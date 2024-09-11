Вы увидите все главные места двух курильских островов.На Шикотане погуляем по мысам Край Света и Краб с действующим маяком, по живописной бухте Безымянная, а по бухте Дельфин прокатимся на морских

каяках. На Кунашире вас ждут инопланетные виды фумарольных полей вулкана Менделеева, кипящих озёр вулкана Головнина и необычных мысов из застывшей лавы. Вы полакомитесь крабами и икрой, мидиями и кальмарами, прокатитесь на джипах и теплоходе, любуясь морскими далями и наблюдая за птицами и дельфинами.

Описание тура

Организационные детали

Встреча группы в городе Южно-Сахалинск (UUS) около 09:00. Точное время сообщим позже.

Рекомендуем прибыть в Южно-Сахалинск накануне 1-го дня тура, переночевать в гостинице, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени. Билеты можно приобретать на любые удобные рейсы.

Предварительно встреча состоится в гостинице «Гагарин», позже сообщим точное название и адрес.

Важно! Разница местного времени с московским +8 часов, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Южно-Сахалинске, вылетать из Москвы нужно накануне днём. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.

Внимание! Дополнительно приобретаются билеты на теплоход. Билеты покупает организатор!

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.

Необходимое личное снаряжение:

головной убор от солнца;

спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням;

треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой;

сменная обувь;

полотенце;

солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц;

небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи;

удобная спортивная одежда для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;

сменная одежда;

тёплая кофта или свитер;

ветро- и влагозащитная куртка;

купальный костюм;

средства от комаров и клещей;

х/б перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута);

шлёпанцы;

треккинговые палки (по желанию);

аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены;

налобный фонарик.

Особенности путешествия:

маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.