Вы побываете в Гатчине — одной из императорских резиденций, а также при желании сможете провести новогоднюю ночь на праздничном банкете.
Изюминкой станет экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория», где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Дворцы Петербурга - Юсуповский дворец - Новогодняя ночь
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (цены уточнять).
- 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
- 11:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд», «Русь».
- 11:45 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе для гостей из отеля «А-Отель Фонтанка»).
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Экскурсия в Юсуповский дворец — один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Трансфер в гостиницы «Азимут», «Октябрьская», «Театральная площадь».
16:00-16:30 Свободное время.
- Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (доп. плата).
Экскурсия "Зимние праздники" - театр-макет "Петровская Акватория"
Поздний завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы во второй половине дня.
12:00 Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками.
Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
14:30 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой подарок.
16:00 Трансфер в гостиницы.
19:00 Окончание программы.
- Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург».
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где здесь грань между мистикой и реальностью? (доп. плата) (при наборе группы от 15 чел.).
Поездка в Гатчину. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Загородная автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Экскурсия в Большой дворец — величественный и изысканный дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля.
Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
16:00-17:00 Окончание программы у метро «Пл. Восстания» на Невском пр., на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отели, в которых происходит сбор группы:
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса): цены позже.
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.
Азимут 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.
Театральная Площадь 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|31.12.23
|14550
|12050
|15950
|20950
Отели для ассортимента (гости из этих отелей добираются до места сбора самостоятельно):
Отель на Римского-Корсакова 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Театральная площадь 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Одноместный
|Стандартный
|Студия
|Апартаменты
|31.12.23
|10050
|9850
|12650
|10550
|10150
|13650
|12450
|11450
|17450
Сокрома Бохо 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы «Театральная площадь» (9 мин. пешком):
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|31.12.23
|10950
|14050
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4* (16 мин.):
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|31.12.23
|10450
|13350
|11450
|10950
|14650
Сеть Сокрома: Скорома Пая-София Апартс, Сокрома Это Питер Апартс. Завтрак Ланч-бокс. В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухуровневая студия
|31.12.23
|11350
|10350
|15050
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол": цены позже.
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт Плюс
|31.12.23
|12350
|11150
|17150
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*: цены позже.
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*: цены позже.
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|31.12.23
|12950
|16850
|15650
|14750
|22150
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|31.12.23
|14650
|14750
|19350
|17150
|16450
|24350
- Скидка детям до 15 лет (0-16): 450 руб.
- Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 300 руб.
Варианты проживания
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
IZZZI у Гостиного двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
А-отель Фонтанка 3
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.
Утром для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Сокрома Бохо 3
Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.
В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.
В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.
Бест Вестерн 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.
В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: завтраки (завтраки в зависимости от размещения и кроме первого дня)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: завтрак в первый день, обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - стоимость уточняется
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» - стоимость уточняется
- Праздничный Новогодний банкет в гостинице
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Могут ли меня встретить в аэропорту или на ж/д и отвезти в гостиницу?
Да, индивидуальный трансфер при заезде и выезде можно организовать (дополнительная оплата: цены уточнять)
Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.