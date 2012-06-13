Проплыть по морю, взойти на действующие вулканы, полюбоваться скалами из лавы
Вы заглянете в кальдеры вулканов, искупаетесь в термальных источниках, побродите по фумарольному полю. Сюда хочется вернуться, а мысли раз за разом возвращаются к непривычным и пленяющим пейзажам. Едем с нами, чтобы в этом убедиться!
июн
июл
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|86 000 ₽
Описание
Организационные детали
Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована, в том числе, в зависимости от расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.
Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.
Рекомендуем брать обратные билеты на рейсы через день после окончания тура, чтобы иметь запас на случай задержки корабля. Например, если тур заканчивается 20 сентября, обратные билеты следует брать на 22 сентября.
Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и с водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Проживание. 2 ночи — на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской»
или «Павел Леонов» — билеты на теплоход приобретаются дополнительно. 4 ночи — в гостинице «Флагман» 2* в двухместных номерах с частичными удобствами. В номере есть раковина и туалет, душ — на этаже (общий на 6 номеров). Горячая вода подаётся через бойлерную систему. Возможно проживание в гостинице «Энергия» в двухместных номерах (с общими удобствами на блок из двух номеров).
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание на Кунашире. Завтракать и ужинать на Кунашире вы будете в кафе (до кафе нужно будет дойти самостоятельно, 300-400 метров пешком). Во время экскурсий будете либо готовить еду на костре (5-й день), либо едой из ланч-боксов, которые возьмёте с собой.
В остальное время, включая круиз на корабле, питание — за доплату.
Программа тура по дням
Начало водного путешествия
Встречаемся в Южно-Сахалинске и переезжаем в порт Корсаков, откуда, разместившись на теплоходе, в 12:00 отправимся в двухдневное морское путешествие. Добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана. Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, одного из четырёх крупных полуостровов Сахалина, покрытого смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль которого тянется горный хребет, и выйдем в открытое Охотское море! Вы насладитесь видом бескрайней глади воды, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.
В Южно-Сахалинск желательно приехать заранее (все расходы до начала путешествия оплачиваются дополнительно), чтобы успеть ко времени отправления теплохода.
Продолжение водной прогулки, Южно-Курильск
Утром при ясной погоде полюбуемся вулканом Тятя, самым высоким действующим вулканом и символом Кунашира. Сделаем остановку на Шикотане, крупнейшем острове Малой гряды Курильских островов, название которого произошло от двух айнских слов: «ши» — большой и «котан» — поселение. Здесь вас ждёт самостоятельная 3-часовая прогулка по лугам и бухтам острова.
Затем дойдём до Южно-Курильска, разместимся в гостинице. После обеда погуляем по берегу Тихого океана. Вы увидите кекур Чёртов палец — утёс, торчащий из воды в 10-15 метрах от берега. Кажется, будто великан нырнул в воду и направил палец в небо.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. В зависимости от расписания теплохода маршрут может измениться. Если теплоход прибудет на Кунашир утром, вас будет ждать более обширная программа (без доплат). Стоянка теплохода на Шикотане — 3 часа, самостоятельная прогулка по острову — 1-1,5 часа.
Треккинг на вулкан Менделеева
После завтрака на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Пройдём сквозь заросли бамбука и елей, дойдём до фумарольного поля, где устроим двухчасовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа — фумаролы.
Желающие искупаются в термальных источниках.
Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.
Треккинг на вулкан Головнина
Сегодня совершим треккинг на второй вулкан — вулкан Головнина, самый южный на Курилах. Как и вчера, до отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком. Пройдём по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца. Заросли вокруг тропы настолько густые, что вряд ли получится сделать и несколько шагов.
Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — четыре купола и два озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне озера множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем два озера канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.
Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, на которых много лет назад выпаривали добытую серу.
Поход к мысу Столбчатому, старт пути на Сахалин
В этот день совершим поход к мысу Столбчатому из застывшего и расколовшегося на колонны лавового потока вулкана Менделеева. Название говорит само за себя: мыс состоит из столбов природного происхождения, которые своим видом напоминают музыкальный инструмент — орган. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы из застывшей лавы вулкана — Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели.
С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с трёх других омывается чистыми водами Охотского моря. Желающие искупаются, а затем вместе приготовим на костре уху и пообедаем.
Вечером — трансфер в порт и отправление судна на Сахалин.
На теплоходе в Южно-Сахалинск
День вы проведёте на корабле, любуясь морскими просторами. Около 22:00 корабль прибудет в порт Корсаков.
Важно: рекомендуем брать обратные билеты на рейсы через день после окончания тура, чтобы иметь запас на случай задержки корабля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов
- Групповой трансфер из/в порт
- Все групповые переезды по программе
- Проживание в гостинице
- Питание по программе
- Оформление погранпропусков на острова Кунашир и Шикотан
- Оформление пропуска в Курильский заповедник
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков, 4-местная каюта - 10 800 руб. с человека (для заездов с 25.06 и 27.07)
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 5400 руб. с человека (для заездов с 05.10 и 12.10)
- Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7500 руб. с человека (для заездов с 05.10 и 12.10)
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Питание вне программы
- Доплата за одноместное размещение или улучшение условий проживания (цена по запросу). Одноместное размещение возможно только в гостиницах
- Доплата за дополнительную ночь в Южно-Сахалинске (при необходимости)