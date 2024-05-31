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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
1 день 18 часов
«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 8 490₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
7 990₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 7 950₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса (2 дня)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
от 10 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
Тверь - Торжок: путешествие по государевой дороге. 2 дня/1 ночь
Начало: Санкт-Петербург, м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
22 июня в 07:00
20 июля в 07:00
8 450₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Для влюбленных - в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 8 265₽ за человека
Авторский тур
2 дня
День Влюбленных в Северной столице
Начало: Санкт-Петербург
14 фев в 10:00
от 8 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенние каникулы в Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 8 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Символы Петербурга. Тур на зимние праздники
Начало: Россия, Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 10 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербург Лайт. Зимние каникулы на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 5 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Праздничный Санкт-Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 13 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние истории дворцов Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 10 050₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Петербург. Тур выходного дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 3 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
29 дек в 10:00
от 6 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Петербургская коллекция. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 8 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербургская коллекция. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 12 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербургская коллекция. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 окт в 10:00
17 окт в 10:00
от 10 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 7 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня с Петербургом
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 7 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петергофские каникулы
Начало: Санкт-Петербург
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Незабываемые дни на берегах Невы. Сокращенная программа
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Незабываемые дни на берегах Невы
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В сердце Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В сердце Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В сердце Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Невская коллекция с Великим Новгородом
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 9 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 12 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Многоликий Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классический Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 11 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААзалия31 мая 2024Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
- ДДинара30 мая 2024Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
- ООлег29 мая 2024По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
- ЕЕлена13 апреля 2024Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊
- ААнатолий25 февраля 2024Добрый день, замечательная поездка получилась! Благодарю!
- ММария16 января 2024Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!
- ССветлана14 января 2024Тур оказался очень интересным, настоящим Новогодним подарком, Питер засиял Новогодними красками с его праздничным оформлением. Организация тура на высшем уровне
- ММасленникова14 января 2024Тур очень понравился. Всё отлично организовано.
- ЛЛюбовь14 января 2024Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду),
- ННаталья4 января 2024Спасибо за замечательную организацию тура в Санкт-Петербург. Все на высшем уровне. Ни о чем не пришлось беспокоиться. Гид Ирина Евгеньевна очень опытная и ответственная. Спасибо. Буду обращаться к вам еще. 10 из 10
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На автобусе»
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