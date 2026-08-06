На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морским воздухом и увидите потрясающий каменный ландшафт. Побываете на голубых озёрах и поймёте, почему зимой они замерзают позже остальных.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

📍 Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы.

📍 В нескольких километрах от поселка располагаются голубые озёра Новиковского угольного разреза. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым.

📍 С мыса Евстафия открывается потрясающая панорама. Кажется, будто смотришь на остров со стороны и летишь одновременно! Вы насладитесь тишиной, пообедаете и почувствуете мощь местной природы.

Программа с таймингом

08:00 — сбор путешественников

09:00 — остановка В Пригородном (завод СПГ)

10:00 — прибытие в село Новиково

11:00 — экскурсия с гидом по Голубым озёрам

12:30 — экскурсия с гидом по мысу Евстафия, личное время

13:30 — перекус, рыба, чай и т. д.

16:30 — отъезд с мыса Евстафия

18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

Поездка подходит взрослым и детям от 12 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пожалуйста, возьмите с собой: