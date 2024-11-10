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Южная часть острова всегда считалась «краем земли».



Отвесные скалы, удивительные водопады, потрясающие пейзажи — дикая, пока ещё нетронутая природа этих мест просто завораживает.



Вы побываете на побережье Охотского моря, посетите маяк на мысе Крильон и увидите уникальную гору Коврижку. А ещё, возможно, понаблюдаете за нерпами и нерестом лосося.