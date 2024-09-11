На острова посреди океана: Кунашир и Шикотан

Увидеть вулканы и кипящие озёра, прокатиться на каяках и погулять по красивым мысам и бухтам
Вы увидите все главные места двух курильских островов.

На Шикотане погуляем по мысам Край Света и Краб с действующим маяком, по живописной бухте Безымянная, а по бухте Дельфин прокатимся на морских
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каяках.

На Кунашире вас ждут инопланетные виды фумарольных полей вулкана Менделеева, кипящих озёр вулкана Головнина и необычных мысов из застывшей лавы.

Вы полакомитесь крабами и икрой, мидиями и кальмарами, прокатитесь на джипах и теплоходе, любуясь морскими далями и наблюдая за птицами и дельфинами.

На острова посреди океана: Кунашир и Шикотан
На острова посреди океана: Кунашир и Шикотан
На острова посреди океана: Кунашир и Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Встреча группы в городе Южно-Сахалинск (UUS) около 09:00. Точное время сообщим позже.
Рекомендуем прибыть в Южно-Сахалинск накануне 1-го дня тура, переночевать в гостинице, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени. Билеты можно приобретать на любые удобные рейсы.
Предварительно встреча состоится в гостинице «Гагарин», позже сообщим точное название и адрес.
Важно! Разница местного времени с московским +8 часов, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Южно-Сахалинске, вылетать из Москвы нужно накануне днём. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.

Внимание! Дополнительно приобретаются билеты на теплоход. Билеты покупает организатор!

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.

Необходимое личное снаряжение:
головной убор от солнца;
спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням;
треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой;
сменная обувь;
полотенце;
солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц;
небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи;
удобная спортивная одежда для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
сменная одежда;
тёплая кофта или свитер;
ветро- и влагозащитная куртка;
купальный костюм;
средства от комаров и клещей;
х/б перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута);
шлёпанцы;
треккинговые палки (по желанию);
аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены;
налобный фонарик.

Особенности путешествия:
маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.

Проживание. В 2-местных номерах в гостиницах и 4-местных каютах на теплоходе. На Шикотане, в Малокурильске, в 2-местных номерах с удобствами в гостинице «Островой».
На Кунашире, в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман» в 2-местных номерах с частичными удобствами: в номере есть раковина и туалет, душ на этаже (общий на 6 номеров)
На теплоходе в 4-местных каютах.
Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, но это не всегда бывает возможно.
При размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола.

Питание. Включено 3-разовое питание. Исключения: 1-й и 10-й дни без питания, во 2-й день — только обед и ужин, в 5-й день — только завтрак и ужин.

Уровень сложности. Маршрут не имеет категории сложности, но необходимо быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Дети. Допускаются на маршрут с 7 лет в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет144 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа сопровождающих
  • Групповой трансфер от установленной гостиницы в Южно-Сахалинске до порта Корсаков и обратно
  • Все переезды по программе
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Аренда лодок и каяков
  • Оформление погранпропусков на острова Шикотан и Кунашир
  • Оформление пропуска в Курильский заповедник
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Дополнительно приобретаются билеты на теплоход и внутренние перелёты (в зависимости от заезда). Билеты покупает организатор
  • Для заездов с теплоходами стоимость доплаты за билеты - 13 300 руб. /чел
  • Билет Корсаков - Малокурильское/Южно-Курильск - Корсаков, 4-местная каюта - 10 800 руб. /чел
  • Билет на теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 2500 руб. /чел
  • Для заездов с теплоходами и внутренним перелётом - с 10 октября - 15 400 руб. /чел
  • Билет Корсаков - Малокурильское, 4-местная каюта - 5400 руб. /чел
  • Билет Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта 2500 руб. /чел
  • Авиабилеты Южно-Курильск - Южно-Сахалинск, 7500 руб. /чел
  • Питание вне программы, в том числе на теплоходе
  • Личные расходы (медицинская страховка, посещение термальных источников, одноместное размещение, сувениры и т. д.)
  • Обратите внимание: в программе есть заезды на 8, 9 и 10 дней. Будьте внимательны при выборе дат путешествия
  • Стоимость тура отличается в зависимости от дат заезда и продолжительности:
  • 11.09-19.09 (9 дней) - 124 000 ₽
  • 21.09-30.10 (10 дней) - 144 000 ₽
  • 10.10-17.10 (8 дней) - 117 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 09:00 в гостинице города Южно-Сахалинск. Предварительно - в гостинице «Гагарин», позже сообщим точное название и адрес. Далее - трансфер в порт (входит в стоимость). Прилететь в Южно-Сахалинск необходимо накануне
Завершение: Трансфер в гостиницу в Южно-Сахалинске. Предварительно - в гостиницу «Гагарин». Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы через день после окончания тура, чтобы иметь запас на случай задержки корабля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТуры на 10 днейБухта ТихаяПопулярные местаПрирода и пейзажиНа островаВулканыПрогулки на каякахВодные развлечения

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Загадать желание на останце Лягушка, увидеть мыс Столбчатый и посетить несколько вулканов
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени...
22 сен в 12:00
279 000 за человека
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