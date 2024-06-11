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Приглашаем в настоящее приключение по-сахалински! Мы выдадим вам спасательные жилеты, резиновые сапоги и садки для сбора устриц. Проведём инструктаж и вместе отправимся на катамаране за деликатесами. Чаще всего гости находят устриц, но иногда встречаются рапаны, трубачи и морские ежи. На берегу повар приготовит вам обед: суп хемультан, устрицы с лимоном и запечённые устрицы с сыром.