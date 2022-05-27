Манящий Сахалин и таинственный Итуруп

Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска

За одну поездку вы исследуете заповедную природу островов и непростую историю Южно-Сахалинска, отразившуюся на его облике.

Вы погуляете по берегам Тихого океана и Охотского моря, рассмотрите гроты, заглянете в пещеры, пофантазируете о том, кого напоминают столбовидные скалы у мысов Птичий и Великан.

Вас ждёт дегустация дальневосточной кухни и морских деликатесов, купание в горячих источниках и завораживающие виды вулканов.
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Манящий Сахалин и таинственный Итуруп
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.

Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и с водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщено дополнительно
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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