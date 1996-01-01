3 отзыва оставили туристы

5
3 отзыва
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
С чего началось становление питерской батл-культуры, почему у проекта SLOVOSPB нет собственного бара и где в Северной столице проходят самые хайповые версус-батлы – все это вы узнаете в рамках 1, 5-часовой экскурсии 🧭 «В поисках хайпа».

Вас ждет прогулка 👣 по местам, которые сделали Санкт-Петербург рэп-столицей России.

Вы побываете в барах 🍹, где устраиваются батлы RBL, пройдетесь по маршруту следования Ресторатора на очередной версус и побываете в магазине мерча бара «1703».
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 500 ₽ за человека

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В поисках хайпа
В поисках хайпа
Для тех кому не интересен Эрмитаж, водные трамвайчики и даже дворы колодцы. Для тех, кому хочется больше узнать историю 📖 становление питерской батл культуры. Посетить места которые сделали Питер хип-хоп столицей ⭐️ России.
Для того чтобы окунуться в это море 🌊 новой субкультуры обязательно надо пройтись по дворам, по которым на батлы едет Ресторатор на своей М7, посетить бары 🍹 где проходят Версусы и RBL. Узнать почему у SLOVOSPB нету собственного бара. И все это будет на экскурсии 🧭 экскурсия ⛳ позволит вам сделать кучу необычных селфи. В конце экскурсии, вместо традиционного для большинства сувенирного магазина, вы попадете в сувенирный магазин бара «1703». Так что вы сможете в память о Питере купить не кружку с Медным Всадником, а эксклюзив – такой как носки или кепку «территория поэтов».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки и др. )
Начало
🚩 Пушкинская улица д. 2
Место завершения
🏁 Лиговский проспект 50
В поисках хайпа
В поисках хайпа
В поисках хайпа
В поисках хайпа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ползком П.
Ползком П.
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3 отзыва оставили туристы

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