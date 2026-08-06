Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морским воздухом и увидите потрясающий каменный ландшафт. Побываете на голубых озёрах и поймёте, почему зимой они замерзают позже остальных.
📍 Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы.
📍 В нескольких километрах от поселка располагаются голубые озёра Новиковского угольного разреза. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым.
📍 С мыса Евстафия открывается потрясающая панорама. Кажется, будто смотришь на остров со стороны и летишь одновременно! Вы насладитесь тишиной, пообедаете и почувствуете мощь местной природы.
Программа с таймингом
08:00 — сбор путешественников 09:00 — остановка В Пригородном (завод СПГ) 10:00 — прибытие в село Новиково 11:00 — экскурсия с гидом по Голубым озёрам 12:30 — экскурсия с гидом по мысу Евстафия, личное время 13:30 — перекус, рыба, чай и т. д. 16:30 — отъезд с мыса Евстафия 18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пожалуйста, возьмите с собой:
Непродуваемую одежду
Треккинговые ботинки
Головной убор
Солнцезащитные очки
Крем от загара
Средство от москитов
Купальник (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 611 туристов
Приветствую! Живу на Сахалине 38 лет, половину из них посвящено путешествиям и изучению острова. Джиппингом и туризмом занимаюсь 18 лет. Вместе с коллегами — такими же опытными гидами — откроем для вас красивейшие места Сахалина!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
общительный и отзывчивый Михаил позаботился о нашем комфорте, развлекал историями в дороге, помогал прохожим, угостил нас местной кухней! нам все очень понравилось! мыc Евстафия — невероятное место, ради которого можно терпеть любые неудобства и долгую дорогу. оно того стоит! кто не был здесь, тот не видел жемчужину Сахалина на чёрном вулканическом песке!
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Марина
Удивительной красоты экскурсия, природа смогла настолько влюбить в себя, что хотелось остаться там на подольше. Буйство погодных условий стало шармом этого места. Вулканический песок, живность, полевые растения, выброшенные на сушу ракушки после прибоя - это все было у нас. Безумно все понравилось, но добираться очень тяжело, только усидчивым и любителям экстрима она по душе.
+1
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Белова
Отдельное огромное спасибо нашему гиду Артему. Он сделал эту поездку по-настоящему особенной! Рассказы были такими живыми и увлекательными, что время пролетело незаметно. Чувствовалось, что гид влюблен в Сахалин. Однозначно рекомендую и место, и гида – для тех, кто хочет не просто посмотреть, а прочувствовать Сахалин.
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Н
Наталья
Отличная экскурсия. 👍 Очень красивые голубые озера. Потрясающей красоты мыс Евстафия. 😍 Дорога после обильных дождей, конечно, сложная, но огромное спасибо нашему гиду Артёму, который комфортно довез нас до места и по дороге рассказал много нового и интересного про остров. Спасибо большое за такую впечатляющую поездку!!! ☺️
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Ю
Юлия
Огромное спасибо гиду Егору, отлично провели время, насладились видами и узнали немного историю Сахалина. Один из немногих гидов с кем действительно интересно и познавательно. 👍рекомендуем от души 👍👍👍👍👍
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Н
Наталья
Это было просто фантастически! Мы в полном восторге! Локации потрясающей красоты, тур удобный, перекус вкуснейший, гид мега-отличный и коммуникабельный человек!! Спасибо за неповторимую поездку!!!!
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