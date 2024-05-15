За два дня мы посетим четыре древних города России и увидим их кремлевские стены.
Вы прогуляетесь по знаковым местам, узнаете, как выглядит старейшая крепость страны Новгородский детинец, побываете в Псково-Печорском соборе, знаменитом своими «Богом зданными» пещерами, а также полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества в музее «Витославицы».
Вы прогуляетесь по знаковым местам, узнаете, как выглядит старейшая крепость страны Новгородский детинец, побываете в Псково-Печорском соборе, знаменитом своими «Богом зданными» пещерами, а также полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества в музее «Витославицы».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Витославлицы
- Ярославово дворище
- Кремль-Детинец
- Софийский собор
- Памятник «Тысячелетие России»
- Город Псков
- Псковский кремль
- Изборская крепость
- Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
- «Богом зданные» пещеры
- Ольгинская часовня
- Троицкий собор
Описание тура
Единственный в Санкт-Петербурге исторический тур с настолько широким охватом! Всего за два дня вы посещаете целых 4 старинных русских города с бурным и славным прошлым, осматриваете 3 могучие крепости и множество других столь же интересных мест и туристических объектов.
- Выгодное предложение! Цена этой двухдневной поездки – одна из самых привлекательных на городском туристическом рынке.
- Четыре города за 2 дня: в этом насыщенном и тщательно продуманном туре вы знакомитесь с главными историческими и культурными достопримечательностями Пскова – одного из древнейших городов России, со славным ратными подвигами Изборском, с живописными Печорами. И проводите великолепный день в Великом Новгороде: у вас интереснейшие экскурсии и огромное количество свободного времени!
- Отличное размещение в гостинице “Амакс”: это один из лучших отелей Новгорода. Он расположен в историческом центре города, совсем рядом с Кремлем и Волхов-рекой. Ресторан гостиницы славится своими роскошными завтраками в формате “шведский стол”: утренняя трапеза входит в стоимость тура.
- Разнообразная экскурсионная программа от нескольких гидов: на протяжении всей поездки вас сопровождает профессиональный гид-историк Charm Travel, а Новгородский Детинец вы осматриваете вместе с местным лицензированным гидом – высококлассным специалистом именно по этому объекту.
По субботам и праздничным дням в 07:00
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|от 7 950 ₽
|Школьники и дети до 7 лет
|от 7 850 ₽
|Пенсионеры и студенты
|от 7 850 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Витославлицы
- Ярославово дворище
- Кремль-Детинец
- Софийский собор
- Памятник «Тысячелетие России»
- Город Псков
- Псковский кремль
- Изборская крепость
- Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
- «Богом зданные» пещеры
- Ольгинская часовня
- Троицкий собор
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Работа профессионального гида, трассовые экскурсии
- Размещение в гостинице (г. Великий Новгород)
- Горячий завтрак
Что не входит в цену
- Питание: обед 500-550 руб. /чел., ужин 550 руб. /чел.
- Катание на лошадях: 10-15 минут - 250 руб. взрослые, 200 руб. дети (по желанию)
- Посещение хозяйственного уголка в «Витославлицах» - 120 руб. (по желанию)
- "Вход в музей /"Витославлицы/": 300 руб. взрослые
- 200 руб. студенты и дети с 15 лет ", "Одноместное размещение: 1500 - 2500 руб."
Место начала и завершения?
Казанская площадь/м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и праздничным дням в 07:00
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, Т. К. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами
- В программе тура есть объекты, которые турист может посетить за дополнительную плату. Объекты не входят в стоимость тура и не бронируются заранее. Их стоимость может отличаться от указанной
- При заказе тура продолжительностью от 2 дней Вам необходимо оплатить оставшуюся стоимость поездки заранее в офисе туроператора или дистанционно через сайт туроператора. Более подробную информацию Вы можете уточнить, направив сообщение Организатору поездки (туроператору)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 69 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
15 мая 2024
Хорошая экскурсия. Интересно рассказывают, но не всегда показывают. Гид к сожалению больше рассказывал в автобусе, но не ходит с группой. Нужно запоминать, а потом смотреть. Не понравилась гостиница Гринфилд (холодно, плохой фасад и вентиляция. Завтрак лучше там не заказывать). Печорня очень понравилась.
Д
Дмитрий
13 мая 2024
Сама поездка понравилась, гид Татьяна молодец, знает историю, хорошо рассказывает, четко всех организовывала по времени. Водитель тоже профи, управлял трехосным автобусом, отлично чувствовал габариты, управлял плавно.
Но организация поездки не
Но организация поездки не
Н
Наталья
12 мая 2024
Номер не соответствовал купленному в туре
Е
Елена
1 мая 2024
За такое короткое время получили общее впечатление, организовано все чётко, хорошо. Не понравились двухярусные кровати в номере и шумоизоляция.
Н
Наталия
26 фев 2024
Увидели все, что обещали по программе и все места, где побывали понравились. Лучше могла бы быть погода, т. к. трудно было представить, что в феврале может постоянно идти дождь, и земля будет покрыта слоем скользкого льда с водой. Отсюда и все основные проблемы.
И
Игорь
9 янв 2024
Поскольку поездка в первую очередь обзорная, то и пожелания соответствующие в части комфорта передвижения, размещения, проживания.
1. Автобус подан не подготовленный: мусор в салоне. При этом, собрав мусор с соседних сидений
1. Автобус подан не подготовленный: мусор в салоне. При этом, собрав мусор с соседних сидений
А
Ангелина
9 янв 2024
Сбылась студенческая мечта- посетить города и крепости древней Руси) понравилась и сама программа, достаточно времени на самостоятельный осмотр. Рекомендую.
М
Мария
5 янв 2024
От тура, к сожалению, остались исключительно негативные эмоции. Ключевая претензия - вопиющая халатность к категории номера, которая изначально была оплачена при бронировании (скрин брони прилагается). После экскурсии на диком холоде
А
Андрей
5 янв 2024
P
Podenkoa
10 дек 2023
А
Анна
7 ноя 2023
Понравился Новгород. Было бы лучше:
экскурсия на 3 дня(с ночевкой в Пскове).
экскурсия на 3 дня(с ночевкой в Пскове).
А
Аввакумова
26 сен 2023
Организация экскурсий очень хорошая, так же как и автобус, и водитель.
Гостиница отставляет делать лучшего: в номере очень пахло канализацией, вечером и утром практически отсутствовала холодная вода.
Экскурсия в Изборск получилась "бегом" и времени полюбоваться окрестностями и прекрасными птицами почти не было. Лучше было бы сократить время обеда (просто пожелание). Зато гид Татьяна - молодец! Буду изучать историю Руси. Спасибо!
Гостиница отставляет делать лучшего: в номере очень пахло канализацией, вечером и утром практически отсутствовала холодная вода.
Экскурсия в Изборск получилась "бегом" и времени полюбоваться окрестностями и прекрасными птицами почти не было. Лучше было бы сократить время обеда (просто пожелание). Зато гид Татьяна - молодец! Буду изучать историю Руси. Спасибо!
Т
Татьяна
26 сен 2023
А
Альберт
26 сен 2023
И
Ирина
25 сен 2023
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