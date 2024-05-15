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и с пола. Мы получили совет от групповода: не приносить с собой в салон еду (это на 5-то часов передвижения!). Подобные требования надо выставлять заранее, не все пассажиры имеют возможность (по здоровью) так долго находиться без еды.

2. Автобус не предназначен для длительных поездок. Расстояние между сиденьями не предназначено для людей выше 180 см.

3. Каким образом определяется режим отопления в автобусе – одному Богу известно: на Казанской площади (место встречи) натопили так, что сидеть было не возможно. По дороге до В. Новгорода похоже отопление отключили совсем (в куртках было холодно). На обратном пути снова устроили сауну. Желательно наладить регулировку или использовать ее более грамотно.

4. Номер, который был забронирован с сайта в дальнейшем не подтвердился организатором (был изменен на менее комфортный без объяснения причин).

5. В целом поездка полностью соответствует понятию “обзорная”. Очень жаль, что в настоящее время часть объектов на реставрации, но это уже к организаторам не относится.