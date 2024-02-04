По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей

Индивидуальный тур в Санкт-Петербурге

Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере

Отправляемся в мир Средневековья — к рыцарям, крестоносцам и варягам.

Пройдёмся по старинным улочкам Зеленогорска, основанного шведами, посетим настоящий замок и его бывший скотный двор в Выборге и побываем в городе-крепости балтийских славян. Нас ждут королевская дорога вдоль залива и развалины оборонительных финских сооружений.

В завершение тура мы заглянем в мистическую пещеру Ведьмы, чтобы загадать желание, которое обязательно исполнится.
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Ближайшие даты:
4
фев
11
фев
4
мар
11
мар
25
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Зеленогорск и Выборг

Отправимся от Московского вокзала Санкт-Петербурга и к 09:15 прибудем в Зеленогорск. Этот городок известен с 16-го века, в разное время принадлежал Швеции и Финляндии и раньше назывался Терийоки. Здесь осмотрим достопримечательности и сделаем паузу на кофе и перекус.

Дальше наш путь будет лежать по бывшей шведской королевской дороге вдоль Финского залива. Тут сделаем остановку на смотровой площадке и сфотографируемся на память.

Затем поедем вдоль линии Маннергейма — созданных финнами оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Осмотрим их развалины и остатки железобетонного бункера.

К полудню прибудем в Выборг. Пройдёмся по старому городу, узнаем его историю и легенды, посетим рыцарский замок, основанный в 13-м веке во время Крестового похода. После обеда будет свободное время для самостоятельной прогулки по центру. Позже отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо», где в 16-м веке располагался скотный двор Выборгского замка.

К вечеру прибудем в коттеджный посёлок. После размещения в отеле поужинаем, познакомимся поближе и устроим конкурсы.

Зеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и ВыборгЗеленогорск и Выборг
2 день

«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера

Позавтракав, отправимся в «Средневековый город Сваргас» — столицу варяжских земель. Это этнографический музей под открытым небом, воссозданный в натуральную величину как крепость балтийских славян. Здесь познакомимся с культурой варягов и посетим мастер-классы.

После обеда поедем к Ведьминой пещере, где, по легенде, раз в год можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. В 17:00 стартуем в сторону Санкт-Петербурга. Через 3 часа прибудем к Московскому вокзалу и попрощаемся.

«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
Завершение: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыМногодневные турыВыборгВыездныеЗеленогорскПопулярные местаПещеры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Зимние истории дворцов Петербурга
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние истории дворцов Петербурга
Санкт-Петербург
31 дек
от 10 050 за человека
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Истории и тайны дворцов и парков Петербурга
Санкт-Петербург
25 июля
от 8 300 за человека
Петербургская панорама
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Петербургская панорама
Санкт-Петербург
24 июля
от 11 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