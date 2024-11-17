Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта

Управлять собачьей упряжкой, с ветерком прокатиться на снегоходе и насладиться морскими деликатесами
Отправляемся на Сахалин, чтобы пробовать японскую кухню и любоваться японской архитектурой, рассматривать ледопады и вдыхать морозный бриз Охотского моря.

Побываем в Тихой бухте и отдохнём от городских шума и суеты, отправимся
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на рыбалку или попробуем себя в крабалке — ловле краба, а затем приготовим рыбный обед прямо на льду.

Вас ждут традиционные айнские игры в этнодеревне, поездка на снегоходе по старинной железной дороге и бесконечные лесные просторы, из-за которых выглядывают заснеженные вершины.

Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Зимние фантазии Сахалина: этнодеревня, крабы и Тихая бухта
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться при сохранении всей программы.

Проживание. Будем жить в отеле в Южно-Сахалинске: «Мега Палас» 4*, «Парадайз Резорт» 4*, «Санта резорт» 4*. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. Также возможны другие отели аналогичного уровня.

Питание. В программу включены завтраки в отеле («шведский стол») и 5 обедов. Ужины — в кафе и ресторанах города за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску

Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска и едем в отель, а после заселения отправимся обедать в японский ресторан, где насладимся блюдами от шеф-повара из страны восходящего солнца. Примерное меню: крабовый суп с яйцом, салат «Сябу-сябу» (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс. Блюда могут меняться в зависимости от ресторана.

После трапезы — обзорная экскурсия по городу, судьба которого тесно связана с Японией. Убедимся в этом, любуясь необычной восточной архитектурой — наследием японского владычества. Вы увидите колоритное здание краеведческого музея, который, по желанию группы, мы сможем посетить.

Дальше, по желанию группы и если он будет открыт, заглянем в музей, посвящённый книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». На экскурсии вы узнаете, что делал писатель в этих местах, и увидите, как сильно изменился Сахалин с 19 века. Затем посетим мемориальный комплекс «Победа» и со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся завораживающей панорамой вершин и бесконечных лесов, из-за макушек которых взлетают самолёты — рядом находится аэропорт.

Вечером вернёмся в отель.

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая и побережье Охотского моря

Проснёмся рано, позавтракаем в отеле, а в 8:00 поедем в бухту Тихая на восточном побережье. Живописное местечко скрыто от завывающих ветров — тишину и покой здесь нарушают разве что шелест волн и крики чаек. Отсюда и название бухты, придуманное русским мореплавателем Иваном Крузенштерном.

По пути посетим ворота Тори, оставшиеся от японского храма, а затем заглянем на самый большой на острове крабовый рынок, где закупимся деликатесами и сделаем эффектные фотографии с огромными крабами.

Нам повезёт застать необычное явление природы — ледопады. Вы увидите застывшие мелкие ручьи, летом сбегающие по склонам, а зимой застывающие во льдах и свисающие в виде сосулек. Полюбуемся хранителями бухты — скалами Слонёнок и Сфинкс. Покажется, будто животные застыли в камне, настолько чётко угадываются их контуры.

По желанию поднимемся на пик Смелый, откуда открывается вид на бухту и хребет Жданко, сформированный застывшими потоками лавы во время образования вулкана. Прогулка у берегов Охотского моря займёт 3-4 часа.

В 16:00 отправимся назад. Проведём в дороге до Южно-Сахалинска около 2 часов и прибудем в отель в 18:00.

Бухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моряБухта Тихая и побережье Охотского моря
3 день

Снегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелям

Программа дня зависит от вашего выбора. Можем отправиться в снегоходный тур на гору Быкова. Позавтракаем в 8:30 и поедем в посёлок Березняки, где пересядем на снегоходы и помчим на вершину.

Вас ждут сказочные пейзажи зимнего леса, укутанного в белоснежные перины. Если повезёт, увидим, как всё вокруг блестит и переливается в лучах солнца. С ветерком доберёмся до вершины Быкова, откуда откроется захтывающий вид на долину Сусунайского хребта.

