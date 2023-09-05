Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
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Описание
Что вас ожидает
📍 Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы.
📍 В нескольких километрах от поселка располагаются голубые озёра Новиковского угольного разреза. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым.
📍 С мыса Евстафия открывается потрясающая панорама. Кажется, будто смотришь на остров со стороны и летишь одновременно! Вы насладитесь тишиной, пообедаете и почувствуете мощь местной природы.
Программа с таймингом
08:00 — сбор путешественников
09:00 — остановка В Пригородном (завод СПГ)
10:00 — прибытие в село Новиково
11:00 — экскурсия с гидом по Голубым озёрам, перекус
12:30 — экскурсия с гидом по мысу Евстафия, личное время
13:30 — обед в ланч-боксе: салаты, рыба, чай и т. д.
16:30 — отъезд с мыса Евстафия
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пожалуйста, возьмите с собой:
- Непродуваемую одежду
- Треккинговые ботинки
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Крем от загара
- Средство от москитов
- Купальник (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Могу сказать, что гиды (у нас их было двое - один туда и один обратно) делали все возможное, чтобы эта дорога была безопасной для пассажиров. Огромное им спасибо за это. Единственный минус был - у нас на пути туда был скорее не гид, а водитель, поэтому основную информацию мы получили только на обратном пути.
Вывод: это место красивое, но, наверное, оно не стоит тех усилий, которые вам придется приложить, чтобы туда добраться… Если только вы не хотите повысить уровень адреналина в крови. .