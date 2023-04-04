Весенний портрет великого города Петербурга
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Программа тура по дням
Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость
Самостоятельный заезд до 11:00.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города на реке Неве, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.
Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор. Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмой, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» - старт от станции метро «Горьковская».
Вторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение Кунсткамеры
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Посещение Кунсткамеры. В ходе самостоятельного осмотра Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Среда. Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца, самого крупного и значительного архитектурного сооружения дворцово-паркового ансамбля Петергофа, обладающего богатейшей коллекцией русского и западноевропейского изобразительного и прикладного искусства XVII–начала XX вв.
С 22.04 воскресная экскурсия в Большой дворец заменяется на экскурсию в Нижний парк. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
Пятница. Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:
- побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;
- пройдете по аллеям Петровского парка;
- увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;
- дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;
- петровский корабельный док;
- знаменитый Кронштадтский футшток;
- Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» По богатству чугунного убранства Петербургу нет в мире равного.
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас на Крови), уникальный памятник императору Александру II Освободителю. Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» – старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
За дополнительную оплату:
Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Воскресенье. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00
Загородная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу — блестящему творению Ф. Б. Растрелли. Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура без проживания и питания на период с 08.01-22.03.24– 11765 руб.
Стоимость тура без проживания и питания на период с 22.03-28.04.24– 12220 руб.
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|Размещение
|Стоимость тура для заездов
с 08.01-22.03.24
|Стоимость тура для заездов
с 22.03-28.04.24
|Доп. сутки (за номер) с 08.01-22.03.24
|Доп. сутки (за номер) с 22.03-28.04.24
|КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|14790
|15585
|2835
|3645
|1-местн. номер
|16610
|18095
|2365
|3125
|Доп. место
|14790
|15585
|1420
|1825
|КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|15320
|16120
|3375
|4185
|1-местн. номер
|17660
|19110
|2900
|3645
|Доп. место
|15320
|16120
|1690
|2090
|МОСКВА 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|15785
|16955
|3850
|5035
|1-местн. номер
|18710
|20945
|3440
|4590
|Доп. место
|15935
|19030
|2025
|2295
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Стандарт, вид во двор, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|16120
|16580
|4185
|4655
|1-местн. номер
|20150
|21065
|4185
|4655
|Доп. место
|16020
|16130
|2025
|2025
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4* Делюкс, вид на Неву, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|19565
|20400
|7695
|8545
|1-местн. номер
|26975
|28640
|7695
|8545
|Доп. место
|18165
|18370
|2025
|2025
|ДОСТОЕВСКИЙ 4* Комфорт, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|15720
|16730
|3780
|4805
|1-местн. номер
|18970
|20240
|3580
|4225
|ДОСТОЕВСКИЙ 4* Супериор, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|15985
|17260
|4050
|5345
|1-местн. номер
|19365
|20690
|3780
|4455
|Доп. место
|15985
|18900
|2025
|3780
Скидка на школьника до 14 лет– 850 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00) (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как проходит тур?
Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенно большое спасибо за пешеходную экскурсию по городу,которая проходит по субботам. Экскурсовод очень много рассказывала о истории тех мест что мы посетили много исторических фактов. Ребёнок школьник был очень доволен.
Спасибо.