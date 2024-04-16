1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять)

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура.

11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский»,

«Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».

11:45 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).

12:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского- Корсакова», «Сокрома Бохо».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Трансфер в гостиницы «Азимут», «Октябрьская», «Театральная площадь».

16:00-16:30Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (доп. плата).

(доп. плата). Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» (доп. плата).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.