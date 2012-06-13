Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы
Расслабитесь в термальных источниках у подножия вулкана и побываете в памятном для истории заливе Касатка. Едем туда, где встречаются море и океан, где спят вулканы и слышны только крики чаек и шелест волн.
июн
июн
июл
июл
июл
сен
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|93 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет. Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Экскурсии на Итурупе будут проходить на высокопроходимых джипах. При группе от 10 человек переезды запланированы на вахтовках.
Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.
Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
С собой вам понадобятся: лёгкий головной убор от солнца, кроссовки/вибрамы треккинговые непромокаемые (Gore-Tex) либо обработанные водоотталкивающим средством, сменная пара обуви, удобные спортивные сандалии с жёсткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, брюки спортивные, удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки, особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть их поверх спортивных брюк. Они лёгкие и совсем не занимают места. Также нужны: удобная, лёгкая, ветро- и влагозащитная (!) куртка, свитер, флисовая кофта или подобная тёплая одежда, футболки с коротким и длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги, лёгкие х/б шорты/капри, футболки, купальный костюм, небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее), небольшой рюкзак на 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак, солнцезащитные очки, адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц, бутылка пластиковая для воды на маршруты, перчатки, телескопические палки для пеших переходов (по желанию), фото- или видеоаппаратура, средства от комаров и клещей (по желанию).
Проживание. В Курильске в гостинице «Итуруп» в двухместных номерах с удобствами (3 ночи).
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с обеда первого дня по завтрак заключительного дня. В остальное время обеды и ужины за свой счёт в кафе. В Южно-Сахалинске средний чек в ресторанах — 800-900 руб., обеды могут быть дешевле в кафе или отелях с бизнес-ланчами ~ 400 руб.
Программа тура по дням
Перелёт в Курильск, вулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источники
Вы прилетите в Южно-Сахалинск, а оттуда совершите перелёт в Курильск, где разместитесь в гостинице и отправитесь на прогулку. (Важно: необходимо прилететь в Южно-Сахалинск накануне, чтобы не опоздать на самолёт в Курильск в день старта. Проживание и питание в этот день оплачиваются дополнительно).
Увидите вулкан Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. Посмотрите на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар, полюбуетесь двумя кипящими озёрами, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «Ванночками Баранского».
Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C. Пообедаем здесь же, в окружении вулканов, а после вернёмся в гостиницу, где поужинаем.
Белые скалы, дикий пляж, посещение термального комплекса
Утром отправимся гулять к Белым скалам — своеобразным хребтам из серо-белой пемзы, образовавших причудливые каньоны и расщелины. Их белый цвет красиво контрастирует с яркой зеленью. Прогуляемся до дикого пляжа, покрытого белым кварцевым и чёрным песком. Полюбуемся вулканами Сахалина и простором Тихого океана.
При желании во второй половине дня можно зайти в термальный комплекс «Жаркие воды». Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Залив Касатка
Сегодня весь день проведём на берегу океана. После завтрака едем на южную сторону острова, по пути посетим традиционное японское кладбище. В заливе Касатка вы осмотрите массив Чёртова скала, на котором сохранились остатки военных японских укреплений, а внутри скал — ходы и туннели и даже подземный госпиталь. Залив знаменит как место, откуда в 1941 году в Перл-Харбор стартовали японские самолёты. Но несмотря на печальную историю это место дарит спокойствие и безмятежность. Здесь на побережье мы и пообедаем, вы отдохнёте и насладитесь видами и запахом океана.
Курильский залив, перелёт в Южно-Сахалинск, отправление домой
Этот день начнём на берегу Курильского залива. Местные пляжи — застывшая вулканическая лава, стирающая границу между реальным и космическим — кажется, что это другая планета.
Затем — перелёт из Курильска в Южно-Сахалинск. Можно будет остаться в аэропорту и подождать свой рейс или уехать в отель, если до вылета ещё много времени. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы, отправляющиеся через день после окончания тура, чтобы иметь запас времени на случай задержки вылета. Питание и проживание в этот день оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
- Трансфер из/в гостиницу в Южно-Сахалинске
- Трансфер из/в аэропорт в Курильске
- Все групповые переезды по программе
- Проживание в 2-местных номерах в гостинице
- Питание
- Посещение горячих источников "Жаркие воды" и "Источники вулкана Баранского"
- Оформление погранпропуска на остров Итуруп
- Помощь во время подготовки к путешествию, в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Авиаперелёт Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (15 000 руб.)
- Доплата за одноместное размещение - 12 000 руб
- Расходы личного характера (питание вне программы, страховка, сувениры, дополнительные экскурсии и т. д.)