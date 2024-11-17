Побываем в Тихой бухте и отдохнём от городских шума и суеты, отправимся
Описание тура
Организационные детали
Порядок экскурсий может меняться при сохранении всей программы.
Проживание. Будем жить в отеле в Южно-Сахалинске: «Мега Палас» 4*, «Парадайз Резорт» 4*, «Санта резорт» 4*. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. Также возможны другие отели аналогичного уровня.
Питание. В программу включены завтраки в отеле («шведский стол») и 5 обедов. Ужины — в кафе и ресторанах города за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска и едем в отель, а после заселения отправимся обедать в японский ресторан, где насладимся блюдами от шеф-повара из страны восходящего солнца. Примерное меню: крабовый суп с яйцом, салат «Сябу-сябу» (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс. Блюда могут меняться в зависимости от ресторана.
После трапезы — обзорная экскурсия по городу, судьба которого тесно связана с Японией. Убедимся в этом, любуясь необычной восточной архитектурой — наследием японского владычества. Вы увидите колоритное здание краеведческого музея, который, по желанию группы, мы сможем посетить.
Дальше, по желанию группы и если он будет открыт, заглянем в музей, посвящённый книге А. П. Чехова «Остров Сахалин». На экскурсии вы узнаете, что делал писатель в этих местах, и увидите, как сильно изменился Сахалин с 19 века. Затем посетим мемориальный комплекс «Победа» и со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух» полюбуемся завораживающей панорамой вершин и бесконечных лесов, из-за макушек которых взлетают самолёты — рядом находится аэропорт.
Вечером вернёмся в отель.
Бухта Тихая и побережье Охотского моря
Проснёмся рано, позавтракаем в отеле, а в 8:00 поедем в бухту Тихая на восточном побережье. Живописное местечко скрыто от завывающих ветров — тишину и покой здесь нарушают разве что шелест волн и крики чаек. Отсюда и название бухты, придуманное русским мореплавателем Иваном Крузенштерном.
По пути посетим ворота Тори, оставшиеся от японского храма, а затем заглянем на самый большой на острове крабовый рынок, где закупимся деликатесами и сделаем эффектные фотографии с огромными крабами.
Нам повезёт застать необычное явление природы — ледопады. Вы увидите застывшие мелкие ручьи, летом сбегающие по склонам, а зимой застывающие во льдах и свисающие в виде сосулек. Полюбуемся хранителями бухты — скалами Слонёнок и Сфинкс. Покажется, будто животные застыли в камне, настолько чётко угадываются их контуры.
По желанию поднимемся на пик Смелый, откуда открывается вид на бухту и хребет Жданко, сформированный застывшими потоками лавы во время образования вулкана. Прогулка у берегов Охотского моря займёт 3-4 часа.
В 16:00 отправимся назад. Проведём в дороге до Южно-Сахалинска около 2 часов и прибудем в отель в 18:00.
Снегоходный тур на гору Быкова или Мицульский хребет и к японским тоннелям
Программа дня зависит от вашего выбора. Можем отправиться в снегоходный тур на гору Быкова. Позавтракаем в 8:30 и поедем в посёлок Березняки, где пересядем на снегоходы и помчим на вершину.
Вас ждут сказочные пейзажи зимнего леса, укутанного в белоснежные перины. Если повезёт, увидим, как всё вокруг блестит и переливается в лучах солнца. С ветерком доберёмся до вершины Быкова, откуда откроется захтывающий вид на долину Сусунайского хребта.
В 12:00 пообедаем на свежем воздухе, любуясь зимними пейзажами, и поедем назад. В 15:00 прибудем в Южно-Сахалинск, после чего — свободное время. Вы сможете промчаться по горнолыжным склонам на курорте «Горный воздух», расслабиться в SPA-центре или посетить аквапарк.
Второй вариант — снегоходный тур на Мицульский хребет и японские тоннели. Позавтракаем и в 9:00 поедем за пределы города. Разместимся на снегоходах и, по некогда красивейшей железной дороге времён Карафуто, отправимся к тоннелям, через которые раньше проходили поезда. Вы увидите сооружения, возраст которых вот-вот достигнет отметки в 100 лет. Местные верят, что в тоннелях живут призраки из японской мифологии.
Затем полюбуемся видами Мицульского хребта, увидим простирающиеся до горизонта запорошенные хвойные леса и вершины в снежных шапках. После обеда в формате ланч-боксов поедем назад и прибудем в Южно-Сахалинск в 15:00. Вечер в вашем распоряжении.
Подлёдная рыбалка или крабалка
Сегодня вы снова выбираете активность на день. Первый вариант — подлёдная рыбалка. Проснёмся пораньше, плотно позавтракаем и уже в 8:00 разместимся в машине. Дорога до места займёт 1-1,5 часа.
На рыбалке постараемся выловить серебристую корюшку, огромную навагу или вкуснейшую селёдку. Улов сразу же приготовим: развернём походную кухню прямо на льду и пожарим ароматную рыбку.
В 13:00 пообедаем на базе отдыха и продолжим рыбалку до 17:00. Затем вернёмся в Южно-Сахалинск.
Или устроим крабалку! В 10:00 отправимся ловить из-подо льда настоящих крабов. Деликатес приготовим тут же, на свежем воздухе. Насладимся ухой или супом хемультан их краба, попробуем корейские салаты и закуски, и согреемся ароматным сахалинским чаем со сладостями.
Покрабачим до 16:00, а к вечеру вернёмся в город.
Прогулка по этнодеревне, катание в упряжках и национальные игры
Позавтракаем и в 8:30 поедем в айнскую этнодеревню, чтобы познакомиться с бытом и культурой древнейшего населения Японских островов. В 10:00 прибудем на место, встретимся с дружелюбными собаками, прослушаем инструктаж и отправимся кататься в упряжках по зимнему лесу. Вы сможете самостоятельно управлять упряжкой от 6 до 12 животных на протяжении 1 км!
Увидим северных ездовых оленей — в природе их почти не осталось. Затем заглянем в мастерскую, где вы узнаете о древних ремёслах айнов и заберёте на память оберег из оленьего рога. Считается, что такие изделия защищают от злых духов, сглаза и порчи. В деревне вас ждут традиционные развлечения: вы сможете попробовать себя в стрельбе из лука, метании северных городков или хорея на тынзянь.
На обед насладимся вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем. В 15:30 вернёмся в Южно-Сахалинск, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере.
Для желающих продлить свое путешествие, мы можем забронировать дополнительные дни и предложить индивидуальную программу.
Отъезд
Позавтракаем, сдадим вещи и веселимся из отеля в 9:00. Посетим рынок морепродуктов, где вы сможете купить деликатесы в дорогу — их упакуют в термопакеты. Пополним запасы сувениров и вкусняшек и в 11:00 поедем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях: "Мега Палас" 4*, "Парадайз Резорт" 4*, "Санта резорт" 4*, двухместные номера
- Завтраки и 5 обедов
- Сопровождение гидом-экскурсоводом, возможно в формате гид-водитель
- Трансферы по программе
- Снаряжение для рыбалки и крабалки, катания на снегоходах
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Доплата за одноместное размещение - по запросу, подселения нет
- Ужины
- Личные расходы, сувениры