И в нашем далеком городе есть площадь Ленина — мы встретимся на ней и отправимся на прогулку по Коммунистическому проспекту. Вы увидите мэрии разных эпох и монументальное Правительство, сквер Памяти и нарядный театр им. Чехова. У памятника Невельскому узнаете об этом адмирале и исследователе. Кроме того, не пропустим один из соборов и пройдем по живописному парку им. Гагарина — здесь живы остатки японской культуры — и осмотрим площадь Славы. В завершение вы по желанию подниметесь по канатной дороге на гору Большевик, чтобы полюбоваться городом как на ладони.
Точки на карте нашего маршрута сохранили следы былых эпох города. Вы узнаете о зарождении небольшого каторжанского селения, о пребывании на южном Сахалине японского Губернаторства Карафуто, об освобождении острова. Откроете советские и современные страницы. Кроме того, мы с радостью сориентируем вас в городе, дадим подсказки местных и ответим на вопросы насчет путешествий по фантастическому Сахалину.