Отправимся от Московского вокзала Санкт-Петербурга и к 09:15 прибудем в Зеленогорск. Этот городок известен с 16-го века, в разное время принадлежал Швеции и Финляндии и раньше назывался Терийоки. Здесь осмотрим достопримечательности и сделаем паузу на кофе и перекус.

Дальше наш путь будет лежать по бывшей шведской королевской дороге вдоль Финского залива. Тут сделаем остановку на смотровой площадке и сфотографируемся на память.

Затем поедем вдоль линии Маннергейма — созданных финнами оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Осмотрим их развалины и остатки железобетонного бункера.

К полудню прибудем в Выборг. Пройдёмся по старому городу, узнаем его историю и легенды, посетим рыцарский замок, основанный в 13-м веке во время Крестового похода. После обеда будет свободное время для самостоятельной прогулки по центру. Позже отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо», где в 16-м веке располагался скотный двор Выборгского замка.

К вечеру прибудем в коттеджный посёлок. После размещения в отеле поужинаем, познакомимся поближе и устроим конкурсы.