшее здание мэрии города Тойохара
- здание Хоккайдо такусеку банка (ныне Художественный музей)
- старейшее здание в городе, принадлежавшее руководителю охранных войск губернаторства Карафуто
- остатки бумагоделательного завода
- и конечно, визитная карточка Южно-Сахалинска — здание краеведческого музея
А ещё подробно поговорим:
- о религии синто, буддизме и их влиянии на японскую культуру
- о том, чем вдохновлялись японские архитекторы при строительстве зданий в Тойохаре и почему они так сильно отличаются от «классических» японских построек
- где начиналась и заканчивалась Тойохара и чем она отличалась от современного Южно-Сахалинска
- как была устроена жизнь в Тойохаре и сколько в городе проживало людей
Организационные детали
- Передвигаться будем, что символично, на праворульной японской машине
- В конце экскурсии можем доставить вас в один из японских ресторанов Южно-Сахалинска на ваш выбор (коротко расскажем о каждом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сахалине
Провели экскурсии для 300 туристов
Меня зовут Андрей Кафкан, и я представляю команду сахалинских профессиональных экскурсоводов. Мы познакомим вас со столицей островного края, и, поверьте, Южно-Сахалинск вас удивит! Коренные жители, мы проведем вас по сакральным местам острова, и вы познакомитесь с традициями, легендами и верованиями народов Сахалина! Ну а ваши эмоции и впечатления от жизни острова — это частичка нашего труда и любви к родному региону. Ждем вас в гости!
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