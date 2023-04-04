Майский портрет великого города Петербурга
Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города: Эрмитаж, Царское село, Кронштадт, Петергоф и Петропавловская крепость. Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели.
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Программа тура по дням
Понедельник. Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург», Петропавловская крепость
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург».
Рассказывает о возникновении города, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.
Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Транспорт не предоставляется.
Вторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», посещение Кунсткамеры
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры.
В ходе самостоятельного осмотра вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов, и увидите часть коллекции самого Петра Великого — коллекцию анатомических редкостей и аномалий.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Среда. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца — блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Четверг. Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:
- побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;
- пройдете по аллеям Петровского парка;
- увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;
- дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;
- петровский корабельный док;
- знаменитый Кронштадтский футшток;
- Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота. Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Храм Воскресения Христова, Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Воскресенье. Петергоф
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
Размещение
Период
Стоимость
Доп. сутки
(за номер)
Кирочная
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
27.04-10.05
21055
3640
10.05-26.05
|20310
3250
1-местн. номер
27.04-10.05
|26515
3185
10.05-26.05
|26030
3055
Доп. место
27.04-10.05
|21055
1820
10.05-26.05
|20310
1625
Кирочная
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
27.04-10.05
22055
4160
10.05-26.05
|21305
3770
1-местн. номер
27.04-10.05
|28555
3705
10.05-26.05
|27025
3315
Доп. место
27.04-10.05
|22055
2080
10.05-26.05
|21305
1885
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
27.04-10.05
26540
6500
10.05-26.05
|25540
5980
1-местн. номер
27.04-10.05
|39540
6500
10.05-26.05
|37500
5980
Доп. место
27.04-10.05
|23340
2210
10.05-26.05
|23140
2210
Санкт-Петербург 4*
Делакс Нева, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
27.04-26.05
33515
10140
1-местн. номер
27.04-26.05
|53795
10140
Доп. место
27.04-26.05
|24715
2210
Москва 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
27.04-10.05
24795
5590
10.05-26.05
|23800
5070
1-местн. номер
27.04-10.05
34415
5200
10.05-26.05
|32380
4680
Доп. место
27.04-10.05
23150
2210
10.05-26.05
|22800
2210
Скидка на школьника до 14 л – 950 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 14:00, выезд до 12:00), при выборе тарифа с проживанием
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
- Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальны трансфер на легковом автомобиле (средний класс) в одну сторону ж/д вокзал (аэропорт) — гостиница или гостиница — ж/д вокзал (аэропорт)
- Дополнительные сутки в гостинице
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как проходит тур?
Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.