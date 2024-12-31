Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска. Рекомендуем прилетать накануне, чтобы успеть привыкнуть к новому часовому поясу, мы забронируем вам дополнительную ночь.

Заселимся в отель и отправимся обедать в японский ресторан, где насладимся блюдами от шеф-повара из страны восходящего солнца. Примерное меню: крабовый суп с яйцом, салат «Сябу-сябу» (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс. Блюда могут меняться в зависимости от ресторана.

После трапезы — обзорная экскурсия по городу, судьба которого тесно связана с Японией. Убедимся в этом, насладившись необычной восточной архитектурой — наследием японского владычества. Вы увидите колоритное здание краеведческого музея, который мы сможем посетить, если вы захотите.

Дальше, по желанию группы и если он будет открыт, заглянем в музей, посвящённый книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». На экскурсии вы узнаете, что делал писатель в этих местах, и увидите, как сильно изменился Сахалин с 19 века. Затем посетим мемориальный комплекс «Победа» и со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся завораживающей панорамой вершин и бесконечных лесов, из-за макушек которых взлетают самолёты — рядом находится аэропорт.

Едем праздновать Новый год! Доберёмся до Охотского моря: на берегу нас уже будет ждать шатёр, а столы будут ломиться от сахалинских деликатесов. Шампанское, горячий ароматный чай, праздничная музыка, фейерверк и сказочная атмосфера — что ещё нужно, чтобы красиво войти в 2025? Новогодний выезд оплачивается по стоимости 28000 руб/чел, на выезде будет до 12 участников (небходим минимальный набор 6 человек, чтобы выезд состоялся).

Начнём праздник в 22:00, а в отель вернёмся после 03:00 уже 1 января.

Обращаем внимание. Мы оставляем за собой право менять очередность проведения экскурсий и показа локаций, вносить корректировки в маршрут в связи с погодными и техническими условиями.