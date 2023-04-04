1 день

Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».

Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.

Транспорт не предоставляется.