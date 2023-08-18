Мы помчимся за 130 км от Южно-Сахалинска к краю земли, где гуляют ветры и морские волны, греют бока тюлени и кричат бакланы. Вы увидите неприступную гору, похожую на выпечку, и каменные арки, растущие из воды. Узнаете, кто такие айны и откуда берутся кекуры. Дикая природа Сахалина запомнится вам не только уникальными названиями, но и видами, которые больше не встретишь нигде.

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Описание

Что вас ожидает

Мыс Виндис

Не зря его название переводится как «скверное жилище» — плоская вершина мыса не была уютным домом для древних айнов, зато его отвесные берега хорошо защищали от незваных чужаков. Мыс увенчан похожей на кекс горой Коврижка. Вы сможете подняться на Коврижку и послушаете истории об этом необычном месте.

Мыс Кузнецова на полуострове Крильон

Название мыс получил в честь капитана первого отряда, приплывшего на Дальний Восток для охраны российских границ. Здесь мы увидим круглогодичное лежбище сивучей и нерп, а также большие колонии морских птиц — бакланов, чаек, кайр. С южной стороны мыса из воды поднимаются две живописные арки и несколько кекуров — столбовидных скал.

Жители мыса

На мысе мы увидим местную знаменитость — медведицу Машку. Вы сможете зайти к ней в гости и угостить вкусностями. В портовом городе Невельск, куда мы заглянем для променада по набережной, мы, по вашему желанию, сможем отправиться на морскую прогулку к излюбленному месту отдыха ушастых тюленей сивучей.

План поездки

07:00 — Выезд из Южно-Сахалинска

10:00 — Прибытие на мыс Виндис, гора Коврижка

12:00 — Прибытие на мыс Кузнецова

14:00 — Обед

15:00 — Отъезд с мыса

18:30 — Прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали