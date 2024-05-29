Экскурсионные туры на неделю в Санкт-Петербург

Найдено 29 туров в категории «7-дневные туры» в Санкт-Петербурге, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемые дни на берегах Невы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 11 900 за человека
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 500 за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 350 за человека
Летние хиты Петербурга и Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летние хиты Петербурга и Карелии
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 41 000 за человека
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 150 за человека
Невская коллекция со среды. Недельный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Невская коллекция со среды. Недельный тур
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 15 150 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 13 450 за человека
Незабываемые дни на берегах Невы. 7 дней великих достижений
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. 7 дней великих достижений
Начало: Санкт-Петербург
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 14 800 за человека
Семейное путешествие в Петербург на каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семейное путешествие в Петербург на каникулы
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
25 мар в 10:00
от 16 800 за человека
Зимний Петербург. 7 праздничных дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Петербург. 7 праздничных дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 7 700 за человека
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 17 550 за человека
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900 за человека
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Начало: Санкт-Петербург
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 33 050 за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570 за человека
В Петербург с детьми! Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Петербург с детьми! Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 580 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 440 за человека
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680 за человека
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 18 085 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 500 за человека
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
от 15 330 за человека
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 27 040 за человека
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
30 дек в 10:00
от 9 500 за человека
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 9 300 за человека
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 20 105 за человека
Многоликий Петербург. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Многоликий Петербург. Зима-весна
Начало: Санкт-Петербург
от 20 015 за человека
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
23 июня в 07:00
21 июля в 07:00
37 800 за человека
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
22 июня в 10:00
15 июля в 10:00
136 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Невская коллекция со среды. Недельный тур
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Невская коллекция со среды. Недельный тур
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Невская коллекция со среды. Недельный тур
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
    Огромная благодарность за организацию тура «Петербургская коллекция» в особенности тур состоялся благодарю высокому профессионализму гиду Елецкой Ирине Евгеньевне. Она с душой, вниманием к каждому туристу сопровождала и рассказывала нам об истории Санкт-Петербурга. Успехов Ирине)))
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «7-дневные туры»

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  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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