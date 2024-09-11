На Шикотане погуляем по мысам Край Света и Краб с действующим маяком, по живописной бухте Безымянная, а по бухте Дельфин прокатимся на морских
Описание тура
Организационные детали
Встреча группы в городе Южно-Сахалинск (UUS) около 09:00. Точное время сообщим позже.
Рекомендуем прибыть в Южно-Сахалинск накануне 1-го дня тура, переночевать в гостинице, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени. Билеты можно приобретать на любые удобные рейсы.
Предварительно встреча состоится в гостинице «Гагарин», позже сообщим точное название и адрес.
Важно! Разница местного времени с московским +8 часов, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Южно-Сахалинске, вылетать из Москвы нужно накануне днём. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.
Внимание! Дополнительно приобретаются билеты на теплоход. Билеты покупает организатор!
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.
Необходимое личное снаряжение:
головной убор от солнца;
спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням;
треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой;
сменная обувь;
полотенце;
солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц;
небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи;
удобная спортивная одежда для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
сменная одежда;
тёплая кофта или свитер;
ветро- и влагозащитная куртка;
купальный костюм;
средства от комаров и клещей;
х/б перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута);
шлёпанцы;
треккинговые палки (по желанию);
аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены;
налобный фонарик.
Особенности путешествия:
маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.
Проживание. В 2-местных номерах в гостиницах и 4-местных каютах на теплоходе. На Шикотане, в Малокурильске, в 2-местных номерах с удобствами в гостинице «Островой».
На Кунашире, в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман» в 2-местных номерах с частичными удобствами: в номере есть раковина и туалет, душ на этаже (общий на 6 номеров)
На теплоходе в 4-местных каютах.
Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, но это не всегда бывает возможно.
При размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола.
Питание. Включено 3-разовое питание. Исключения: 1-й и 10-й дни без питания, во 2-й день — только обед и ужин, в 5-й день — только завтрак и ужин.
Уровень сложности. Маршрут не имеет категории сложности, но необходимо быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Дети. Допускаются на маршрут с 7 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|144 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа сопровождающих
- Групповой трансфер от установленной гостиницы в Южно-Сахалинске до порта Корсаков и обратно
- Все переезды по программе
- Проживание
- Питание по программе
- Аренда лодок и каяков
- Оформление погранпропусков на острова Шикотан и Кунашир
- Оформление пропуска в Курильский заповедник
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Дополнительно приобретаются билеты на теплоход и внутренние перелёты (в зависимости от заезда). Билеты покупает организатор
- Для заездов с теплоходами стоимость доплаты за билеты - 13 300 руб. /чел
- Билет Корсаков - Малокурильское/Южно-Курильск - Корсаков, 4-местная каюта - 10 800 руб. /чел
- Билет на теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 2500 руб. /чел
- Для заездов с теплоходами и внутренним перелётом - с 10 октября - 15 400 руб. /чел
- Билет Корсаков - Малокурильское, 4-местная каюта - 5400 руб. /чел
- Билет Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта 2500 руб. /чел
- Авиабилеты Южно-Курильск - Южно-Сахалинск, 7500 руб. /чел
- Питание вне программы, в том числе на теплоходе
- Личные расходы (медицинская страховка, посещение термальных источников, одноместное размещение, сувениры и т. д.)
- Обратите внимание: в программе есть заезды на 8, 9 и 10 дней. Будьте внимательны при выборе дат путешествия
- Стоимость тура отличается в зависимости от дат заезда и продолжительности:
- 11.09-19.09 (9 дней) - 124 000 ₽
- 21.09-30.10 (10 дней) - 144 000 ₽
- 10.10-17.10 (8 дней) - 117 000 ₽