08:10 Встреча в аэропорту.
08:45 Трансфер на микроавтобусе.
09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге
09:30 Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера).
12:30 Обед в кафе/ресторане города.
14:15 Обзорная экскурсия по городу Салехарду.
16:00Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба.
В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.
17:20 Посещение музея новейшей истории Ямала.
В его залах можно отследить важнейшие исторические вехи развития Ямала вплоть до наших дней.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города.
Питание: оплачивается самостоятельно.
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд в природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязеск
10:30 Экскурсия по природно-этнографическому комплексу.
17:30 Возвращение в гостиницу.
18:00 Свободное время.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (самостоятельно).
Питание: завтрак и обед включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Трансфер к месту сбор группы у стелы Романтикам 70-х. Знакомство с гидом.
08:10 Переезд к месту старта тура (190 км).
11:00 Пешая экскурсия к лагерному пункту, осмотр бараков – в послевоенное время здесь жили и работали на строительстве железной дороги заключенные. Как известно, после смерти Сталина стройка была законсервирована и забыта, только разрушенные временем железнодорожные мосты и бараки напоминают о былом размахе 501-й стройки.
Обед.
13:00 Трансфер в г. Салехард.
16:30 прибытие к стеле «Романтикам 70-х».
16:40 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города.
Питание: завтрак и обед (ланч-перекус) включены в стоимость тура. Ужин оплачивается самостоятельно.
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард на микроавтобусе.
Питание: завтрак включен в стоимость тура.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Салехард.
Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе, чел
|2
|3
|4
|5
|От 6 до 12
|Цена на человека, руб
|86 100
|71 100
|64 700
|60 800
|58 800
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.