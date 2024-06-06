Увидеть сивучей. Встречаемся утром в Южно-Сахалинске и отправляемся на юг — на полуостров Крильон. Заедем в город Невельск, который известен огромными лежбищами сивучей. Эти огромные животные приплывают сюда на портовый брекватер возле набережной — так близко к людям, что их можно разглядеть во всей красе (чтобы лучше было видно, на набережной установили специальные бинокли). Послушаем, как «разговаривают» сивучи, а потом поедем в поселок Шебунино, где сохранился японский мост Любви.

Покормить медведя. Затем доберемся до горы Коврижка, которая получила такое необычное название из-за своей формы. Оттуда доедем до мыса Кузнецова, где находится база «Кордон». У вас будет возможность покормить медведя (не волнуйтесь, это безопасно) и пообщаться с местными старожилами.

Найти японские артефакты и съесть шашлык. Вечером доберемся до мыса Крильон. Вы увидите японский маяк, оставшийся со времен Русско-Японской войны, и старые катакомбы. Разобьем палаточный лагерь на берегу моря, приготовим шашлыки и поужинаем. Мы растопим для вас походную баню, можно будет попариться и расслабиться после насыщенного дня.