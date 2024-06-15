Трип с комфортом по лучшим природным местам Сахалина и Итурупа

Искупаться в вулканической воде, прогуляться по чёрному песку и увидеть встречу двух морей с катера
На Сахалин и Итуруп едут за эффектными кадрами неземных пейзажей, свежайшими морепродуктами, обновляющими термальными источниками и бескрайним Тихим океаном — всё это будет в нашем туре с комфортом.

Сделаем акцент на
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природных локациях: устроим пикники с местными деликатесами на побережье и у подножия вулкана, сварим яйца в бурлящей реке, найдём застывшую лаву и пробежимся по вулканическому песку. Насладимся морским бризом в энергетически сильном месте и почувствуем себя на другой планете. Есть вероятность встретить морских львов.

Трип с комфортом по лучшим природным местам Сахалина и Итурупа
Трип с комфортом по лучшим природным местам Сахалина и Итурупа
Трип с комфортом по лучшим природным местам Сахалина и Итурупа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. В 4-звёздочном отеле Paradise Resort Hotel в Южно-Сахалинске (есть SPA-комплекс) и комфортабельном отеле на острове Итуруп. Размещение 2-местное с удобствами в номере. Возможно 1-местное за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный ужин с местными деликатесами и три обеда. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. От 5 лет. Скидки до 50% (в зависимости от возраста и типа размещения).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сахалин

Встречаемся в аэропорту и отправляемся в отель. После длинного перелёта необходимо отдохнуть и восстановить силы. Соберёмся вечером за приветственным ужином с местными деликатесами. Обсудим план путешествия и познакомимся.

Желающие смогут расслабиться в спа-комплексе при отеле.

Добро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на Сахалин
2 день

Прогулка на катере и перелёт на Итуруп

После завтрака полюбуемся морскими просторами. С катера увидим место, где Охотское море встречается с Японским.

Далее вернёмся на сушу, пообедаем и отправимся в аэропорт на перелёт на остров Итуруп — самый крупный в Курильском архипелаге. Разместимся в отеле и отдохнём.

Прогулка на катере и перелёт на ИтурупПрогулка на катере и перелёт на ИтурупПрогулка на катере и перелёт на Итуруп
3 день

Вдоль побережья Итурупа на джипах

Сегодня начнём знакомиться с невероятной природой острова — проедем на джипах по побережью, увидим чёрные и белые скалы, прогуляемся по вулканическому песку, заглянем в бухту Парусная. Если повезёт, увидим отдыхающих морских львов. Пообедаем ухой на диком береге, наслаждаясь морской панорамой и бризом.

Вдоль побережья Итурупа на джипахВдоль побережья Итурупа на джипахВдоль побережья Итурупа на джипахВдоль побережья Итурупа на джипах
4 день

Поездка к вулкану с гастропикником и купанием в вулканической воде

Сегодня день будет не менее впечатляющим — отправимся к вулкану Баранского. Сварим яйца в реке с кипящей водой, устроим пикник с красной икрой и шампанским и насладимся необычными пейзажами. Кульминационный момент — обновление в купели с вулканической водой.

Поездка к вулкану с гастропикником и купанием в вулканической водеПоездка к вулкану с гастропикником и купанием в вулканической водеПоездка к вулкану с гастропикником и купанием в вулканической воде
5 день

Инопланетные пейзажи Итурупа

Посетим плато Янкито — подножие вулкана, где сохранилась застывшая лава. Увидим оранжевые скалы, уходящие в чистейшее бирюзово-голубое море. Здесь создаётся впечатление нахождения на другой планете. Остановимся в заливе Косатка и посмотрим на другую сторону Итурупа.

На обратном пути возможно заехать на горячие источники с термальной водой (по желанию).

Инопланетные пейзажи ИтурупаИнопланетные пейзажи ИтурупаИнопланетные пейзажи ИтурупаИнопланетные пейзажи Итурупа
6 день

Возвращение на Сахалин и обед на берегу Тихого океана

После завтрака вернёмся обратно на Сахалин. Заселимся в отель, отдохнём после дороги.

Если останутся силы и желание, посетим фотолокации — бухту Тихую и Янтарный пляж. Обед организуем на берегу Тихого океана, предварительно посетив рынок, где сможем приобрести свежайшие морепродукты.

Возвращение на Сахалин и обед на берегу Тихого океанаВозвращение на Сахалин и обед на берегу Тихого океанаВозвращение на Сахалин и обед на берегу Тихого океана
7 день

Место с особой энергетикой

Сегодня отправимся к скале Лягушка, где, по легендам и поверьям, сбываются желания. Это место считают чудом Сахалина. Полюбуемся пейзажами и постараемся прочувствовать особую энергетику места.

Место с особой энергетикойМесто с особой энергетикойМесто с особой энергетикой
8 день

Завершение путешествия

После завтрака проводим всех в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет209 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, приветственный ужин и три обеда
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение турлидером
  • Работа местных гидов
  • Посещение всех объектов по программе
  • Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно в ваш город
  • Перелёт внутри программы на остров Итуруп (Курильск) и обратно
  • 1-местное размещение (по желанию) - цена по запросу
  • Остальное питание
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск, аэропорт, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа 8 днейВодные развлеченияПрирода и пейзажи

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