-

Проживание. В 4-звёздочном отеле Paradise Resort Hotel в Южно-Сахалинске (есть SPA-комплекс) и комфортабельном отеле на острове Итуруп. Размещение 2-местное с удобствами в номере. Возможно 1-местное за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный ужин с местными деликатесами и три обеда. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. От 5 лет. Скидки до 50% (в зависимости от возраста и типа размещения).