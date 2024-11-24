Встречаемся и едем размещаться в отель. Отдохнув, около 14:30-15:00 отправимся в японский ресторан на приветственный обед, где вы попробуете блюда от шеф-повара.

После вас ждёт знакомство с Южно-Сахалинском, который на протяжении 40 лет принадлежал Японии и в разное время носил имена Владимировка и Таехара. Вы увидите здание краеведческого музея — одну из сохранившихся японских построек. При желании сможем его посетить. Посмотрим также на музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», и вы узнаете, чем писатель занимался на Сахалине. Посетим мемориальный комплекс «Победа», а со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» вы полюбуетесь видом на город.

К 18:00 вернёмся в отель, свободное время.