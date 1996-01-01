3 отзыва оставили туристы

Для тех кому не интересен Эрмитаж, водные трамвайчики и даже дворы колодцы. Для тех, кому хочется больше узнать историю 📖 становление питерской батл культуры. Посетить места которые сделали Питер хип-хоп столицей ⭐️ России.

Для того чтобы окунуться в это море 🌊 новой субкультуры обязательно надо пройтись по дворам, по которым на батлы едет Ресторатор на своей М7, посетить бары 🍹 где проходят Версусы и RBL. Узнать почему у SLOVOSPB нету собственного бара. И все это будет на экскурсии 🧭 экскурсия ⛳ позволит вам сделать кучу необычных селфи. В конце экскурсии, вместо традиционного для большинства сувенирного магазина, вы попадете в сувенирный магазин бара «1703». Так что вы сможете в память о Питере купить не кружку с Медным Всадником, а эксклюзив – такой как носки или кепку «территория поэтов».