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Описание тура
Организационные детали
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Проживание. В 4-звёздочном отеле Paradise Resort Hotel в Южно-Сахалинске (есть SPA-комплекс) и комфортабельном отеле на острове Итуруп. Размещение 2-местное с удобствами в номере. Возможно 1-местное за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, приветственный ужин с местными деликатесами и три обеда. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Дети. От 5 лет. Скидки до 50% (в зависимости от возраста и типа размещения).
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сахалин
Встречаемся в аэропорту и отправляемся в отель. После длинного перелёта необходимо отдохнуть и восстановить силы. Соберёмся вечером за приветственным ужином с местными деликатесами. Обсудим план путешествия и познакомимся.
Желающие смогут расслабиться в спа-комплексе при отеле.
Прогулка на катере и перелёт на Итуруп
После завтрака полюбуемся морскими просторами. С катера увидим место, где Охотское море встречается с Японским.
Далее вернёмся на сушу, пообедаем и отправимся в аэропорт на перелёт на остров Итуруп — самый крупный в Курильском архипелаге. Разместимся в отеле и отдохнём.
Вдоль побережья Итурупа на джипах
Сегодня начнём знакомиться с невероятной природой острова — проедем на джипах по побережью, увидим чёрные и белые скалы, прогуляемся по вулканическому песку, заглянем в бухту Парусная. Если повезёт, увидим отдыхающих морских львов. Пообедаем ухой на диком береге, наслаждаясь морской панорамой и бризом.
Поездка к вулкану с гастропикником и купанием в вулканической воде
Сегодня день будет не менее впечатляющим — отправимся к вулкану Баранского. Сварим яйца в реке с кипящей водой, устроим пикник с красной икрой и шампанским и насладимся необычными пейзажами. Кульминационный момент — обновление в купели с вулканической водой.
Инопланетные пейзажи Итурупа
Посетим плато Янкито — подножие вулкана, где сохранилась застывшая лава. Увидим оранжевые скалы, уходящие в чистейшее бирюзово-голубое море. Здесь создаётся впечатление нахождения на другой планете. Остановимся в заливе Косатка и посмотрим на другую сторону Итурупа.
На обратном пути возможно заехать на горячие источники с термальной водой (по желанию).
Возвращение на Сахалин и обед на берегу Тихого океана
После завтрака вернёмся обратно на Сахалин. Заселимся в отель, отдохнём после дороги.
Если останутся силы и желание, посетим фотолокации — бухту Тихую и Янтарный пляж. Обед организуем на берегу Тихого океана, предварительно посетив рынок, где сможем приобрести свежайшие морепродукты.
Место с особой энергетикой
Сегодня отправимся к скале Лягушка, где, по легендам и поверьям, сбываются желания. Это место считают чудом Сахалина. Полюбуемся пейзажами и постараемся прочувствовать особую энергетику места.
Завершение путешествия
После завтрака проводим всех в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|209 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, приветственный ужин и три обеда
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение турлидером
- Работа местных гидов
- Посещение всех объектов по программе
- Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно в ваш город
- Перелёт внутри программы на остров Итуруп (Курильск) и обратно
- 1-местное размещение (по желанию) - цена по запросу
- Остальное питание