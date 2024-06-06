Увидеть диких животных в естественной среде обитания и насладиться фантастическими видами
Вы сможете безопасно покормить медведя, увидеть вблизи японский маяк и взобраться на удивительную гору Коврижка, напоминающую по форме пирожок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно берите с собой теплую одежду и удобную обувь, а еще питье для себя с запасом на два дня.
Проживание. Первую и последнюю ночь проведем в палатках. Все снаряжение (палатки, спальники, коврики) мы предоставим. Вторую ночь остановимся на базе. В третью ночь вернёмся в Южно-Сахалинск (вам нужно будет самим организовать проживание). На природе будет походная баня.
Питание. Вас ждет вкуснейшая походная кухня — будем готовить еду на костре: уху, курочку на углях, шашлыки и свежие морепродукты.
Программа тура по дням
Сивучи, медведь и японский маяк
Увидеть сивучей. Встречаемся утром в Южно-Сахалинске и отправляемся на юг — на полуостров Крильон. Заедем в город Невельск, который известен огромными лежбищами сивучей. Эти огромные животные приплывают сюда на портовый брекватер возле набережной — так близко к людям, что их можно разглядеть во всей красе (чтобы лучше было видно, на набережной установили специальные бинокли). Послушаем, как «разговаривают» сивучи, а потом поедем в поселок Шебунино, где сохранился японский мост Любви.
Покормить медведя. Затем доберемся до горы Коврижка, которая получила такое необычное название из-за своей формы. Оттуда доедем до мыса Кузнецова, где находится база «Кордон». У вас будет возможность покормить медведя (не волнуйтесь, это безопасно) и пообщаться с местными старожилами.
Найти японские артефакты и съесть шашлык. Вечером доберемся до мыса Крильон. Вы увидите японский маяк, оставшийся со времен Русско-Японской войны, и старые катакомбы. Разобьем палаточный лагерь на берегу моря, приготовим шашлыки и поужинаем. Мы растопим для вас походную баню, можно будет попариться и расслабиться после насыщенного дня.
Вдали от цивилизации
Сегодня будем неспешно отдыхать на природе. Вернемся на мыс Кузнецова, заселимся на базу, будем ловить рыбу, гулять и варить уху на костре. Никуда не торопимся — наслаждаемся морем и фантастическими видами! Вечером попаримся в бане и будем любоваться звездным небом.
Птичий мыс и мыс Великан
Завтракаем и возвращаемся в город. Там пополним запасы продуктов и поедем на Птичий мыс и мыс Великан. Вы увидите каменные арки, отвесные скалы и причудливые глыбы. Пообедаем на побережье, погуляем вдоль моря, послушаем шум волн и вечером вернемся в Южно-Сахалинск. Подумайте заранее, где вы остановитесь в эту ночь (ночевка не входит в стоимость тура).
Треккинг на мысе Евстафия и душевный вечер на мысе Менапуцы
Два побережья. Сегодня у нас ранний выезд — отправляемся на мыс Евстафия — край бирюзовых озер и фантастических пейзажей. Там у нас будет треккинг: поднимемся по тропинке на высокую гору и понаблюдаем за двумя разными побережьями, так не похожими друг на друга.
Приготовим обед на костре (вас ждет вкуснейшая курочка на углях), отдохнем на пляже — если позволит погода, можно даже искупаться. Не будем никуда спешить и насладимся пляжным отдыхом.
Вечером доберемся до мыса Менапуцы и Птичьих озёр. Вас ждёт настоящий аттракцион по бездорожью: будем преодолевать мелководные речки, местами может быть экстремально, но водитель у нас опытный и хорошо знает все эти места.
Из-за труднодоступности на мыс Менапуцы мало кто добирается — это край нетронутой природы и настоящей красоты! Поставим палаточный лагерь, приготовим вкусный ужин с морепродуктами и попаримся в походной бане на побережье. А потом устроим посиделки возле костра с душевными разговорами о путешествии и обо всем на свете.
Птичьи озера
Не будем никуда спешить и весь день проведем на Птичьих озерах. Утром позавтракаем и погуляем по побережью. Свежий воздух, море, щебет птиц — красота! Если будет хорошая погода и вы обладаете определенной закалкой, можно даже поплавать.
Половим рыбу и приготовим обед. Ближе к вечеру соберем лагерь и будем возвращаться в Южно-Сахалинск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Питание
- Походное снаряжение: палатки, спальники, посуда и др
- Проживание на базе во вторую ночь и в палатках в другие ночи на природе (кроме третьей в Южно-Сахалинске)
- Баня
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Проживание в Южно-Сахалинске с третьего на четвертый день
- Питьевая вода с запасом на два дня (возьмите заранее с собой)