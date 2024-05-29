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Авторский тур
7 дней
Незабываемые дни на берегах Невы
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 11 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Петербургская коллекция. Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летние хиты Петербурга и Карелии
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невская коллекция с понедельника. Недельный тур
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Невская коллекция со среды. Недельный тур
Начало: Санкт-Петербург
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 15 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 13 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Незабываемые дни на берегах Невы. 7 дней великих достижений
Начало: Санкт-Петербург
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейное путешествие в Петербург на каникулы
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
25 мар в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний Петербург. 7 праздничных дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 7 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Что правит Петербургом. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
3 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 18 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Санкт-Петербурга в Карелию: от истории к природе
Начало: Санкт-Петербург
26 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 33 050₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 38 570₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Петербург с детьми! Тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 580₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Петербург. Сокращенная летняя программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 440₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 680₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
от 18 085₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 15 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
от 15 330₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 27 040₽ за человека
Авторский тур
7 дней
30 дек в 10:00
от 9 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 9 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Родители с детьми в Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 20 105₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Многоликий Петербург. Зима-весна
Начало: Санкт-Петербург
от 20 015₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
23 июня в 07:00
21 июля в 07:00
37 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Морская экспедиция на паруснике: из Санкт-Петербурга в Калининград
Стать членом экипажа корабля, подняться на мачту, научиться вязать узлы и управлять парусами
Начало: Г. Санкт-Петербург или г. Кронштадт, точно место и...
22 июня в 10:00
15 июля в 10:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Огромная благодарность за организацию тура «Петербургская коллекция» в особенности тур состоялся благодарю высокому профессионализму гиду Елецкой Ирине Евгеньевне. Она с душой, вниманием к каждому туристу сопровождала и рассказывала нам об истории Санкт-Петербурга. Успехов Ирине)))
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «7-дневные туры»
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