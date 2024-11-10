Южная часть острова всегда считалась «краем земли».
Отвесные скалы, удивительные водопады, потрясающие пейзажи — дикая, пока ещё нетронутая природа этих мест просто завораживает.
Вы побываете на побережье Охотского моря, посетите маяк на мысе Крильон и увидите уникальную гору Коврижку. А ещё, возможно, понаблюдаете за нерпами и нерестом лосося.
Отвесные скалы, удивительные водопады, потрясающие пейзажи — дикая, пока ещё нетронутая природа этих мест просто завораживает.
Вы побываете на побережье Охотского моря, посетите маяк на мысе Крильон и увидите уникальную гору Коврижку. А ещё, возможно, понаблюдаете за нерпами и нерестом лосося.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00
Описание экскурсии
Мы поедем по самой красивой трассе Сахалина — Ловецкому перевалу, который ведёт к городу Невельску и далее через посёлок Шебунино. По пути нам встретятся интересные места:
- Японский мост прямо на южном выезде из Шебунино — аутентичное строение, сохранившееся до наших дней
- Мыс Виндис. В его оконечности расположена гора, по форме напоминающая кекс. За это она получила название Коврижка. Забраться на вершину можно исключительно с востока, однако последнее метры преодолеть не просто. Желающие могут подняться по специально закреплённому канату
- Мыс Кузнецова, где вы увидите табун полудиких лошадей и заброшенный японский маяк
- Мыс Крильон. И наконец, финальная цель приключения! На мысе сохранилась старая русская сигнальная пушка, работает метеостанция, расположены действующий маяк Тихоокеанского флота 1896 года постройки и войсковая часть. Мы исследуем старые катакомбы и орудия. В ясную погоду разглядим Японию — от Сахалина до Японии всего 43 км
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, обед и трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 80
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 27 туристов
Наша команда — опытные гиды-экскурсоводы, готовые показать вам красоту и мощь природы любимого острова. С нами интересно и надёжно!Задать вопрос
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Мыс Великан и мыс Птичий: путешествие в мини-группе
Красивейшее побережье Сахалина, скалистые арки, птичьи базары… и дух приключений
Начало: В Южно-Сахалинске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
8 000₽ за человека
13 часов
Групповая
до 25 чел.
Лучший выборМыс Крильон - джип-тур на край Земли
Впечатлиться дикой красотой Сахалина и пообедать на побережье, откуда видно Японию
Начало: Около жд вокзала в Южно-Сахалинске
9 ноя в 06:00
16 ноя в 06:00
14 500₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
Начало: В Южно-Сахалинске
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
27 200₽ за всё до 4 чел.