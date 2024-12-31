Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2025 первыми

Насладиться японской кухней, поймать краба и окунуться в новогоднюю сказку
Ворвёмся в Новый год мощно и весело: с танцами, сахалинскими деликатесами и фейерверками в шатрах на берегу моря.

Вас ждут покатушки с ветерком на снегоходах и в собачьих упряжках — вы
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сами сможете управлять ездовыми собаками, подлёдная рыбалка или ловля крабов и японское наследие в архитектуре, остатках храмов и железнодорожных тоннелях.

Познакомимся с культурой айнов в этнодеревне и примем участие в традиционных народных развлечениях, приготовим свежевыловленную рыбку прямо на льду и увидим причудливые ледопады в бухте Тихая.

Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2025 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2025 первыми
Новый год на берегу Охотского моря: шагаем в 2025 первыми
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Мы оставляем за собой право менять очередность проведения экскурсий и показа локаций, вносить корректировки в маршрут в связи с погодными и техническими условиями.

Проживание. Будем жить в отелях: «Юбилейная» 3*, «Рубин» 3*, «Сахалин-Саппоро» 3*, «Гагарин» 3*. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. За доплату возможно размещение в отеле «Мега Палас» 4* или Paradise resort 4*. Также возможны другие отели по запросу, c коррекцией цены, и в зависимости от наличия мест.

Питание. В программу включены завтраки в отеле, 5 обедов. Ужины — в кафе и ресторанах города за доплату. Новогодняя программа оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску и Новый год

Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска. Рекомендуем прилетать накануне, чтобы успеть привыкнуть к новому часовому поясу, мы забронируем вам дополнительную ночь.

Заселимся в отель и отправимся обедать в японский ресторан, где насладимся блюдами от шеф-повара из страны восходящего солнца. Примерное меню: крабовый суп с яйцом, салат «Сябу-сябу» (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс. Блюда могут меняться в зависимости от ресторана.

После трапезы — обзорная экскурсия по городу, судьба которого тесно связана с Японией. Убедимся в этом, насладившись необычной восточной архитектурой — наследием японского владычества. Вы увидите колоритное здание краеведческого музея, который мы сможем посетить, если вы захотите.

Дальше, по желанию группы и если он будет открыт, заглянем в музей, посвящённый книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». На экскурсии вы узнаете, что делал писатель в этих местах, и увидите, как сильно изменился Сахалин с 19 века. Затем посетим мемориальный комплекс «Победа» и со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся завораживающей панорамой вершин и бесконечных лесов, из-за макушек которых взлетают самолёты — рядом находится аэропорт.

Едем праздновать Новый год! Доберёмся до Охотского моря: на берегу нас уже будет ждать шатёр, а столы будут ломиться от сахалинских деликатесов. Шампанское, горячий ароматный чай, праздничная музыка, фейерверк и сказочная атмосфера — что ещё нужно, чтобы красиво войти в 2025? Новогодний выезд оплачивается по стоимости 28000 руб/чел, на выезде будет до 12 участников (небходим минимальный набор 6 человек, чтобы выезд состоялся).

Начнём праздник в 22:00, а в отель вернёмся после 03:00 уже 1 января.

Обращаем внимание. Мы оставляем за собой право менять очередность проведения экскурсий и показа локаций, вносить корректировки в маршрут в связи с погодными и техническими условиями.

Экскурсия по Южно-Сахалинску и Новый годЭкскурсия по Южно-Сахалинску и Новый годЭкскурсия по Южно-Сахалинску и Новый годЭкскурсия по Южно-Сахалинску и Новый годЭкскурсия по Южно-Сахалинску и Новый год
2 день

Снегоходный тур на Мицульский хребет

Хорошенько выспимся, позавтракаем и поедем за пределы города. Разместимся на снегоходах и, по некогда красивейшей железной дороге времён Карафуто, отправимся к тоннелям, через которые раньше проходили поезда. Вы увидите сооружения, возраст которых вот-вот достигнет отметки в 100 лет. Местные верят, что в тоннелях живут призраки из японской мифологии.

Затем полюбуемся видами Мицульского хребта, увидим простирающиеся до горизонта запорошенные хвойные леса и вершины в снежных шапках. После обеда в формате ланч-боксов поедем назад и прибудем в Южно-Сахалинск в 15:00. Вечер в вашем распоряжении.

