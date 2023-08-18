На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка

Узнать, что такое скверное жилище айнов, скалы-кекуры и тюлений отдых

5
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Мы помчимся за 130 км от Южно-Сахалинска к краю земли, где гуляют ветры и морские волны, греют бока тюлени и кричат бакланы. Вы увидите неприступную гору, похожую на выпечку, и каменные арки, растущие из воды. Узнаете, кто такие айны и откуда берутся кекуры.

Дикая природа Сахалина запомнится вам не только уникальными названиями, но и видами, которые больше не встретишь нигде.
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
На джипе к мысам Сахалина и горе Коврижка
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Описание

Что вас ожидает

Мыс Виндис

Не зря его название переводится как «скверное жилище» — плоская вершина мыса не была уютным домом для древних айнов, зато его отвесные берега хорошо защищали от незваных чужаков. Мыс увенчан похожей на кекс горой Коврижка. Вы сможете подняться на Коврижку и послушаете истории об этом необычном месте.

Мыс Кузнецова на полуострове Крильон

Название мыс получил в честь капитана первого отряда, приплывшего на Дальний Восток для охраны российских границ. Здесь мы увидим круглогодичное лежбище сивучей и нерп, а также большие колонии морских птиц — бакланов, чаек, кайр. С южной стороны мыса из воды поднимаются две живописные арки и несколько кекуров — столбовидных скал.

Жители мыса

На мысе мы увидим местную знаменитость — медведицу Машку. Вы сможете зайти к ней в гости и угостить вкусностями. В портовом городе Невельск, куда мы заглянем для променада по набережной, мы, по вашему желанию, сможем отправиться на морскую прогулку к излюбленному месту отдыха ушастых тюленей сивучей.

План поездки

07:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — Прибытие на мыс Виндис, гора Коврижка
12:00 — Прибытие на мыс Кузнецова
14:00 — Обед
15:00 — Отъезд с мыса
18:30 — Прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Необходимые вам вещи: ветронепродуваемая одежда, головной убор и солнцезащитные очки. Обязательно — треккинговые ботинки! Крем от загара и средство от москитов. Купальник по желанию.
    Дополнительные расходы (по желанию) — посещение медведицы Машки и корм для неё

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
18 авг 2023
Одна из самых классных экскурсий по Сахалину. Из-за погодных условий маршрут был изменен, и мы ни капельки не жалеем об этом. Рекомендуем.

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Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Гора Коврижка
Популярные места
Мыс Кузнецова
Природа

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