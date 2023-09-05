Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров

Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой

4
1 отзыв
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На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морским воздухом и увидите потрясающий каменный ландшафт. Побываете на голубых озёрах и поймёте, почему зимой они замерзают позже остальных.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы.

📍 В нескольких километрах от поселка располагаются голубые озёра Новиковского угольного разреза. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым.

📍 С мыса Евстафия открывается потрясающая панорама. Кажется, будто смотришь на остров со стороны и летишь одновременно! Вы насладитесь тишиной, пообедаете и почувствуете мощь местной природы.

Программа с таймингом

08:00 — сбор путешественников
09:00 — остановка В Пригородном (завод СПГ)
10:00 — прибытие в село Новиково
11:00 — экскурсия с гидом по Голубым озёрам, перекус
12:30 — экскурсия с гидом по мысу Евстафия, личное время
13:30 — обед в ланч-боксе: салаты, рыба, чай и т. д.
16:30 — отъезд с мыса Евстафия
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пожалуйста, возьмите с собой:

  • Непродуваемую одежду
  • Треккинговые ботинки
  • Головной убор
  • Солнцезащитные очки
  • Крем от загара
  • Средство от москитов
  • Купальник (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Е
5 сен 2023
Очень не однозначный маршрут. Само место - мыс Евстафия: безусловно, красиво (несмотря на сильные ветра, которые там всегда дуют, как нам сказали) и пасмурную погоду. Но: 1) на все про все у вас уйдет около получаса (залезть на сам мыс, сделать фото и быстро сбежать вниз); пустынное и дикое место - безусловно, со своим очарованием; 2) ДОРОГА (3 с половиной часа в один конец!) на этот мыс - это что-то нереальное… Конечно, наши гиды на подготовленных внедорожниках этот путь преодолевают… И мы никогда в жизни подобных впечатлений не испытывали… В общем, это тоже часть программы для туристов, наверное. После разломов в земной коре, которые испытанные внедорожники преодолевали, царапая брюшком, часть пути, представляющая собой чередование луж в размер колеса, длиной 6-7 метров и бугорков суши 1-3 метра (эдакие американские горки), показались нам просто нормальной дорогой… (Людям с плохим вестибулярным аппаратом рекомендуется выпить таблетку от укачивания!)
Могу сказать, что гиды (у нас их было двое - один туда и один обратно) делали все возможное, чтобы эта дорога была безопасной для пассажиров. Огромное им спасибо за это. Единственный минус был - у нас на пути туда был скорее не гид, а водитель, поэтому основную информацию мы получили только на обратном пути.
Вывод: это место красивое, но, наверное, оно не стоит тех усилий, которые вам придется приложить, чтобы туда добраться… Если только вы не хотите повысить уровень адреналина в крови. .
Очень не однозначный маршрут. Само место - мыс Евстафия: безусловно, красиво (несмотря на сильные ветра, которые

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На машине
Можно с детьми
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