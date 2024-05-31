Туры на автобусе в Санкт-Петербурге

Найдено 176 туров в категории «На автобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 2 058 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
80 отзывов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950 за человека
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950 за человека
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 18 часов
2 отзыва
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490 за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
57 отзывов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990 за человека
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
69 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950 за человека
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
от 10 450 за человека
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
39 отзывов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450 за человека
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990 за человека
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990 за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490 за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390 за человека
Для влюбленных - в Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для влюбленных - в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 8 265 за человека
День Влюбленных в Северной столице
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
День Влюбленных в Северной столице
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 8 200 за человека
Весенние каникулы в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенние каникулы в Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 12 000 за человека
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 8 200 за человека
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 10 200 за человека
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 5 500 за человека
Праздничный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Праздничный Санкт-Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 13 750 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 10 050 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950 за человека
Зимний Петербург. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 3 650 за человека
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 6 650 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 8 000 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 12 550 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 10 250 за человека
Хиты Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хиты Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 7 600 за человека
Три дня с Петербургом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 7 400 за человека
Петергофские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500 за человека
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 600 за человека
Незабываемые дни на берегах Невы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 11 900 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 500 за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 350 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 300 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 13 200 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 000 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 800 за человека
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 600 за человека
Невская коллекция с Великим Новгородом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Невская коллекция с Великим Новгородом
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 9 200 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 12 500 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 400 за человека
Многоликий Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Многоликий Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 500 за человека
Классический Петербург на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классический Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азалия
    31 мая 2024
    Зимний Петербург. Тур выходного дня
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Зимний Петербург. Тур выходного дня
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно
  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Зимние истории дворцов Петербурга
    По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
    Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊
  • А
    Анатолий
    25 февраля 2024
    Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
    Добрый день, замечательная поездка получилась! Благодарю!
  • М
    Мария
    16 января 2024
    Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
    Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
    Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. ПавловскПрекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск
  • С
    Светлана
    14 января 2024
    Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
    Тур оказался очень интересным, настоящим Новогодним подарком, Питер засиял Новогодними красками с его праздничным оформлением. Организация тура на высшем уровне
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    от подборки отелей до организации экскурсий. Особую благодарность хочется отметить гиду которая была в течении всего тура это Елена Стальмак, лучшего гида пожелать просто не возможно. Все экскурсии с ней были очень интересные, познавательные и она старалась показать и рассказать что то необычное. Большое спасибо за прекрасный отдых, буду ещё бронировать туры с Большой Страной.

  • М
    Масленникова
    14 января 2024
    Праздничный Санкт-Петербург
    Тур очень понравился. Всё отлично организовано.
    Тур очень понравился. Всё отлично организовано
  • Л
    Любовь
    14 января 2024
    Праздничный Санкт-Петербург
    Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду),
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    всё как было обещано в договоре. Доброжелательный гид. Спасибо всем, кто организовал нам это незабываемое путешествие! Единственно, что хотелось бы изменить, это чтобы первый день тура был свободным, так как наш поезд опоздал и мы не успели на первую экскурсию.

  • Н
    Наталья
    4 января 2024
    Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
    Спасибо за замечательную организацию тура в Санкт-Петербург. Все на высшем уровне. Ни о чем не пришлось беспокоиться. Гид Ирина Евгеньевна очень опытная и ответственная. Спасибо. Буду обращаться к вам еще. 10 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
  2. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
  3. Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
  4. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  5. «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На автобусе" можно забронировать 176 авторских туров от 2 058 до 53 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 852 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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