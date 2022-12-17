1 день

Прибытие в Салехард. Экскурсия по городу

08:10 Встреча в аэропорту.

09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге.

09:30 Размещение в гостинице.

12:30 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

14:15 - 16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.

Посещение:

Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.

Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.

Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.

– масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох. Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Является памятником архитектуры регионального значения.

Музей авиации под открытым небом .

. Стела «Романтикам 70-х».

Уличные городские пространства, муралы.

Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа.

16:30 - 18:30 – Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.

В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).