В 12:00 пообедаем на свежем воздухе, любуясь зимними пейзажами, и поедем назад. В 15:00 прибудем в Южно-Сахалинск, после чего — свободное время. Вы сможете промчаться по горнолыжным склонам на курорте «Горный воздух», расслабиться в SPA-центре или посетить аквапарк.

Второй вариант — снегоходный тур на Мицульский хребет и японские тоннели. Позавтракаем и в 9:00 поедем за пределы города. Разместимся на снегоходах и, по некогда красивейшей железной дороге времён Карафуто, отправимся к тоннелям, через которые раньше проходили поезда. Вы увидите сооружения, возраст которых вот-вот достигнет отметки в 100 лет. Местные верят, что в тоннелях живут призраки из японской мифологии.

Затем полюбуемся видами Мицульского хребта, увидим простирающиеся до горизонта запорошенные хвойные леса и вершины в снежных шапках. После обеда в формате ланч-боксов поедем назад и прибудем в Южно-Сахалинск в 15:00. Вечер в вашем распоряжении.

Снегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелямСнегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелям
4 день

Подлёдная рыбалка или крабалка

Сегодня вы снова выбираете активность на день. Первый вариант — подлёдная рыбалка. Проснёмся пораньше, плотно позавтракаем и уже в 8:00 разместимся в машине. Дорога до места займёт 1-1,5 часа.

На рыбалке постараемся выловить серебристую корюшку, огромную навагу или вкуснейшую селёдку. Улов сразу же приготовим: развернём походную кухню прямо на льду и пожарим ароматную рыбку.

В 13:00 пообедаем на базе отдыха и продолжим рыбалку до 17:00. Затем вернёмся в Южно-Сахалинск.

Или устроим крабалку! В 10:00 отправимся ловить из-подо льда настоящих крабов. Деликатес приготовим тут же, на свежем воздухе. Насладимся ухой или супом хемультан их краба, попробуем корейские салаты и закуски, и согреемся ароматным сахалинским чаем со сладостями.

Покрабачим до 16:00, а к вечеру вернёмся в город.

Подлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалкаПодлёдная рыбалка или крабалка
5 день

Прогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игры

Позавтракаем и в 8:30 поедем в айнскую этнодеревню, чтобы познакомиться с бытом и культурой древнейшего населения Японских островов. В 10:00 прибудем на место, встретимся с дружелюбными собаками, прослушаем инструктаж и отправимся кататься в упряжках по зимнему лесу. Вы сможете самостоятельно управлять упряжкой от 6 до 12 животных на протяжении 1 км!

Увидим северных ездовых оленей — в природе их почти не осталось. Затем заглянем в мастерскую, где вы узнаете о древних ремёслах айнов и заберёте на память оберег из оленьего рога. Считается, что такие изделия защищают от злых духов, сглаза и порчи. В деревне вас ждут традиционные развлечения: вы сможете попробовать себя в стрельбе из лука, метании северных городков или хорея на тынзянь.

На обед насладимся вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем. В 15:30 вернёмся в Южно-Сахалинск, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере.

Для желающих продлить свое путешествие, мы можем забронировать дополнительные дни и предложить индивидуальную программу.

Прогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игрыПрогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игры
6 день

Отъезд

Позавтракаем, сдадим вещи и веселимся из отеля в 9:00. Посетим рынок морепродуктов, где вы сможете купить деликатесы в дорогу — их упакуют в термопакеты. Пополним запасы сувениров и вкусняшек и в 11:00 поедем в аэропорт.

Отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях: "Мега Палас" 4*, "Парадайз Резорт" 4*, "Санта резорт" 4*, двухместные номера
  • Завтраки и 5 обедов
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом, возможно в формате гид-водитель
  • Трансферы по программе
  • Снаряжение для рыбалки и крабалки, катания на снегоходах
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - по запросу, подселения нет
  • Ужины
  • Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время прилётов рейсов Москва-Южно-Сахалинск, встречи под иные рейсы согласуются в индивидуальном порядке
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, к рейсам Южно-Сахалинск-Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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