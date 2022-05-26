Взгляните на Южно-Сахалинск поближе — его история не похожа на хроники других городов России. За 2 часа она сложится для вас в яркую понятную картину. Ее дополнят рассказы об архитектуре и современной жизни города, полезные советы по Сахалину. Фоном станут знаковые памятники: от восточного музея-дворца до горы Большевик с завораживающими видами.

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Что вас ожидает

Одна улица и главные достопримечательности

И в нашем далеком городе есть площадь Ленина — мы встретимся на ней и отправимся на прогулку по Коммунистическому проспекту. Вы увидите мэрии разных эпох и монументальное Правительство, сквер Памяти и нарядный театр им. Чехова. У памятника Невельскому узнаете об этом адмирале и исследователе. Кроме того, не пропустим один из соборов и пройдем по живописному парку им. Гагарина — здесь живы остатки японской культуры — и осмотрим площадь Славы. В завершение вы по желанию подниметесь по канатной дороге на гору Большевик, чтобы полюбоваться городом как на ладони.

Полтора века Южно-Сахалинска

Точки на карте нашего маршрута сохранили следы былых эпох города. Вы узнаете о зарождении небольшого каторжанского селения, о пребывании на южном Сахалине японского Губернаторства Карафуто, об освобождении острова. Откроете советские и современные страницы. Кроме того, мы с радостью сориентируем вас в городе, дадим подсказки местных и ответим на вопросы насчет путешествий по фантастическому Сахалину.

Организационные детали