3 отзыва оставили туристы

Для тех кому не интересен Эрмитаж, водные трамвайчики и даже дворы колодцы. Для тех, кому хочется больше узнать историю 📖 становление питерской батл культуры. Посетить места которые сделали Питер хип-хоп столицей ⭐️ России.
Для того чтобы окунуться в это море 🌊 новой субкультуры обязательно надо пройтись по дворам, по которым на батлы едет Ресторатор на своей М7, посетить бары 🍹 где проходят Версусы и RBL. Узнать почему у SLOVOSPB нету собственного бара. И все это будет на экскурсии 🧭 экскурсия ⛳ позволит вам сделать кучу необычных селфи. В конце экскурсии, вместо традиционного для большинства сувенирного магазина, вы попадете в сувенирный магазин бара «1703». Так что вы сможете в память о Питере купить не кружку с Медным Всадником, а эксклюзив – такой как носки или кепку «территория поэтов».
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки и др. )
Начало
🚩 Пушкинская улица д. 2
Место завершения
🏁 Лиговский проспект 50
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.