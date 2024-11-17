Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска и едем в отель, а после заселения отправимся обедать в японский ресторан, где насладимся блюдами от шеф-повара из страны восходящего солнца. Примерное меню: крабовый суп с яйцом, салат «Сябу-сябу» (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс. Блюда могут меняться в зависимости от ресторана.

После трапезы — обзорная экскурсия по городу, судьба которого тесно связана с Японией. Убедимся в этом, любуясь необычной восточной архитектурой — наследием японского владычества. Вы увидите колоритное здание краеведческого музея, который, по желанию группы, мы сможем посетить.

Дальше, по желанию группы и если он будет открыт, заглянем в музей, посвящённый книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». На экскурсии вы узнаете, что делал писатель в этих местах, и увидите, как сильно изменился Сахалин с 19 века. Затем посетим мемориальный комплекс «Победа» и со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся завораживающей панорамой вершин и бесконечных лесов, из-за макушек которых взлетают самолёты — рядом находится аэропорт.

Вечером вернёмся в отель.