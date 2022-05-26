Южно-Сахалинск вас удивит

Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии

Взгляните на Южно-Сахалинск поближе — его история не похожа на хроники других городов России. За 2 часа она сложится для вас в яркую понятную картину. Ее дополнят рассказы об архитектуре и современной жизни города, полезные советы по Сахалину.

Фоном станут знаковые памятники: от восточного музея-дворца до горы Большевик с завораживающими видами.
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Южно-Сахалинск вас удивит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Одна улица и главные достопримечательности

И в нашем далеком городе есть площадь Ленина — мы встретимся на ней и отправимся на прогулку по Коммунистическому проспекту. Вы увидите мэрии разных эпох и монументальное Правительство, сквер Памяти и нарядный театр им. Чехова. У памятника Невельскому узнаете об этом адмирале и исследователе. Кроме того, не пропустим один из соборов и пройдем по живописному парку им. Гагарина — здесь живы остатки японской культуры — и осмотрим площадь Славы. В завершение вы по желанию подниметесь по канатной дороге на гору Большевик, чтобы полюбоваться городом как на ладони.

Полтора века Южно-Сахалинска

Точки на карте нашего маршрута сохранили следы былых эпох города. Вы узнаете о зарождении небольшого каторжанского селения, о пребывании на южном Сахалине японского Губернаторства Карафуто, об освобождении острова. Откроете советские и современные страницы. Кроме того, мы с радостью сориентируем вас в городе, дадим подсказки местных и ответим на вопросы насчет путешествий по фантастическому Сахалину.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута 2-3 км
  • Подъем по канатной дороге СТК «Горный воздух» по желанию и оплачивается дополнительно (до верхней точки — 300 руб. с человека; до середины — 150 руб. с человека)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина у Фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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