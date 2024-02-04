Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Пройдёмся по старинным улочкам Зеленогорска, основанного шведами, посетим настоящий замок и его бывший скотный двор в Выборге и побываем в городе-крепости балтийских славян. Нас ждут королевская дорога вдоль залива и развалины оборонительных финских сооружений.
В завершение тура мы заглянем в мистическую пещеру Ведьмы, чтобы загадать желание, которое обязательно исполнится.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Зеленогорск и Выборг
Отправимся от Московского вокзала Санкт-Петербурга и к 09:15 прибудем в Зеленогорск. Этот городок известен с 16-го века, в разное время принадлежал Швеции и Финляндии и раньше назывался Терийоки. Здесь осмотрим достопримечательности и сделаем паузу на кофе и перекус.
Дальше наш путь будет лежать по бывшей шведской королевской дороге вдоль Финского залива. Тут сделаем остановку на смотровой площадке и сфотографируемся на память.
Затем поедем вдоль линии Маннергейма — созданных финнами оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. Осмотрим их развалины и остатки железобетонного бункера.
К полудню прибудем в Выборг. Пройдёмся по старому городу, узнаем его историю и легенды, посетим рыцарский замок, основанный в 13-м веке во время Крестового похода. После обеда будет свободное время для самостоятельной прогулки по центру. Позже отправимся в скальный пейзажный парк «Монрепо», где в 16-м веке располагался скотный двор Выборгского замка.
К вечеру прибудем в коттеджный посёлок. После размещения в отеле поужинаем, познакомимся поближе и устроим конкурсы.
«Средневековый город Сваргас» и Ведьмина пещера
Позавтракав, отправимся в «Средневековый город Сваргас» — столицу варяжских земель. Это этнографический музей под открытым небом, воссозданный в натуральную величину как крепость балтийских славян. Здесь познакомимся с культурой варягов и посетим мастер-классы.
После обеда поедем к Ведьминой пещере, где, по легенде, раз в год можно загадать желание, и оно обязательно сбудется. В 17:00 стартуем в сторону Санкт-Петербурга. Через 3 часа прибудем к Московскому вокзалу и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00Завершение: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.