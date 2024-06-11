На катамаране за устрицами: в мини-группе из Южно-Сахалинска (всё включено)

Отправиться на озеро Буссе, научиться собирать устриц и отведать на природе местные деликатесы
Приглашаем в настоящее приключение по-сахалински! Мы выдадим вам спасательные жилеты, резиновые сапоги и садки для сбора устриц. Проведём инструктаж и вместе отправимся на катамаране за деликатесами. Чаще всего гости находят устриц, но иногда встречаются рапаны, трубачи и морские ежи. На берегу повар приготовит вам обед: суп хемультан, устрицы с лимоном и запечённые устрицы с сыром.
На катамаране за устрицами: в мини-группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
На катамаране за устрицами: в мини-группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
На катамаране за устрицами: в мини-группе из Южно-Сахалинска (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

08:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — Прибытие на озеро Буссе
10:30 — Отправление с гидом за устрицами на катамаране
13:00 — Туристический обед
15:00 — Выезд в обратном направлении
17:00 — Возвращение в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Hiace, снаряжение, спасательные жилеты и сапоги, прогулка на катамаране, обед.
  • При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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