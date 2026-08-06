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Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров

Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морским воздухом и увидите потрясающий каменный ландшафт. Побываете на голубых озёрах и поймёте, почему зимой они замерзают позже остальных.
4.9
10 отзывов
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров

Описание экскурсии

📍 Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы.

📍 В нескольких километрах от поселка располагаются голубые озёра Новиковского угольного разреза. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым.

📍 С мыса Евстафия открывается потрясающая панорама. Кажется, будто смотришь на остров со стороны и летишь одновременно! Вы насладитесь тишиной, пообедаете и почувствуете мощь местной природы.

Программа с таймингом

08:00 — сбор путешественников
09:00 — остановка В Пригородном (завод СПГ)
10:00 — прибытие в село Новиково
11:00 — экскурсия с гидом по Голубым озёрам
12:30 — экскурсия с гидом по мысу Евстафия, личное время
13:30 — перекус, рыба, чай и т. д.
16:30 — отъезд с мыса Евстафия
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пожалуйста, возьмите с собой:

  • Непродуваемую одежду
  • Треккинговые ботинки
  • Головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Крем от загара
  • Средство от москитов
  • Купальник (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 611 туристов
Приветствую! Живу на Сахалине 38 лет, половину из них посвящено путешествиям и изучению острова. Джиппингом и туризмом занимаюсь 18 лет. Вместе с коллегами — такими же опытными гидами — откроем для вас красивейшие места Сахалина!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас местной кухней! нам все очень понравилось! мыc Евстафия — невероятное место, ради которого можно терпеть любые неудобства и долгую дорогу. оно того стоит! кто не был здесь, тот не видел жемчужину Сахалина на чёрном вулканическом песке!
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас
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Марина
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство погодных условий стало шармом этого места. Вулканический песок, живность, полевые растения, выброшенные на сушу ракушки после прибоя - это все было у нас.
Безумно все понравилось, но добираться очень тяжело, только усидчивым и любителям экстрима она по душе.
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство+1
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство
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Белова
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми и увлекательными, что время пролетело незаметно. Чувствовалось, что гид влюблен в Сахалин. Однозначно рекомендую и место, и гида – для тех, кто хочет не просто посмотреть, а прочувствовать Сахалин.
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми
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Н
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей, конечно, сложная, но огромное спасибо нашему гиду Артёму, который комфортно довез нас до места и по дороге рассказал много нового и интересного про остров. Спасибо большое за такую впечатляющую поездку!!! ☺️
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей,
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей,
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей,
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей,
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей,
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Ю
Огромное спасибо гиду Егору, отлично провели время, насладились видами и узнали немного историю Сахалина. Один из немногих гидов с кем действительно интересно и познавательно. 👍рекомендуем от души 👍👍👍👍👍
Огромное спасибо гиду Егору, отлично провели время, насладились видами и узнали немного историю Сахалина. Один из
Огромное спасибо гиду Егору, отлично провели время, насладились видами и узнали немного историю Сахалина. Один из
Огромное спасибо гиду Егору, отлично провели время, насладились видами и узнали немного историю Сахалина. Один из
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Н
Это было просто фантастически! Мы в полном восторге! Локации потрясающей красоты, тур удобный, перекус вкуснейший, гид мега-отличный и коммуникабельный человек!! Спасибо за неповторимую поездку!!!!
Это было просто фантастически! Мы в полном восторге! Локации потрясающей красоты, тур удобный, перекус вкуснейший, гид
Это было просто фантастически! Мы в полном восторге! Локации потрясающей красоты, тур удобный, перекус вкуснейший, гид
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