Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
Авторский тур на Сахалине

Увидеть диких животных в естественной среде обитания и насладиться фантастическими видами

Иногда так хочется сбежать подальше от цивилизации и любоваться естественной красотой природы без городского шума и суеты! Приглашаем вместе исследовать отдаленные мысы Сахалина: будем наблюдать за сивучами, пробовать морских ежей, общаться с «отшельниками», живущими здесь постоянно, и слушать, как морские волны ударяются о берег.

Вы сможете безопасно покормить медведя, увидеть вблизи японский маяк и взобраться на удивительную гору Коврижка, напоминающую по форме пирожок.
Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
Южные мысы Сахалина: первозданная природа и морские деликатесы
Ближайшие даты:
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
4
июл
11
июл
17
июл
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обязательно берите с собой теплую одежду и удобную обувь, а еще питье для себя с запасом на два дня.

Проживание. Первую и последнюю ночь проведем в палатках. Все снаряжение (палатки, спальники, коврики) мы предоставим. Вторую ночь остановимся на базе. В третью ночь вернёмся в Южно-Сахалинск (вам нужно будет самим организовать проживание). На природе будет походная баня.

Питание. Вас ждет вкуснейшая походная кухня — будем готовить еду на костре: уху, курочку на углях, шашлыки и свежие морепродукты.

Программа тура по дням

1 день

Сивучи, медведь и японский маяк

Увидеть сивучей. Встречаемся утром в Южно-Сахалинске и отправляемся на юг — на полуостров Крильон. Заедем в город Невельск, который известен огромными лежбищами сивучей. Эти огромные животные приплывают сюда на портовый брекватер возле набережной — так близко к людям, что их можно разглядеть во всей красе (чтобы лучше было видно, на набережной установили специальные бинокли). Послушаем, как «разговаривают» сивучи, а потом поедем в поселок Шебунино, где сохранился японский мост Любви.

Покормить медведя. Затем доберемся до горы Коврижка, которая получила такое необычное название из-за своей формы. Оттуда доедем до мыса Кузнецова, где находится база «Кордон». У вас будет возможность покормить медведя (не волнуйтесь, это безопасно) и пообщаться с местными старожилами.

Найти японские артефакты и съесть шашлык. Вечером доберемся до мыса Крильон. Вы увидите японский маяк, оставшийся со времен Русско-Японской войны, и старые катакомбы. Разобьем палаточный лагерь на берегу моря, приготовим шашлыки и поужинаем. Мы растопим для вас походную баню, можно будет попариться и расслабиться после насыщенного дня.

Сивучи, медведь и японский маякСивучи, медведь и японский маякСивучи, медведь и японский маякСивучи, медведь и японский маяк
2 день

Вдали от цивилизации

Сегодня будем неспешно отдыхать на природе. Вернемся на мыс Кузнецова, заселимся на базу, будем ловить рыбу, гулять и варить уху на костре. Никуда не торопимся — наслаждаемся морем и фантастическими видами! Вечером попаримся в бане и будем любоваться звездным небом.

Вдали от цивилизацииВдали от цивилизацииВдали от цивилизацииВдали от цивилизации
3 день

Птичий мыс и мыс Великан

Завтракаем и возвращаемся в город. Там пополним запасы продуктов и поедем на Птичий мыс и мыс Великан. Вы увидите каменные арки, отвесные скалы и причудливые глыбы. Пообедаем на побережье, погуляем вдоль моря, послушаем шум волн и вечером вернемся в Южно-Сахалинск. Подумайте заранее, где вы остановитесь в эту ночь (ночевка не входит в стоимость тура).

Птичий мыс и мыс ВеликанПтичий мыс и мыс ВеликанПтичий мыс и мыс ВеликанПтичий мыс и мыс Великан
4 день

Треккинг на мысе Евстафия и душевный вечер на мысе Менапуцы

Два побережья. Сегодня у нас ранний выезд — отправляемся на мыс Евстафия — край бирюзовых озер и фантастических пейзажей. Там у нас будет треккинг: поднимемся по тропинке на высокую гору и понаблюдаем за двумя разными побережьями, так не похожими друг на друга.

Приготовим обед на костре (вас ждет вкуснейшая курочка на углях), отдохнем на пляже — если позволит погода, можно даже искупаться. Не будем никуда спешить и насладимся пляжным отдыхом.
Вечером доберемся до мыса Менапуцы и Птичьих озёр. Вас ждёт настоящий аттракцион по бездорожью: будем преодолевать мелководные речки, местами может быть экстремально, но водитель у нас опытный и хорошо знает все эти места.

Из-за труднодоступности на мыс Менапуцы мало кто добирается — это край нетронутой природы и настоящей красоты! Поставим палаточный лагерь, приготовим вкусный ужин с морепродуктами и попаримся в походной бане на побережье. А потом устроим посиделки возле костра с душевными разговорами о путешествии и обо всем на свете.

Треккинг на мысе Евстафия и душевный вечер на мысе МенапуцыТреккинг на мысе Евстафия и душевный вечер на мысе МенапуцыТреккинг на мысе Евстафия и душевный вечер на мысе МенапуцыТреккинг на мысе Евстафия и душевный вечер на мысе Менапуцы
5 день

Птичьи озера

Не будем никуда спешить и весь день проведем на Птичьих озерах. Утром позавтракаем и погуляем по побережью. Свежий воздух, море, щебет птиц — красота! Если будет хорошая погода и вы обладаете определенной закалкой, можно даже поплавать.

Половим рыбу и приготовим обед. Ближе к вечеру соберем лагерь и будем возвращаться в Южно-Сахалинск.

Птичьи озераПтичьи озераПтичьи озераПтичьи озера

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание
  • Походное снаряжение: палатки, спальники, посуда и др
  • Проживание на базе во вторую ночь и в палатках в другие ночи на природе (кроме третьей в Южно-Сахалинске)
  • Баня
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в Южно-Сахалинске с третьего на четвертый день
  • Питьевая вода с запасом на два дня (возьмите заранее с собой)
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыМыс великанПопулярные места

Похожие туры из Сахалина

Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Сахалинские приключения: маяк Анива, Охотское море и японские артефакты
Подышать морским воздухом и исследовать на лодках заброшенный японский маяк
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
4 июня
8 июня
11 июня
89 900 за человека
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Навстречу Японии: джип-тур по полуострову Крильон
Любоваться проливом Лаперуза и исследовать старые японские маяки и заброшенный крабовый завод
Южно-Сахалинск, железнодорожный вокзал
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
18 500 за человека
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Фантастические пейзажи Сахалина и первозданная природа мыса Крильон
Добраться до самой южной части острова, увидеть Японию и полюбоваться проливом Лаперуза
Аэропорт Южно-Сахалинска
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
119 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Сахалине
Все туры из Сахалина
All Airlines
ХорошоТам