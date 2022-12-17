08:10 Встреча в аэропорту.
09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге.
09:30 Размещение в гостинице.
12:30 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
14:15 - 16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.
Посещение:
Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.
Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.
Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.
Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.
Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.
Является памятником архитектуры регионального значения.
16:30 - 18:30 – Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.
В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Трансфер в стойбище оленеводов (ВТС Трэкол, 60км)
Посещение чума – традиционного жилища коренных народов Севера.
Знакомство с хозяевами чума, бытом и традициями семьи оленеводов.
Демонстрация национальной одежды.
Фото и видеосъёмка в национальном наряде (по желанию).
13:00 Обед в стойбище.
Национальная кухня (блюда из оленины и северных пород рыб, уха, шурпа).
Традиционное блюдо из оленины – «няр нехи», представляющее собой употребление в пищу свежего мяса с кровью (по желанию).
15:00 Поездка к основному стаду оленей на Трэколе, желающие могут проехаться на снегоходе с
прицепными санями.
Фотографирование с оленями и кормление их хлебом.
При желании можно прокатиться на оленьей упряжке, для этого оленеводы отловят ездовых оленей национальным арканом (тынзяном) из общего стада.
Катание на оленьих упряжках (оплачивается самостоятельно, 500 руб. /чел.).
18:00 Трансфер в г. Салехард (ВТС Трэкол, 60км).
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
07:00 - 10:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время (возможно проведение дополнительных экскурсий, участие в мастер-классе или подледной рыбалке, на ваш выбор за доп. плату).
13:00 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Свободное время (доп. экскурсии за доп. плату).
Посещение рыбного магазина, рынка «Дары Ямала» и сувенирных лавок Окружного дома ремёсел (по желанию).
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
7:00 Завтрак в гостинице.
8:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард.
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» в г. Салехард.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе
|2
|3
|4
|5
|6 и более
|Цена на человека, руб.
|86 800
|65 900
|55 400
|49 200
|45 000
Доплата за одноместное размещение – 4000 руб. /сутки.
Отель «Арктика» расположен в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Авиа-билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.