Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми

Насладиться японской кухней, поймать краба и окунуться в новогоднюю сказку

Ворвёмся в Новый год мощно и весело: с танцами, сахалинскими деликатесами и фейерверками в шатрах на берегу моря.

Вас ждут покатушки с ветерком на снегоходах и в собачьих упряжках — вы сами сможете управлять ездовыми собаками, подлёдная рыбалка или ловля крабов и японское наследие в архитектуре, остатках храмов и железнодорожных тоннелях.

Познакомимся с культурой айнов в этнодеревне и примем участие в традиционных народных развлечениях, приготовим свежевыловленную рыбку прямо на льду и увидим причудливые ледопады в бухте Тихая.
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2023 первыми
Ближайшие даты:
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться при сохранении всей программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время прилётов рейсов Москва-Южно-Сахалинск, встречи под иные рейсы согласуются в индивидуальном порядке
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, к рейсам Южно-Сахалинск-Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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