Андрей — ваша команда гидов в Сахалине

Провели экскурсии для 300 туристов

Меня зовут Андрей Кафкан, и я представляю команду сахалинских профессиональных экскурсоводов. Мы познакомим вас со столицей островного края, и, поверьте, Южно-Сахалинск вас удивит! Коренные жители, мы проведем вас по сакральным местам острова, и вы познакомитесь с традициями, легендами и верованиями народов Сахалина! Ну а ваши эмоции и впечатления от жизни острова — это частичка нашего труда и любви к родному региону. Ждем вас в гости!

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