Снегоходный тур на Мицульский хребетСнегоходный тур на Мицульский хребетСнегоходный тур на Мицульский хребетСнегоходный тур на Мицульский хребетСнегоходный тур на Мицульский хребетСнегоходный тур на Мицульский хребетСнегоходный тур на Мицульский хребет
3 день

Бухта Тихая и побережье Охотского моря

Проснёмся рано, позавтракаем в отеле, а в 8:00 поедем в бухту Тихая на восточном побережье. Живописное местечко скрыто от пронизывающих холодом и завывающих ветров — тишину и покой здесь нарушают разве что шелест волн и крики чаек. Отсюда и название бухты, придуманное русским мореплавателем Иваном Крузенштерном.

По пути посетим ворота Тори, оставшиеся от японского храма, а затем заглянем на самый большой на острове крабовый рынок, где закупимся деликатесами и сделаем эффектные фотографии с огромными крабами.

Нам повезёт застать необычное явление природы — ледопады. Вы увидите застывшие мелкие ручьи, летом сбегающие по склонам, а зимой застывающие во льдах и свисающие в виде сосулек. Полюбуемся хранителями бухты — скалами Слонёнок и Сфинкс. Покажется, будто животные застыли в камне, настолько чётко угадываются их контуры.

По желанию поднимемся на пик Смелый, откуда открывается вид на бухту и хребет Жданко, сформированный застывшими потоками лавы во время образования вулкана. Прогулка у берегов Охотского моря займёт 3-4 часа.

В 16:00 отправимся назад. Проведём в дороге до Южно-Сахалинска около 2 часов и прибудем в отель в 18:00.

Бухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моря
4 день

Подлёдная рыбалка или крабалка

Сегодня вы выбираете активность на день. Первый вариант — подлёдная рыбалка. Проснёмся пораньше, плотно позавтракаем и уже в 8:00 разместимся в машине. Дорога до места займёт 1-1,5 часа.

На рыбалке постараемся выловить серебристую корюшку, огромную навагу или вкуснейшую селёдку. Улов сразу же приготовим: развернём походную кухню прямо на льду и пожарим ароматную рыбку.

В 13:00 пообедаем на базе отдыха, а затем продолжим рыбалку до 17:00. Затем вернёмся в Южно-Сахалинск.

Или устроим крабалку! В 10:00 отправимся ловить из-подо льда настоящих крабов. Деликатес приготовим тут же, на свежем воздухе. Насладимся ухой или супом хемультан из краба, попробуем корейские салаты и закуски, и согреемся ароматным сахалинским чаем со сладостями.

Покрабачим до 16:00, а к вечеру вернёмся в город.

Подлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалка
5 день

Прогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игры

Позавтракаем и в 8:30 поедем в айнскую этнодеревню, чтобы познакомиться с бытом и культурой древнейшего населения Японских островов. В 10:00 прибудем на место, познакомимся с собаками, прослушаем инструктаж и отправимся кататься в упряжках по зимнему лесу. Вы сможете самостоятельно управлять упряжкой от 6 до 12 животных на протяжении 1 километра!

Увидим северных ездовых оленей — в природе их почти не осталось. Затем заглянем в мастерскую, где вы узнаете о древних ремёслах айнов и заберёте на память оберег из оленьего рога. Считается, что такие изделия защищают от злых духов, сглаза и порчи. В деревне вас ждут традиционные развлечения: вы сможете попробовать себя в стрельбе из лука, метании северных городков или хорея на тынзянь.

На обед насладимся вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем. В 15:30 вернёмся в Южно-Сахалинск, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере.

Для желающих продлить свое путешествие, мы можем забронировать дополнительные дни и предложить индивидуальную программу.

Прогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игры
6 день

Отъезд

Позавтракаем, сдадим вещи и веселимся из отеля в 9:00. Посетим рынок морепродуктов, где вы сможете купить деликатесы в дорогу — их упакуют в термопакеты. Пополним запасы сувениров и вкусняшек и в 11:00 поедем в аэропорт.

Отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет119 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле: "Юбилейная", "Рубин", "Сахалин-Саппоро", "Гагарин", c доплатой - "Мега Палас" 4*, Paradise resort 4* (также возможны другие отели по запросу и в зависимости от наличия мест). Цена дана на одного человека при 2-местном размещении
  • Завтраки и 5 обедов
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Трансферы по программе
  • Снаряжение для рыбалки и крабалки, катания на снегоходах
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу, подселения нет
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Встреча Нового года на берегу Охотского моря - 28000 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время прилётов рейсов Москва-Южно-Сахалинск, встречи под иные рейсы согласуются в индивидуальном порядке
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, к рейсам Южно-Сахалинск-Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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