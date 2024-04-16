Зимние истории дворцов Петербурга

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Во время этого новогоднего тура в Санкт-Петербург у Вас есть отличная возможность познакомиться с дворцами города на Неве, узнать о том, как их владельцы отмечали Рождество в прежние времена, и сравнить их традиции с современными.

Вы побываете в Гатчине — одной из императорских резиденций, а также при желании сможете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете.

Изюминкой станет экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория», где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января.
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Зимние истории дворцов Петербурга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Сказочный город в миниатюре
Сказочный город в миниатюре
Посмотрим на макеты архитектурных ансамблей Петербурга и сравним их с оригинальными зданиями
Новый год в Северной столице
Новый год в Северной столице
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений
Поездка в Гатчину
Поездка в Гатчину
Посетим изысканную резиденцию императора-романтика

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять).

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

  • 11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
  • 11:45 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Трансфер в гостиницы «Азимут», «Октябрьская», «Театральная площадь».

16:00-16:30 Свободное время.

  • Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (доп. плата).

Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночьПрибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь
2 день

Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"

Поздний завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.

12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.

Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой подарок.

16:00 Трансфер в гостиницы.

19:00 Окончание программы.

  • Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург».

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где здесь грань между мистикой и реальностью? (доп. плата) (при наборе группы от 15 чел.).

Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"
3 день

Поездка в Гатчину. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Экскурсия в Большой дворец — величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.

Поездка в Гатчину. ОтъездПоездка в Гатчину. ОтъездПоездка в Гатчину. ОтъездПоездка в Гатчину. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отели, в которых происходит сбор группы:

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса): цены позже.

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.

Азимут 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.

Театральная Площадь 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиЧетырёхместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандарт Мансарда
31.12.2314550120501595020950

Отели для ассортимента (гости из этих отелей добираются до места сбора самостоятельно):

Отель на Римского-Корсакова 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Театральная площадь 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйОдноместный
СтандартныйСтудияАпартаменты
31.12.2310050985012650105501015013650124501145017450

Сокрома Бохо 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы «Театральная площадь» (9 мин. пешком):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный Взрослый
Стандартный
31.12.231095014050

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4* (16 мин.):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
31.12.231045013350114501095014650

Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Двухуровневая студия
31.12.23113501035015050

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Смарт Плюс
31.12.23123501115017150

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*: цены позже.

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*: цены позже.

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный
СтандартныйПолулюкс
31.12.231295016850156501475022150

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенный
31.12.23146501475019350171501645024350
  • Скидка детям до 15 лет (0-16): 450 руб.
  • Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 руб.

Варианты проживания

Октябрьская 4

2 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

IZZZI у Гостиного двора 3

2 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

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А-отель Фонтанка 3

2 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

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Азимут 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

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Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Сокрома Бохо 3

2 ночи

Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.

В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.

В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.

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Бест Вестерн 4

2 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
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Отель на Римского-Корсакова 3

2 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: завтраки (завтраки в зависимости от размещения и кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: завтрак в первый день, обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - стоимость уточняется
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - стоимость уточняется
  • Праздничный Новогодний банкет в гостинице
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?

Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
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27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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